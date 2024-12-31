В России официально покажут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года
«Матч ТВ» стал официальным вещателем чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в трех странах Северной Америки — США, Мексике и Канаде. Об этом телеканал сообщил в телеграм-канале.
Уточняется, что турнир покажут в России в полном объеме.
Напомним, в числе участников жеребьевки квалификации ЧМ для европейских сборных не оказалось сборной России. Российская команда остается отстраненной от международных соревнований по футболу из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года Россия проводит исключительно товарищеские матчи.
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