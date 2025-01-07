Россияне дважды уступили белорусам на гандбольных «Играх дружбы»

Ежегодный товарищеский турнир прошел в Москве

Фото: Динар Фатыхов

Ежегодный новогодний турнир по гандболу между основными и юниорскими сборными России и Беларуси прошел в Москве 6 и 7 января.

В первый день встречи белорусы оказались сильнее с перевесом в два мяча, а на следующий — победили хозяев уже с преимуществом в четыре мяча.

6 января

Россия — Беларусь — 26:28 (11:14) (Киселёв — 7; Вайлупов — 7, Белявский — 6, Кулак — 5)

7 января

Россия — Беларусь — 28:32 (16:18) (Киселёв — 7, Белевцов — 5; Хмельков — 10, Вайлупов — 5)

На предыдущих гандбольных «Играх дружбы» в Могилеве победа также осталась за сборной Беларуси.



Дарья Беззубова