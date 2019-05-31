Промпарки Татарстана отстроятся на миллиард

Минэкономики РТ мобилизует ресурсы на модернизацию старых и строительство новых промышленных площадок муниципального уровня

Фото: Максим Платонов

Каждый пятый рубль, полученный в виде налогов от МСП по итогам 2018 года, был выплачен резидентами промышленных парков, заявил вчера министр экономики РТ Фарид Абдулганиев во время поездки по промпаркам Татарстана. Сами резиденты расширяют собственные производства, но просят дополнительных льгот. Один из крупных резидентов промпарка «Тюлячи», турецкая компания «ЛМР Пласт» («Фимако»), предложил дать такие же льготы, как у ТОСЭР. Впрочем, как убедилась корреспондент «Реального времени», и без этого сомневаться в экономической эффективности площадок не приходится.

Промпарки идут в рост

Команда руководства Министерства экономики РТ и Гарантийного фонда РТ накануне вывезла казанских журналистов в промышленные парки. Рабочая группа с участием прессы побывала в частном индустриальном парке «Сокуры» Лаишевского района, заработавшего в 2014—2015 годах, и чуть далее — в частном парке «Тюлячи».

Несмотря на свою территориальную отдаленность от столицы, тюлячинский промпарк выделяется выручкой: по итогам 2018 года она составила 1,3 млрд рублей.

Забегая вперед, скажем, что парки индустриального периода в Татарстане, включая именитые ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис», технополис «Химград», показали совокупную выручку резидентов в 143 млрд рублей, с приростом в 12,4%, свидетельствуют данные Минэкономики. Всего в республике 14 промышленных парков и 71 промышленная площадка. Но принципиальной разницы между ними нет — и те и другие работают в общем налоговом режиме.

Тюлячинская компания «Кряж» взялась перерабатывать изношенные шины еще в 2014 году и с тех пор продолжает заниматься их утилизацией

Тюлячинский промышленный парк является одним из самых крупных под Казанью, так как занимает площадь 35 га. Встретивший представительную делегацию, глава управляющей компании «Созидание» Марат Мифтахов показал производства четырех из девяти действующих резидентов. Судя по всему, они являются опорными якорями Тюлячей. Но он повел журналистов к самому первому резиденту — тюлячинской компании «Кряж», которая взялась перерабатывать изношенные шины еще в 2014 году и с тех пор продолжает заниматься их утилизацией. Ее гендиректор и совладелец Марат Нурияхметов рассказал, что из резиновой крошки он сумел наладить выпуск покрытий для спортивных и игровых площадок, которые начали устанавливать во дворах жилых домов и школ. Иначе говоря, без госзаказа со стороны республики переработчику шин труднее было бы держаться на плаву.

С турецкой хваткой

Зато полностью погруженным в свободный российский рынок оказался турецкий резидент «ЛМР Пласт» («Фимако»), который одновременно с переработчиком шин вошел в промпарк «Тюлячи». Предприимчивые турки открыли здесь производство пластиковой мебели для дома, быстро договорились о прямых поставках сырья с ПАО «Нижнекамскнефтехим» и сумели пробиться в федеральные торговые сети «Леруа Мерлен» и X5. Именно они приносят наибольший вклад в выручку управляющей компании — 900 млн рублей.

— Когда заходили сюда, здесь были все коммуникации, электричество, свободные земли, и мы смогли найти общий язык с администрацией района, — объясняет выбор гендиректор компании Госман Кабиров. — Если в 2014 году у нас работало 7 термоавтоматов, то сейчас — 35, еще 8 находится в дороге.

Одним словом, умеют деньги поднимать с земли. Заметим, что турецкая компания не арендует землю со зданием, а выкупила их в собственность и продолжает дальше развивать бизнес.

Предприимчивые турки открыли здесь производство пластиковой мебели для дома, быстро договорились о прямых поставках сырья с ПАО «Нижнекамскнефтехим» и сумели пробиться в федеральные торговые сети «Леруа Мерлен» и X5

Быть на равных с остальными

Вглядываясь в перспективу, Госман Кабиров поднял вопрос о предоставлении дополнительных льгот для резидентов промышленных площадок, которые были бы сопоставимы с льготным режимом ТОСЭР.

— Один из вопросов, который хотелось бы вынести на обсуждение, — это льготы ТОСЭР. Их нужно спроецировать на промышленные площадки, чтобы выравнять конкурентоспособность с их резидентами. У них есть послабления по налогу на прибыль, НДС, по социальным взносам от зарплаты. И если будет принято такое решение, то будет лучше, — заявил он во время общения с журналистами.

Понятно, что изменить налоговый режим промплощадок возможно лишь на федеральном уровне, но пока эти инициативы наталкиваются на глухую стену несогласия федеральных властей.

«Все, что касается льгот, тяжело проходит в Москве», — посетовала позднее заместитель главы Департамента развития конкуренции и предпринимательства Минэкономики РТ Елена Шулина. По ее словам, этот вопрос постоянно поднимается на федеральным уровне. Впрочем, и татарстанский Минфин пока не идет на открытый диалог. «Запрашивали предоставление льготной ставки по налогу на имущество — отказали», — с сожалением добавил глава управляющей компании Марат Мифтахов.

Предприниматель Николай Афанасьев основал в промпарке «Сокуры» чайную фабрику в 2015 году, и с тех пор его производство выросло в пять раз

Чайная церемония



Предприниматель Николай Афанасьев основал в промпарке «Сокуры» чайную фабрику в 2015 году, и с тех пор его производство выросло в пять раз. Компания является поставщиком чая под брендом «Доброе утро» в торговую сеть X5. Продукция распределяется по 25—26 тысячам магазинов. В мае компания отгрузила 1,5 млн пачек чая.

Афанасьев выбрал Сокуры за чистоту. Ему приходится самому завозить тонны черного и зеленого чая из Индии, Китая, а затем на фабрике его купажируют с фруктами и местными травами, которые в том числе собираются и в республике. Производственные помещения должны быть сухими и почти стерильными.



«Не так много в Казани можно найти мест, которые удовлетворяли бы нашим нормам. Для хорошего чая важна чистота. Плюс это современное здание со всеми необходимыми коммуникациями, да и цена на порядок ниже — 250—280 рублей за метр, включая коммуналку, — рассказал он. Правда, вопросы о готовности брать кредиты его пугают. «У нас нет ни кредитов, ни лизингов, мы сами развиваемся. Нас все устраивает, слава богу», — сообщил он.



Комментируя темпы развития промышленных парков, министр экономики Фарид Абдулганиев заявил, что их экономическая эффективность не вызывает сомнения и подтверждается цифрами.

— Может быть, у нас не так много работает резидентов, но зато каждый пятый рубль, выплаченный в виде налогов, поступил от резидентов промпарков, — заметил он. По его словам, государственные инвестиции, осуществленные в промпарки, окупаются с лихвой.

В этом году инвестиции в промышленные парки продолжатся. В рамках нацпроекта «Акселерация субъектов МСБ» Татарстан получит 543 млн рублей, которые будут направлены на строительство и развитие парков «Тюлячи», «Химград», «Саба». Кроме того, еще 409 млн рублей из республиканского бюджета пойдет на строительство парков «Арский», «Буинск», «Уруссу».

По словам главы Гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева, стартовый капитал компании, необходимый для вхождения в промпарк в качестве резидента, оценивается в 10 млн рублей. Несмотря на то, что это существенно дешевле, чем возводить собственную недвижимость, окупаемость таких вложений в среднем все равно составляет не менее 3—4 лет. А если речь идет о производстве — то 7 лет. Наверно, без новых льгот в такой ситуации, действительно, не обойтись.

1 / 76 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов