Полина Кудерметова проиграла в финале теннисного турнира в Брисбене

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла в финале теннисного турнира WTA-500 в Брисбене Арине Соболенко из Белоруссии.

Встреча длилась 1 час 47 минут и завершилась победой белорусской спортсменки в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2. Кудерметова за матч совершила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На пути в финал Полина Кудерметова обыграла китаянку Ван Синьюй, россиянок Людмилу Самсонову и Дарью Касаткину, американку Эшли Крюгер, а также украинку Ангелину Калинину.

Для уроженки Казани этот финал стал первым во взрослой карьере на уровне турниров WTA. В июне прошлого года Полина Кудерметова стала победительницей Игр БРИКС в Казани.

Теннисистка является младшей сестрой Вероники Кудерметовой.

Зульфат Шафигуллин