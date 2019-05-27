27 мая 2019

Online-конференция с Ильей Славутским, актером, режиссером и фотохудожником

Online-конференция с Ильей Славутским, актером, режиссером и фотохудожником

27 мая в 16:00 народный артист Республики Татарстан Илья Славутский ответит на вопросы читателей. Илья Александрович — участник нашего спецпроекта о современном искусстве.

Проект будет представлен серией интервью с представителями культурной среды, в котором герои рассказывают о неизвестной читателям стороне профессии. Это диалог о состоянии современного искусства, о театральной, музыкальной, кинематографической школе нового формата, о взаимоотношении со зрителями, о современных трактовках классических форматов и произведений.

Илья Славутский:

  • Народный артист Татарстана
  • Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на фестивале «Волга театральная». (Самара, 2017)
  • Спектакль «Женитьба» в постановке Ильи Славутского получил приз «Зрительское признание» на фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры.» (Москва, 2017)
  • Закончил актерский курс РАТИ (ГИТИС) при КАБДТ им. Качалова и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС)
  • В труппе театра им. Качалова с 1996 года.

Режиссерские работы:

  • Е. Шварц «Красная Шапочка»
  • А. Кристи «Мышеловка»
  • Н .В. Гоголь «Женитьба»
  • А. Володин «Пять вечеров»
  • Ретро-концерт «Когда зажгутся фонари»
  • Поэтический проект «Зимний трамвай»

Среди ролей текущего репертуара:

  • Григорий Лукьянович Чарнота — «Бег» М. А. Булгакова
  • Фигаро — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше
  • Петруччо — «Укрощение строптивой» У. Шекспира
  • Дон Жуан — «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольер
  • Глумов — «Глумов» А. Н. Островского.

    Свои вопросы нашему гостю вы можете задать, перейдя по ссылке.

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