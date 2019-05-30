Илья Славутский: «В театре должен быть результат»

Известный актер и режиссер стал первым участником нового проекта «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Интернет-газета «Реальное время» начинает новый видеопроект с участием молодых актеров, композиторов, режиссеров, художников — тех, кто сейчас формирует новую художественную среду в республике и интересен публике. Первым гостем студии «Реального времени» стал Илья Славутский.

«Я сидел дома один и листал альбомы»

Разговор с актером и режиссером Качаловского театра Ильей Славутским начался с вопросов читателей «Реального времени». Их интересовало многое — от увлечений гостя, помимо театра, до того, как он собирается воспитывать сына. Недавно Илья Славутский и Елена Ряшина стали счастливыми родителями, в семье родился Александр Славутский-младший, названный в честь дедушки, художественного руководителя — директора Качаловского театра Александра Яковлевича Славутского.

Илья рассказал, что в свое время отец научил его всему. «Я и гвоздь могу забить, и кран поменять. И своего сына тоже всему научу. Он сейчас растет, это удивительно — наблюдать за ребенком, он меняется с каждым днем», — рассказал гость редакции.

Читатели интересовались: кого из художников любит Илья, какие книги читает и может посоветовать. От рекомендаций он отказался, сказав, что в последнее время предпочитает в основном старую добрую классику. Что касается художников, то одного любимого у него нет: «Как можно сказать, что ты, скажем, любишь Брейгеля или Модильяни? И только? У нас в доме всегда было много альбомов. И поскольку так случалось, что я в детстве часто оставался один, то брал какой-то из альбомов, перелистывал, подолгу рассматривал иллюстрации».

Как можно сказать, что ты, скажем, любишь Брейгеля или Модильяни? И только? У нас в доме всегда было много альбомов

«У нас много новых проектов»

Славутский занят на сцене Качаловского театра во многих постановках. Публика любит его Дона Жуана в одноименном спектакле, Петруччио в «Укрощение строптивой», Фигаро в «Женитьбе Фигаро» и, конечно, генерала Чарноту в «Беге», — неожиданный образ, созданный актером. Кроме этого, Илья успешен как режиссер. Его постановки, среди которых «Женитьба», «Мышеловка», «Пять вечеров», «Казанский трамвай» и другие, собирают аншлаги.

Говоря о роли генерала Чарноты, Илья рассказал, что режиссер видел его в другой роли, но он сумел убедить дать ему именно Чарноту. И получился трагикомический образ, который вызывает в зале то смех, то слезы. А уметь играть трагикомедию — это высший пилотаж для актера.

Сейчас Илья работает над спектаклем по пьесе Жана Ануя «Бал воров». Плотно репетиции начнутся в новом сезоне, после того, как Александр Славутский выпустит премьеру шварцевского «Дракона». «Бал воров» — это будет красивый музыкальный спектакль, спектакль-праздник, костюмы для него делает дизайнер Рустам Исхаков», — пояснил Илья Славутский.

В действительности у него много проектов. Один из них — вербатим, посвященный детским годам актеров Качаловского театра, казанскому детству. Они сами будут писать для себя тексты-воспоминания, затем играть этот проект на Малой сцене театра.

Если я когда-нибудь рискну вести мастер-класс, то я конкретно обговорю: вот это, это и это вы после занятий точно научитесь делать

Во время видеоконференции был затронут и модный ныне в театре пласт эскизов и театральных лабораторий.

«Эскиз — это неплохо. Но в театре должен быть результат, эскиз должен быть доведен до уровня спектакля, особенно, если на него выделены бюджетные деньги», — пояснил свое отношение к теме Славутский. Кстати, «Казанский трамвай» 2 года замышлялся именно как эскиз и имел нулевой бюджет. Эскиз был тогда показан дважды и по многочисленным просьбам публики в этом сезоне доработан до полноценного спектакля, который вошел в репертуар Малой сцены.

«Не рискую никого учить»

Илья еще и успешный фотохудожник, можно сказать, что у него есть свой «фототеатр». Его часто спрашивают, почему он не проводит популярные ныне мастер-классы?

Гость пояснил, что относится к разного рода преподавательским экспериментам очень осторожно. «В основном эти мастер-классы служат для того, чтобы педагог зарабатывал деньги. Ему все равно, какие знания потом получат его ученики. Я так не хочу. Если я когда-нибудь рискну вести мастер-класс, то я конкретно обговорю: вот это, это и это вы после занятий точно научитесь делать», — говорит Славутский.

Сейчас он готовится к новому фотопроекту, но пока считает преждевременным раскрывать его детали. Об этом и многом другом шел разговор на видеоконференции.

