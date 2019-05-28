Катастрофа на Волге: река восстановится только через 5 лет
Татарстанские депутаты пообещали контролировать уровень воды в Куйбышевском водохранилище
Сегодня участники заседания экологического комитета татарстанского Госсовета предложили создать собственную постоянную межведомственную группу. Целью структуры станет отстаивание в Москве интересов республики при установлении объемов весенних попусков воды из Куйбышевского водохранилища. Сейчас благодаря тому, что в Нижнюю Волгу уходит на 20% меньше воды, чем планировалось, уровень воды в Казани повысился и вновь перешагнул отметку в 52 метра. Однако специалисты говорят, что без системных мер последует повторение катастрофы. За обсуждением проблемы следила корреспондент «Реального времени».
«Нельзя обманывать!»
— Мы все были свидетелями того, как уходила вода из Волги, — прозрачно намекнул председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев на то, что своевременные меры против обмеления приняты не были. А для того, чтобы участники заседания лучше осознали масштабы катастрофы, он дал слово приглашенным — экологу Нафисе Мингазовой и представителю общества рыболовов Татарстана Олегу Мазанову.
— Падение уровня воды в Куйбышевском водохранилище на 2,5—3 метра приводит к высыханию мелководья, а оно на 60% состоит из мелководий, — сообщила Мингазова. — Водохранилище при этом переходит в состояние антропогенной дестабилизации — в нем нарушаются процессы самоочищения. Еще одно из последствий — сложности с нерестом. Один в один была ситуация в 1995-м или 1996 году, когда вода упала на 3—4 метра. Рыба ушла с икрой, икра переродилась, рыба начала заболевать…
Засуха — это появление в водоемах токсичных сине-зеленых водорослей. Нельзя говорить, что нет проблемы, нельзя обманывать или быть обманутыми!
Мингазова обратила внимание присутствующих на то, что ряд чиновников в Татарстане долгое время предпочитали делать вид, что ничего катастрофического не происходит, и даже делали по этому поводу официальные заявления в СМИ. Она отметила, что в Нижнем Новгороде начали бить тревогу при спаде воды всего на 0,5 м:
— Падение уровня воды и обсыхание мелководных участков приводит к нарушению гидробиоценоза, который даже при благоприятных условиях восстанавливается только через 3—5 лет, а у нас годы чередуются, например, в 2016-м и в 2018-м была засуха. Засуха — это появление в водоемах токсичных сине-зеленых водорослей. Нельзя говорить, что нет проблемы, нельзя обманывать или быть обманутыми!
«Прекратите безобразие»
Представитель общества рыболовов Татарстана Олег Мазанов подтвердил, что на Волге и впрямь произошла катастрофа — по его словам, за 35 лет, что он увлекается рыбалкой, такого обмеления и таких последствий наблюдать еще не приходилось:
— Безобразие со сбросами воды началось в середине 90-х, — уточнил он. — Однозначно, что это человеческий фактор, и надо с этим что-то делать. Надо [информацию о последствиях сброса воды] донести до первых лиц государства — в Москву.
Кроме этого, Мазанов предложил еще две, на его взгляд, действенные меры по предотвращению «безобразия»: обезопасить на законодательном уровне реку от сбросов воды в период нереста, то есть с 15 апреля до 15 июня, и ввести, также на законодательном уровне, понятие минимального уровня воды, причем установить его жестко — чтобы невозможно было спустить воду ниже под предлогом важных народнохозяйственных целей, как это делается сейчас.
— И последняя просьба, — закончил Мазанов, — когда будут приняты решения, донести до населения о них через СМИ!
Волгу обезводили, решая «первостепенные задачи»
Тахир Хадеев зачитал справку от «Татфлота», в которой ситуация расценивается как катастрофическая и указывается, что рыбному хозяйству республики нанесен «непоправимый ущерб», а судоходная компания терпит убытки: из 20 запланированных туристических рейсов в Тетюши выполнено только три.
Затем слово взял замруководителя — начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Артем Филиппов. Он сослался на основные правила использования Куйбышевского водохранилища, «согласно которым принимаются решения, попуски, сбросы», и на требования безопасности в период половодья и обязательность попуска воды в низовья Волги для сельскохозяйственных целей, которые «являются первостепенными».
— Ваша роль? — прервал его Тахир Хадеев, имея в виду роль в предотвращении обмеления Волги.
— Наши представители не принимают решения…
— Ваши предложения?
— Корректировка минимальной отметки, которая составляет 49 метров. Наше предложение — 51-метровая отметка…
«Ошибки были дальше»
Начальник отдела гидрологии татарстанского Гидрометцентра Алексей Соколов сообщил, что прогнозы этого учреждения по притоку воды в апреле-мае, на основании которых принимались решения по регулированию Волжско-Камского каскада, полностью подтвердились. Соколов отметил, что приток в водохранилище в 2019 году был ниже нормы на 25—30%.
И добавил:
— Если бы мы приняли правила эксплуатации [каскада] 2012 года, то было бы еще хуже.
— Если прогнозы оправдались, что, вас не услышали? — уточнил с места кто-то из депутатов. — Если вся информация была, кто не принял решение?
— Ошибки были дальше, — возразил Соколов. — Это Волгоградский гидроузел и дальше.
Безвыходная ситуация?
Начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Минэкологии РТ Татьяна Васильева указала, что прогноз по Волжско-Камскому каскаду трижды давался для управления водными ресурсами и он не был ошибочным:
— По факту, исходя из запаса воды в снеге, на 29 марта прогноз по притоку был 86—103%, на 12 апреля он уменьшился до 79—91% от нормы, и 29 апреля прогноз уже по каскаду был 70—82% от нормы. Прогноз Гидромета был точен, но в этом году приток был ниже нормы на 25—30%. Когда вы говорите: «Кто виноват?» Ну притока воды не было, кто виноват… С другой стороны, мы всегда говорим о Куйбышевском водохранилище со своей точки зрения — как будто это один замкнутый водоем.
Прогноз Гидромета был точен, но в этом году приток был ниже нормы на 25—30%. Когда вы говорите: «Кто виноват?» Ну притока воды не было, кто виноват…
Васильева пояснила, что водохранилище в 1959 году было создано в том числе и для регулирования притока воды, для ослабления последствий паводков, которые «воспринимались как стихийное бедствие». Но при этом в Нижнюю Волгу должны идти сбросы 25 тыс. кубометров в секунду в течение пяти дней, чтобы в низовьях «не срабатывался уровень» и «люди не остались без воды на летний период». Большие расходы в этом году этим и объясняются, подытожила она, а приток в Верхней Волге оказался низким:
— Это была безвыходная ситуация.
Тем не менее депутаты все-таки решили искать выход. В частности, по инициативе Минэкологии было решено создать межведомственную группу, чтобы отстаивать в Москве интересы республики при установлении объемов весенних попусков воды из Куйбышевского водохранилища и исключить катастрофы, подобные нынешней.
комментарии
Во всем виноваты ГЭСы.
Никто не строит такие плотины, никто не оставляет под водой миллионы гектаров земли. На дне Куйбышевского ГЭС сейчас десятиметровый ил.
Этим все сказано. А депутаты решили попиариться.