Западные гости ПМЭФ оценили образ стабильной экономики в России

На открытии форума обсудили стимулы развития российского государства и кредитную политику ЦБ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Сегодня в России открылся Петербургский международный экономический форум. Одну из первых дискуссий ПМЭФ-2019 посвятили вопросам роста российской экономики с учетом поставленной Путиным задачи — вывести ее в пятерку мировых. Российские министры и модератор из Bloomberg обсудили вопросы привлечения инвесторов, снижения ключевой ставки ЦБ и развития малого и среднего бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Стабильность или рост?

На одной из первых сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — «Российская экономика в поисках стимулов роста» — собрались представители министерств и ведомств, ответственных за экономическую политику государства: министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Счетной палаты страны Алексей Кудрин и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Главный исполнительный директор французского финансового конгломерата Société Générale Фредерик Удеа присутствовал там, по выражению модератора, «как представитель остального мира» и мировой банковской системы. Он и стал первым выступающим, рассказав о своем видении проблем в мировой и российской экономике.

— Мы видим, что мировая экономика постепенно снижается, сокращаются перспективы, возможности для мировой торговли. Мы ожидаем, что снижение будет и дальше, что, возможно, сменится более острым падением. Между тем Россия чувствует себя неплохо последние три квартала. Зависимость от ресурсов и общая неуверенность порождают сложности для инвесторов, но России удалось, особенно в период кризиса, создать образ стабильной экономики. Есть здоровые элементы, которые способствуют привлечению инвестиций, среди которых — профицит федерального бюджета. Что предполагалось в начале кризиса — не сбылось. Помогла и благоприятная цена на нефть, но и в целом Центробанк смог взять ситуацию под контроль и выстроить строгую монетарную политику.

В целом спикер оценил рост России в 1,5% в год. Тем не менее он считает, что рост можно ускорить, но этого не происходит. «Политика России больше ориентируется на стабильность, чем рост? — спрашивает Удеа.

— Не соглашусь. Нам нужен рост экономики, новые рабочие места. Задача правительства заключается в том, чтобы подстегнуть бизнес. Я думал, может быть, Фредерик (Удеа, — прим. ред.) скажет, как это сделать? — ответил Силуанов.

Министр финансов рассказал, что в ходе встреч представителей бизнеса и правительства предприниматели всегда подчеркивают: главное для их деятельности — это стабильные условия работы бизнеса

Силуанов уверен, что российскую экономику ждет рост в будущем, когда проявится долгосрочный эффект от реализуемых нацпроектов по повышению производительности труда, стимулированию экспорта и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). Он также вновь анонсировал законопроект о защите капиталовложений, который сейчас готовится в недрах Минфина РФ.

Министр финансов рассказал, что в ходе встреч представителей бизнеса и правительства предприниматели всегда подчеркивают: главное для их деятельности — это стабильные условия работы бизнеса. Среди требуемых мер по обеспечению таких условий он назвал защиту прав предпринимателей и реформу деятельности контрольных органов. При этом он сделал акцент на уже произошедших положительных изменениях в деятельности таких органов, а именно Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб.

— Сейчас нам нужно как раз поработать в направлении прав предпринимателей. В этом направлении у нас есть задел, и оно даст нам дополнительную уверенность — добавил Силуанов.

Майкл Калви как современный Дубровский

Проблема с правами предпринимателей получила развитие, когда модератор сессии — глава Bloomberg Economics Стефани Фландерс обратилась к Алексею Кудрину и спросила, на чем основаны его негативные прогнозы роста экономики России. В ответ Кудрин вспомнил произведение русского классика Александра Пушкина «Дубровский» — по его мнению, оно отлично иллюстрирует то, как могут нарушаться права предпринимателей.

— Изучая произведения в школьной программе, мы обращали внимание на романтическую линию между главными героями. Но если «Дубровского» перечитать сейчас, то становится видна главная нить — как помещик Троекуров подкупает судью и отбирает в результате рейдерского захвата поместье соседа. В результате появляется бунтовщик.

Кудрин напомним, что, согласно последним опросам ФСО, 55% предпринимателей не доверяют судебной системе. В отношении других силовых органов рейтинг недоверия и того выше — около 70%. В этом свете Кудрин напомнил о ситуации с основателем фонда Baring Vostok американцем Майклом Калви, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Мы видим хорошую регуляторную политику, это знак доверия. Очень важно, чтобы правовая система работала слаженно, обеспечивала безопасность. Проблемы могут быть преувеличены, интерпретироваться неправильно», — заявил Удеа

Случай Калви участники сессии вспоминали еще не раз. После этого Силуанов попросил обращать внимание не на конкретный случай одного, пусть и именитого инвестора, а на общую ситуацию.

— Понятно, что есть инцидент с Калви. Понятно, что это уважаемый инвестор, к которому сейчас есть вопросы у правоохранительных органов. Но такие же случаи есть и на Западе, почему-то об этом так много не говорят. Посыл в чем: не надо рассматривать конкретный инцидент, надо смотреть на ситуацию в целом, — заявил министр.

Посмотреть на ситуацию после этого попросили Фредерика Удеа. «Как случай с Калви повлияет на настроения инвесторов? Многие из них не поддерживают позитивный взгляд и считают, что риски достаточно высоки», — обратилась модератор сессии к банкиру. Однако тот предпочел занять противоположную позицию.

— Уверенность в стране легко потерять, но сложно построить и еще сложнее восстановить. Тем не менее в последние 10—15 лет деятельности в России у нас не было «плохих сюрпризов». Мы видим хорошую регуляторную политику, это знак доверия. Очень важно, чтобы правовая система работала слаженно, обеспечивала безопасность. Проблемы могут быть преувеличены, интерпретироваться неправильно, — заявил Удеа.

Экономические KPI для силовиков

Тем не менее все участники сессии соглашались, что проблема доверия к правоохранительным органам и судебной системе существует и для обеспечения экономического роста ее надо решать. Кудрин заявил, что в связи с отсутствием такого доверия и другими институциональными проблемами прогноз по темпам роста получается довольно неутешительный.

— В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового, — озвучил свой прогноз Кудрин.

После этого Кудрин выступил с довольно любопытным предложением по решению проблемы.

— Что на первом месте? Работа правоохранительных органов и судов, — считает Кудрин. — Нужны меры по созданию новых KPI для правоохранительных органов, которые должны быть сформулированы так, чтобы они разделяли ответственность за рост экономики. Пока не будет доверия к институтам власти, инвестиции не пойдут.

«Что на первом месте? Работа правоохранительных органов и судов», — считает Кудрин

По мнению Кудрина, у российской экономики вообще мало возможностей для прорыва, но президент-то такую задачу поставил! По мнению Кудрина, эта задача так и будет переноситься с одного года на следующий, так как по двум из трех направлений роста положительной динамики не наблюдается.

— Трудовые ресурсы в России в связи с демографической ситуацией сокращаются, вклад нулевой. Инвестиции — не растут в течение последних шести лет. Третье направление — производительность. Если мы не можем на первом и втором факторе существенно поднять ситуацию, то производительность должна быть главным фактором, — объяснил возможную стратегию роста Кудрин.

Ключевую ставку могут снизить, но кредитная политика мягче не станет

Другим спорным вопросом стала достаточно жесткая кредитная политика Центробанка РФ. Модератор сессии задалась вопросом: может ли ее смягчение обеспечить более быстрый рост российской экономики? Однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сочла такое решение неэффективным и даже опасным.

— Так делают страны, которые хотят повысить рост до потенциального. У нас другая проблема — проблема потенциально низкого роста. […] На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики не даст повышения темпов роста, но создаст риски для стабильности и инфляции. Поэтому я достаточно скептически настроена к тому, чтобы копировать методы других стран.

Набиуллина согласилась, что ключевая ставка ЦБ в 7,75% выше диапазона в 6—7%, который сам Центробанк считает «нейтральным». По ее словам, так сложилось в связи с повышением НДС и необходимостью снизить инфляцию. В связи с этим она заявила, что ЦБ готов в ближайшее время рассмотреть снижение ключевой ставки.

Набиуллину в этом вопросе поддержал Силуанов.

— Смягчение кредитной политики может помочь на какой-то период, но нельзя же снижать ставку до бесконечности. Нельзя сказать, что это является постоянным инструментом. Посмотрите, что сейчас происходит на Западе: смягчать кредитную политику дальше некуда, бюджетное стимулирование невозможно, потому что у бюджета огромные долги.

Максим Орешкин обратил внимание на еще один вопрос кредитной политики: рост объема необеспеченного потребительского кредитования

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни»

Максим Орешкин обратил внимание на еще один вопрос кредитной политики: рост объема необеспеченного потребительского кредитования. По его мнению, в перспективе это может привести к рецессии в экономике уже к 2021 году.

— За последние 12 месяцев прирост портфеля кредитов составил 1,3 трлн рублей за счет необеспеченного потребительского кредита. Перекос несет социальные и экономические риски. Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы «пузыря» потребительского кредитования, — заявил Орешкин.

Он добавил, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода

Однако Набиуллина, не менее погруженная в тему кредитов, с Орешкиным не согласилась

— Да, рост потребительского кредитования высок, и мы его пытаемся «охладить». Но неправильно считать, что есть риски появления «пузыря». Темпы роста у потребительского кредитования такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств — всего 14% ВВП, что очень мало по сравнению с другими странами. Кроме того, банки приняли меры, чтобы избежать проблем с потребительскими кредитами, в частности, нарастив буферы капитала.

После этого Набиуллина объяснила, почему же растет объем потребительских кредитов.

— На кредиты идут не от хорошего уровня жизни. Люди так поддерживают уровень жизни в условиях невысокого роста доходов. Это экономическая проблема: если у людей будет занятость, доходы, тогда им не нужно будет идти за кредитами.

Традиционно в работе форума активное участие принимает правительственная делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. Сегодня в рамках ПМЭФ уже подписано соглашение о сотрудничестве между республикой и Калужской областью. На очереди заключение еще ряда важных договоров.

