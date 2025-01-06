Никита Дыняк о выпавшем телефоне во время матча: «Очень смешная ситуация. Новый мем»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал эпизод, когда во время игры с «Авангардом» у него выпал телефон из экипировки:

— Долго не играл, немного выпал из игрового тонуса. Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лед и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем.

Он выразил надежду, что КХЛ отнесется к ситуации с пониманием: «Это чистая случайность».

Напомним, «Ак Барс» проиграл дома омскому «Авангарду» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сам Дыняк отметился дракой с канадским форвардом гостей Майклом Маклаудом.

— Я не хотел драться, понимал, что после долгой паузы нужно войти в игру, сделать акцент на силовых приемах, не давать сопернику свободно кататься по площадке. Маклауду не понравилось, что я провел силовой против него, ткнул меня. Сегодня не горел желанием драться, — прокомментировал эпизод Дыняк.

