«Шурале» посетит «Меццо»

Популярный музыкальный телеканал становится партнером казанской оперы

Фото: Максим Платонов

Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля развивает партнерские отношения с самым популярным в мире классической музыки телеканалом «Меццо». В конце июня в Казани состоится запись, а возможно, и прямая трансляция балета на музыку Фарида Яруллина «Шурале». В любом случае через некоторое время запись увидит весь мир. И уже с завтрашнего дня «Меццо» запускает трансляцию видеоклипа с анонсом показа. Подробности — в материале «Реального времени».

Партнерские отношения

На «Меццо» уже записаны и транслируются два спектакля казанцев — опера Жиганова «Джалиль» и балет Ахияровой «Золотая Орда». Кроме этого, в дни Универсиады был записан гала-концерт звезд оперы. «Джалиль» на этом французском телеканале, кстати, однажды даже был показан в День Победы. Это случилось 9 мая 2015 года, дирижировал оркестром музыкальный руководитель постановки, главный дирижер казанского оперного Ренат Салаватов. И «Золотая Орда», и опера Жиганова показывались неоднократно.

Очередной спектакль, который предстоит снять для «Меццо», — «Шурале». Но нынешний проект немного отличается от двух предыдущих. Сейчас речь идет о партнерских отношениях ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля и телеканала. 22 июня пройдет техническая репетиция, 23 июня — прогон, по сути, спектакль, но без зрителя. 24 июня «Шурале» снимают «начисто», в присутствии зрителей.

Затем материал будет монтироваться, и через несколько месяцев «Шурале» выйдет на телеканале «Меццо». Это будет режиссерская версия с уже «чистым звуком». Сейчас идут переговоры еще и о прямой трансляции, возможно, она состоится прямо 24 июня. Театр и телеканал пока обсуждают этот вопрос, результат переговоров будет известен на днях.

Очередной спектакль, который предстоит снять для «Меццо», — «Шурале»

«В рамках многолетнего сотрудничества телеканала и театра «Меццо» решило присвоить нам статус партнера. 24 июня из Франции к нам приезжает делегация во главе с руководством «Меццо». Если все пройдет благополучно, на наших совместных проектах будет стоять логотип «Меццо», на сайте телеканала будет ссылка на наш театр. А с понедельника на «Меццо» уже начинают крутить рекламный ролик балета «Шурале», это была их инициатива, телеканал сам его монтировал и для нас эти показы будут бесплатны», — пояснил заместитель директора по гастролям Эдуард Багаутдинов.

«Слушать, смотреть, дерзать»

Телеканал «Меццо» начал вещание в 1992 году. Он принадлежит MCM Grouppe. Слоган канала — «Слушать, смотреть, дерзать». В 2003 «Меццо» слилось с каналом Muzzik, что еще больше укрепило его позицию и расширило аудиторию. Он является практически монополистом в своем сегменте.

Основной контент «Меццо» — классическая музыка, фольклор, джаз, балет и опера. Часть передач представляют записи прошлых лет, сделанные самим телеканалом во время «живых» трансляций. Большая часть — прямые трансляции концертов, фестивалей, оперных и балетных постановок. Кроме этого, показываются документальные фильмы о музыке и музыкантах.

Некоторое время назад на телеканале появился новый формат: клипы характерных для «Меццо» музыкальных направлений. Это привлекло более молодую аудиторию, теперь его смотрят зрители от 15+. По статистике, аудитория канала на 51% состоит из мужчин, 49% зрителей — женщин. 40% зрителей имеют к музыке профессиональное отношение. Программа передач разбивается на жанровые блоки, вещание идет круглые сутки. Телеканал еще называют «концертным залом у вас дома».

Выбор «Шурале» для театра неслучаен, это планомерная работа по сохранению и популяризации татарской классики

В нашей стране канал дважды становился обладателем российской Национальной премии в области кабельного телевидения «Золотой луч» в номинации «Лучший музыкальный канал».

Вещание на телеканале идет на французском и английском языках, но все произведения демонстрируются на языке оригинала и сопровождаются субтитрами.

Наши сказки и легенды

Выбор «Шурале» для театра неслучаен, это планомерная работа по сохранению и популяризации татарской классики. «Шурале» практически не сходит с афиши театра и, конечно, это единственный татарский национальный балет, который получил мировую известность.

«В балете «Шурале» сошлись два гения — композитор Фарид Яруллин и хореограф Леонид Якобсон. В нем есть и отсыл к татарскому фольклору, к нашим обычаям. Мы должны показывать нашу культуру миру», — так прокомментировал будущий проект «Реальному времени» главный дирижер театра Ренат Салаватов, именно он будет стоять во время записи «Шурале» французами за дирижерским пультом. Директор театра Рауфаль Мухаметзянов и Салаватов стали инициаторами записи балета Фарида Яруллина.

Отметим, что телеканал «Меццо» ведет трансляцию практически на весь мир. Так что балет — национальную гордость Татарстана — увидят миллионы зрителей.

