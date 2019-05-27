Online-конференция с Ильей Славутским, актером, режиссером и фотохудожником

27 мая в 16:00 народный артист Республики Татарстан Илья Славутский ответит на вопросы читателей. Илья Александрович — участник нашего спецпроекта о современном искусстве.
Проект будет представлен серией интервью с представителями культурной среды, в котором герои рассказывают о неизвестной читателям стороне профессии. Это диалог о состоянии современного искусства, о театральной, музыкальной, кинематографической школе нового формата, о взаимоотношении со зрителями, о современных трактовках классических форматов и произведений.
Илья Славутский:
Режиссерские работы:
Среди ролей текущего репертуара:
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