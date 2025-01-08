«Ак Барс» назвал состав на предстоящий матч с «Салаватом Юлаевым»
Матч начнется в 17.00 мск
«Ак Барс» в своих соцсетях представил состав команды для матча «Вечнозеленого дерби» — игры казанцев с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Матч начнется в 17.00 мск. Казанцы по исходу 40 матчей занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. В последней игре подопечные Анвара Гатиятулина уступили «Авангарду» у себя дома.
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