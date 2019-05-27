Online-конференция с Ильей Славутским, актером, режиссером и фотохудожником

27 мая в 16:00 народный артист Республики Татарстан Илья Славутский ответит на вопросы читателей. Илья Александрович — участник нашего спецпроекта о современном искусстве.

Проект будет представлен серией интервью с представителями культурной среды, в котором герои рассказывают о неизвестной читателям стороне профессии. Это диалог о состоянии современного искусства, о театральной, музыкальной, кинематографической школе нового формата, о взаимоотношении со зрителями, о современных трактовках классических форматов и произведений.

Илья Славутский:

Народный артист Татарстана

Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на фестивале «Волга театральная». (Самара, 2017)

Спектакль «Женитьба» в постановке Ильи Славутского получил приз «Зрительское признание» на фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры.» (Москва, 2017)

Закончил актерский курс РАТИ (ГИТИС) при КАБДТ им. Качалова и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС)

В труппе театра им. Качалова с 1996 года.

Режиссерские работы:

Е. Шварц «Красная Шапочка»

А. Кристи «Мышеловка»

Н .В. Гоголь «Женитьба»

А. Володин «Пять вечеров»

Ретро-концерт «Когда зажгутся фонари»

Поэтический проект «Зимний трамвай»

Среди ролей текущего репертуара:

Григорий Лукьянович Чарнота — «Бег» М. А. Булгакова

Фигаро — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше

Петруччо — «Укрощение строптивой» У. Шекспира

Дон Жуан — «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольер

Глумов — «Глумов» А. Н. Островского.

Свои вопросы нашему гостю вы можете задать, перейдя по ссылке.