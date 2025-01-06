СМИ: Криштиану Роналду рассматривает возможность завершения карьеры
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассматривает три варианта своего будущего. Об этом сообщает TEAMtalk.
Среди возможных вариантов:
- продление контракта с «Аль-Насром», срок действия которого истекает летом 2025 года (пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает за клуб с 2023 года) ;
- возвращение в Португалию;
- завершение карьеры футболиста.
В 2022 году Роналду уже рассказывал, когда может завершить карьеру. Он рассчитывает, что будет играть еще примерно пять лет.
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