«Ак Барс» одержал победу над «Ладой» в первом домашнем матче 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» одержал победу над «Ладой» со счетом 3:1 в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в 2025 году.



Первый период матча не принес забитых голов, но ознаменовался дракой между нападающим «Ак Барса» Радэлем Замалтдиновым и форвардом «Лады» Рафаэлем Бикмуллиным, которые получили по четыре минуты штрафа. Во втором периоде команды также не смогли распечатать ворота друг друга.

Счет в матче был открыт в середине третьего периода нападающим «Ак Барса» Артемом Галимовым, который забросил свою 18-ю шайбу в сезоне и обошел по голам капитана Дмитрия Яшкина. Однако «Лада» сумела быстро сравнять счет, когда Александр Волков поразил ворота Тимура Билялова. Спустя полторы минуты, «Ак Барс» вновь вышел вперед, благодаря голу Дмитрия Яшкина, который также забросил свою 18-ю шайбу в сезоне, сравнявшись с Галимовым.

В концовке встречи «Лада» заменила вратаря на шестого полевого игрока, но это не помогло спастись от поражения. «Ак Барс» забил в пустые ворота, благодаря Александру Барабанову, который оформил свой 14-й гол в сезоне.

После сегодняшней победы «Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции с 52 очками. Следующий матч команда проведет 6 января на домашнем льду против «Авангарда».



Рената Валеева