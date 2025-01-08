Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Дидье Дешам оставит пост главного тренера сборной Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на национальную футбольную федерацию.

Текущий контракт Дешама рассчитан до конца июля 2026 года. Под руководством нынешнего тренера французы стали чемпионами мира в 2018 году и выиграли Лигу наций в 2022 году, а также стали серебряными призерами чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022-м.

Мундиаль 2026 года пройдет одновременно в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.

Дарья Беззубова