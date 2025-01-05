Новичок «Ак Барса» О'Делл может дебютировать за команду в конце января

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл сообщил приблизительные даты дебюта за казанскую команду. По его словам, вернуться на лед он сможет в конце января.

— Думаю, что ближе к концу января вы увидите меня в деле. Честно, я хочу вернуться как можно скорее, но сначала мне нужно подготовить свой организм, быть в нужных кондициях, чтобы показывать свой лучший хоккей, — сказал форвард в интервью «Чемпионату».

Эрик О'Делл перешел в «Ак Барс» в конце декабря на правах неограниченного свободного агента. Незадолго до этого канадский хоккеист расторг контракт с московским «Динамо». В начале сезона форвард получил травму, после чего еще не выходил на лед.



«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 52 очками в 39 матчах. Следующую игру казанцы проведут 6 января дома с «Авангардом».

Зульфат Шафигуллин