В России официально покажут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

«Матч ТВ» стал официальным вещателем чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в трех странах Северной Америки — США, Мексике и Канаде. Об этом телеканал сообщил в телеграм-канале.

Уточняется, что турнир покажут в России в полном объеме.

Напомним, в числе участников жеребьевки квалификации ЧМ для европейских сборных не оказалось сборной России. Российская команда остается отстраненной от международных соревнований по футболу из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года Россия проводит исключительно товарищеские матчи.