Взгляд в будущее: заменит ли юристов искусственный интеллект

Заместитель директора по научной работе Казанского филиала РГУП об искусственном интеллекте в юриспруденции и приемной кампании-2019

Вчерашнему школьнику, чтобы выбрать профессию, необходимо уметь видеть будущее. А оно, как утверждают ученые, будет непростым: к 2030 году часть специалистов заменят роботы. Даже на, казалось бы, человечную профессию юриста посягает искусственный интеллект. Между тем, в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия утверждают, что и в 2030 году спрос на профессиональных юристов сохранится. В настоящее время около 80% выпускников вуза трудоустраиваются по специальности. О том, какими навыками должен обладать опытный юрист, как в Университете правосудия развивают науку и чего ожидают от приемной кампании 2019 года, «Реальному времени» рассказал заместитель директора по научной работе Ленар Гумеров.

Робот по этическим соображениям не может заменить юриста

— Ленар Асхатович, британские специалисты, работающие в юридической компании Jomati, считают, что к 2030 году деятельность любого юриста может быть заменена на работу специализированных роботов. Как вы считаете, может ли искусственный интеллект стать альтернативой юристу?

— Вопрос о замене работы судей искусственным интеллектом уже несколько лет рассматривается учеными. В 2014 году группа исследователей применила роботов для прогнозирования решений Верховного суда США. Оказалось, что из 28 тысяч ранее закодированных человеком случаев верный процент прогнозирования искусственным интеллектом достиг 70 процентов.

В 2016 году другая команда ученых для прогнозирования решений Европейского суда по делам человека использовала самообучающуюся программу. Выяснилось, что из 584 случаев искусственный интеллект может в среднем прогнозировать 79 процентов решений Европейского суда по делам человека. Один из интересных выводов заключался в том, что робот использовал не юридические аргументы, а описание фактов дела.

Ученые продолжили изучение работы искусственного интеллекта в области юриспруденции на примере предсказаний решений Верховного суда Франции. В этом исследовании использовалось 126 865 случаев из базы данных предыдущих судебных решений. Искусственный интеллект достиг удивительно правильного прогноза — 96 процентов.

Сейчас нет информационной системы, которая бы смогла учесть все особенности человеческой личности

— Если выяснится, что искусственный интеллект сможет на 100 процентов предсказывать судебные решения, то заменит ли он юристов?

— Ни одна из технологий искусственного интеллекта по-прежнему не достигает на 100 процентов правильного прогноза. Правильное предсказание может быть недостижимой целью, поскольку человеческие решения, в некоторой степени, также не вполне предсказуемы. Сейчас нет информационной системы, которая бы смогла учесть все особенности человеческой личности.

Специфика юриспруденции и правовой системы такова, что, как правило, нормы права изложены абстрактно. Они содержат и конкретные признаки, но их очень мало. Трактовка правовых норм предполагает интеллектуальную работу юриста. Нормы права имеют внутрисистемные связи, к примеру, уголовное право связано и с конституционным, и с международным и другими отраслями права. Заложить это в информационную систему будет непросто. С развитием общества появляются новые правовые нормы. Человеческий разум необходим для решения сложных, нестандартных ситуаций, которые правом исчерпывающим образом не урегулированы. Кроме этого, робот по этическим соображениям не может заменить юриста. Машина должна помогать человеку, а не возвышаться над ним. Если машина выносит решения, то мы нарушаем принципы этики робототехники.

«Мы ведем студента от колледжа до защиты диссертации»

— Какими навыками должен обладать юрист к 2030 году?

— Начинать надо с традиционных знаний, которые актуальны еще со времен Древнего Рима, места, где зародилась современная юриспруденция. Юрист должен обладать высокой квалификацией и навыками юридической деятельности. Его деятельность связана с информационными технологиями, поэтому необходимо уметь работать со справочными и информационными системами, в том числе применяемыми в судебной деятельности.

Юристу важно обладать не только знаниями, но и способностью аналитически мыслить, анализировать государственно-правовые явления, видеть право системно, а это можно сделать только, если юрист приобщен к научной деятельности. У нас со студентами в качестве научных руководителей по подготавливаемым исследованиям работают доктора и кандидаты наук, а также действующие судьи, которые предоставляют практические материалы.

Поступая к нам после 9-го класса, студент практически до защиты докторской диссертации сопровождается преподавателями Университета правосудия. Он связан с Университетом и после выхода на работу, потому что каждые 3 года судьи и работники аппарата судов обязаны повышать квалификацию, и делают это они у нас.

Команда студентов КФ РГУП была признана лучшей региональной командой в конкурсе имени Ф. Джессопа



— Известно, что студенты КФ РГУП уже несколько лет принимают участие в конкурсе по международному праву им. Ф. Джессопа. Насколько успешным оказалось участие казанской команды в этом году?

— Наша команда прошла отборочный тур в Москве, была признана лучшей региональной командой и поощрена путевкой в Вашингтон на дальнейшее участие в международном конкурсе. В апреле студенты побывали в США, где сразились с командами Китая, Франции, Украины и Гватемалы, одержав победу над ними.

Конкурс им. Ф. Джессопа самое престижное соревновательное мероприятие среди будущих юристов, он помогает студенту узнать о всевозможных программах обучения за рубежом, трудоустройстве в международных компаниях и организациях, помогает соотнести свои навыки и возможности с требованиями к юридической профессии в разных странах. Ежегодно в конкурсе участвует более 100 стран и 680 юридических факультетов.

В прошлом году в Университете правосудия были открыты новые программы по подготовке юристов







— Какие образовательные программы, разработанные в Университете, приближают студента к требованиям будущего?



— В прошлом году в Университете правосудия были открыты новые программы по подготовке юристов. Программа высшего образования уровня специалитета «Судебная и прокурорская деятельность» предусматривает срок обучения 5 лет по очной и 5 лет 8 месяцев по заочной форме. По ней студенты смогут получить более глубокую подготовку в области организации судебной деятельности. Диплом об окончании дает право работы на руководящих должностях и поступления в аспирантуру. Одно из преимуществ специалитета — срок обучения на год меньше, нежели в бакалавриате + магистратуре. Вуз также продолжает обучение юристов по двухуровневой болонской системе.



Вторая программа «Право и судебное администрирование» предназначена для среднего профессионального образования. Она рассчитана на 2 года 10 месяцев. Выпускники смогут работать в судебной системе. Программы учитывают современные тенденции развития юриспруденции, связаны с использованием информационных технологий в юридической деятельности.

Также началась реализация новой программы «Государственное и муниципальное управление» — это магистерская программа со сроком обучения 2 года 3 месяца по заочной форме. Интересна она будет лицам, обучающимся по специальности «Менеджмент» в вузе, которые ранее могли получить только степень бакалавриата.

Военно-учебный центр и трудоустройство после вуза

— 20 июня в Университете правосудия начнется прием документов от абитуриентов. Чего вуз ждет от приемной кампании 2019 года?

— Мы планируем набрать более 600 студентов по восьми образовательным программам. В Университете есть как бюджетные места, так и возможность обучения на договорной основе. Университет правосудия будет вести прием как в колледж по специальностям «Право и судебное администрирование» и «Земельно-имущественные отношения», так и по направлениям высшего образования, которые в филиале представлены программами бакалавриата «Юриспруденция» и «Менеджмент», а также специалитетом «Судебная и прокурорская деятельность». Кроме этого, будет осуществляться прием на шесть магистерских программ, пять из которых юридического профиля.

— Сколько в этом году Казанский филиал Российского государственного университета правосудия может принять студентов на бюджетные места?

— Для получения высшего образования по очной форме предусмотрено 28 бюджетных мест, среднего образования (колледж) — 38 мест. Основное преимущество колледжа в том, что при зачислении учитывается средний балл аттестата за 9-й класс. Экзамены сдавать не надо.

После окончания колледжа выпускник получает государственный диплом о среднем профессиональном образовании. Он также может получить отсрочку от армии, а после окончания колледжа, сдав внутренние испытания, поступить на юридический факультет для получения высшего образования. Студенты юридического факультета имеют возможность поступить в военно-учебный центр (военная кафедра) Университета правосудия.

У студентов юридического факультета есть возможность поступить в военно-учебный центр Университета правосудия



— Каким образом вуз сотрудничает с работодателями? Сколько выпускников Университета правосудия работают по специальности?

— Обучение в Казанском филиале Университета правосудия направлено на выпуск теоретически подготовленных и практикоориентированных специалистов. В этой связи вуз заключил более 30 договоров на прохождение практики с государственными органами и коммерческими компаниями, в которых студенты, начиная со второго курса, имеют возможность опробовать свои силы. Испытав себя на практике, они определяют направление, в котором готовы продолжить жизненный путь. Кроме этого, студенты 3—4-го курсов могут пройти курсы по обучению работе с электронными базами данных в Верховном и Арбитражном судах РТ, что позволяет им сразу адаптироваться при трудоустройстве. Все учебные планы Университета правосудия согласовываются с работодателями, от которых в последующем поступают заявки на трудоустройство выпускников филиала.

По статистике, 80 процентов наших выпускников трудоустраиваются в первый год после окончания вуза по своему профилю. Это как правило судебные и иные государственные органы, юридические отделы организаций, коллегии адвокатов, правоохранительные органы, коммерческие предприятия и др. В настоящее время более 250 выпускников Казанского филиала работают на разных должностях в судебной системе, в том числе судьями.

— Казанский филиал располагает достаточным материально-техническим оснащением для обеспечения образовательного процесса, имеются ли перспективы развития?

— Да, несомненно, вуз постоянно работает над развитием материально-технического оснащения образовательного процесса и создания комфортных условий для получения образования. В настоящее время начинается строительство нового учебного корпуса и общежития. Ожидается, что к концу 2020 года общежитие на 138 мест и 6-этажный учебный корпус будут введены в эксплуатацию.

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Интернет-газета "Реальное время"