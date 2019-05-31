Рустам Минниханов: «Что это такое? Паспорт готовности для котельной в срок не можем подготовить»

В кабмине подвели итоги отопительного сезона 2018/2019 года

Итоги работы организаций топливно-энергетического комплекса и предприятий ЖКХ в Татарстане в отопительный период 2018/2019 года подвели сегодня на заседании кабинета министров Республики Татарстан. Совещание прошло при участии президента РТ Рустама Минниханова. Минувший ОЗП обошелся без аварий и инцидентов, тем не менее паспорт готовности не успели получить в срок девять районов Татарстана. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Девять районов не получили паспорт готовности в срок

Открывая заседание, премьер-министр республики Алексей Песошин, который вел мероприятие, отметил: «Благодаря слаженной работе подготовка предприятий ЖКХ и энергетики к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года в основном завершена в установленные сроки».

С основным докладом выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он сообщил, что минувший отопительный сезон в общей сложности продлился 235 дней — с 21 сентября по 13 мая.

В преддверии зимы всего было проверено 1626 объектов ЖКХ и выдано 1128 предписаний. По словам министра, несмотря на системную работу, не все муниципалитеты сумели получить паспорта готовности к ОЗП в срок. Проблемы возникли у девяти районов, среди которых Казань и Набережные Челны.

— Вовремя работу завершил только Нурлатский район, остальные продолжают устранять замечания, — отметил Файзуллин.

Алексей Песошин, который вел мероприятие, отметил: «Благодаря слаженной работе подготовка предприятий ЖКХ и энергетики к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года в основном завершена в установленные сроки»

11 человек погибли из-за отравления угарным газом

В январе прошлого года аварийно-технический запас резервного хозяйства пополнили две мобильные котельные мощностью 2,5 и 3,5 МВт.

— Сегодня мы можем доставить их в любую точку нашей республики, — сказал Ирек Файзуллин.

Как рассказал министр, в целом отопительный сезон прошел без крупных аварий. На сетях теплоснабжения их было на пять меньше, чем в предыдущий осенне-зимний период. При этом выросло количество аварий на сетях водоснабжения, а также сетях газоснабжения.

— В России сейчас формируется программа, которая будет направлена на ликвидацию недоремонта сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения муниципальных образований. Она начнет реализовываться с 2020 года, — заявил Файзуллин.

В зоне пристального внимания остается вопрос отравления жителей угарным газом. В 2018 году произошло 22 чрезвычайных происшествия, в результате которых 11 человек погибли, а 41 человек пострадал. По данным МЧС, в 2019 году произошло уже 26 случаев отравления угарным газом.

Задолженность предприятий за электроэнергию составила 148 млн рублей

— Анализ показал, что большинство ЧП происходят в результате замены деревянных окон на пластиковые без приточных клапанов и установки режима микропроветривания. В конечном счете это приводит к нарушению системы вентиляции. В домах, особенно старых, необходима постоянная разъяснительная работа с собственниками помещений, — пояснил Файзуллин.

Что касается задолженности предприятий за топливно-энергетические ресурсы, то за год она уменьшилась на 25 млн рублей и достигла 503 млн рублей. Уровень оплаты предприятиями составил 81%.

— Просроченная задолженность сохраняется в 18 муниципальных районах. Порядка 346 млн рублей составляет задолженность предприятий Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги, — заявил Файзуллин.

Просроченная задолженность организаций за электроэнергию составила 148 млн рублей, за год она снизилась на 32 млн рублей и сохраняется в 20 муниципальных районах.

Среди основных задач по подготовке к будущему отопительному сезону министр выделил — завершить работу по пуску тепла в социальные объекты к 15 сентября.

«Просроченная задолженность сохраняется в 18 муниципальных районах. Порядка 346 млн рублей составляет задолженность предприятий Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги», — заявил Файзуллин

«Это же элементарные вещи, а лишают жизни людей»

Вопросы использования газового оборудования в жилых домах поднял в выступлении и начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов. Он, как и министр строительства, обрисовал причины проблемы отравления угарным газом в замене деревянных окон на пластиковые без приточных клапанов.

— Безобразие. Что это такое? — негодовал Рустам Минниханов. — По большому счету или дымоход не работает, или клапанов нет. Это же элементарные вещи, а лишают жизни людей. Если ты пользуешься газом — соблюдай требования. Позиция и жилищной инспекции, и газовиков должна быть четкой и понятной, — обратился к докладчику президент.

«Нарушения встречаются в одних и тех же муниципалитетах»

Глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров акцентировал внимание на том, что хоть серьезных нарушений в отопительный сезон и не случилось, но было выявлено множество нарушений норм промышленной безопасности.

— Нарушения встречаются в одних и тех же муниципальных образованиях. Как результат, не получают паспорта готовности, — отметил Петров.

Глава Ростехнадзора также заметил, что есть проблемы и по теплосетям. Так, до сих пор остается нерешенным вопрос по эксплуатации теплосетей 65-го микрорайона Набережных Челнов. Большую озабоченность вызывает состояние котельной и тепловых сетей Иннополиса, которые с 2014 года эксплуатируются в режиме пусконаладки.

— Если объекты не будут правильно эксплуатироваться, можно их потерять, — отметил Борис Петров.

Еще одна проблема — устаревание оборудования. Сегодня в семи муниципальных образованиях 32% котлов эксплуатируются более 20 лет. При этом по планам теплоснабжающих организаций в 2019 году заменят только 4% от потребностей.

— Вынужден констатировать, что пока мы занимаемся решением текущих проблем без каких-либо заделов на перспективу, — заключил руководитель Ростехнадзора.

Борис Петров акцентировал внимание на том, что хоть серьезных нарушений в отопительный сезон и не случилось, но было выявлено множество нарушений норм промышленной безопасности

— На 26% уменьшилось количество аварий на объектах компании ТГК-16, на 16% увеличилось количество аварий Генкомпании, — сообщил Петров.

— Специалисты нашей компании проделали большую работу, чтобы обеспечить максимальную готовность филиалов, — пояснил позже эффективные показатели компании «Реальному времени» генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. — В прошлом году ТГК-16 направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений почти 3 млрд рублей. Компания и дальше будет вкладываться в модернизацию оборудования, применяя инновационные технологии и минимизируя негативное воздействие на окружающую среду, — подчеркнул Галеев.

«Как наступает 15 сентября, начинаем аврально работать»

— Нам надо понять, на каких наших предприятиях есть система мониторинга, модернизации, каковы инвестпрограммы этих предприятий, — обратился к Петрову Рустам Минниханов. — Надо обратить внимание, как работа выстроена, надо привлекать собственников. Мелочей нет. Что это такое? Паспорт готовности для котельной не можем подготовить. Как наступает 15 сентября, начинаем аврально работать, — резюмировал глава республики.

Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев, подводя итоги отопительного сезона, посетовал президенту на высокий уровень неплатежей со стороны КЗСК и обозначил, что общая стоимость инвестпрограммы энергокомпании составит 98 млрд рублей. Особенно остро для предприятия стоит вопрос строительства дополнительного газопровода для Казанской ТЭЦ-2.

Генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев сосредоточился на работе компании по «умным» сетям (смарт-грид). Глава Фонда газификации Джаудат Миннахметов поднял проблему замены котлов на предприятиях. Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, подводя итоги, отметил, что в городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

Ильшат Фардиев сосредоточился на работе компании по «умным» сетям (смарт-грид)

В заключение мероприятия премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к сидящем в зале.

— Требую от глав муниципальных образований принять максимальные усилия к устранению замечаний прошедшего отопительного сезона при подготовке к предстоящему и своевременно получить паспорта готовности, — подчеркнул Алексей Песошин.