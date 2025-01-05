Полина Кудерметова проиграла в финале теннисного турнира в Брисбене
Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла в финале теннисного турнира WTA-500 в Брисбене Арине Соболенко из Белоруссии.
Встреча длилась 1 час 47 минут и завершилась победой белорусской спортсменки в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2. Кудерметова за матч совершила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.
На пути в финал Полина Кудерметова обыграла китаянку Ван Синьюй, россиянок Людмилу Самсонову и Дарью Касаткину, американку Эшли Крюгер, а также украинку Ангелину Калинину.
Для уроженки Казани этот финал стал первым во взрослой карьере на уровне турниров WTA. В июне прошлого года Полина Кудерметова стала победительницей Игр БРИКС в Казани.
Теннисистка является младшей сестрой Вероники Кудерметовой.
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