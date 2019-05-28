Катастрофа на Волге: река восстановится только через 5 лет

Татарстанские депутаты пообещали контролировать уровень воды в Куйбышевском водохранилище

Сегодня участники заседания экологического комитета татарстанского Госсовета предложили создать собственную постоянную межведомственную группу. Целью структуры станет отстаивание в Москве интересов республики при установлении объемов весенних попусков воды из Куйбышевского водохранилища. Сейчас благодаря тому, что в Нижнюю Волгу уходит на 20% меньше воды, чем планировалось, уровень воды в Казани повысился и вновь перешагнул отметку в 52 метра. Однако специалисты говорят, что без системных мер последует повторение катастрофы. За обсуждением проблемы следила корреспондент «Реального времени».

«Нельзя обманывать!»



— Мы все были свидетелями того, как уходила вода из Волги, — прозрачно намекнул председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев на то, что своевременные меры против обмеления приняты не были. А для того, чтобы участники заседания лучше осознали масштабы катастрофы, он дал слово приглашенным — экологу Нафисе Мингазовой и представителю общества рыболовов Татарстана Олегу Мазанову.

— Падение уровня воды в Куйбышевском водохранилище на 2,5—3 метра приводит к высыханию мелководья, а оно на 60% состоит из мелководий, — сообщила Мингазова. — Водохранилище при этом переходит в состояние антропогенной дестабилизации — в нем нарушаются процессы самоочищения. Еще одно из последствий — сложности с нерестом. Один в один была ситуация в 1995-м или 1996 году, когда вода упала на 3—4 метра. Рыба ушла с икрой, икра переродилась, рыба начала заболевать…

Засуха — это появление в водоемах токсичных сине-зеленых водорослей. Нельзя говорить, что нет проблемы, нельзя обманывать или быть обманутыми!



Мингазова обратила внимание присутствующих на то, что ряд чиновников в Татарстане долгое время предпочитали делать вид, что ничего катастрофического не происходит, и даже делали по этому поводу официальные заявления в СМИ. Она отметила, что в Нижнем Новгороде начали бить тревогу при спаде воды всего на 0,5 м:

— Падение уровня воды и обсыхание мелководных участков приводит к нарушению гидробиоценоза, который даже при благоприятных условиях восстанавливается только через 3—5 лет, а у нас годы чередуются, например, в 2016-м и в 2018-м была засуха. Засуха — это появление в водоемах токсичных сине-зеленых водорослей. Нельзя говорить, что нет проблемы, нельзя обманывать или быть обманутыми!

«Прекратите безобразие»

Представитель общества рыболовов Татарстана Олег Мазанов подтвердил, что на Волге и впрямь произошла катастрофа — по его словам, за 35 лет, что он увлекается рыбалкой, такого обмеления и таких последствий наблюдать еще не приходилось:

— Безобразие со сбросами воды началось в середине 90-х, — уточнил он. — Однозначно, что это человеческий фактор, и надо с этим что-то делать. Надо [информацию о последствиях сброса воды] донести до первых лиц государства — в Москву.

Кроме этого, Мазанов предложил еще две, на его взгляд, действенные меры по предотвращению «безобразия»: обезопасить на законодательном уровне реку от сбросов воды в период нереста, то есть с 15 апреля до 15 июня, и ввести, также на законодательном уровне, понятие минимального уровня воды, причем установить его жестко — чтобы невозможно было спустить воду ниже под предлогом важных народнохозяйственных целей, как это делается сейчас.

Мазанов предложил две, на его взгляд, действенные меры по предотвращению «безобразия»: обезопасить на законодательном уровне реку от сбросов воды в период нереста, то есть с 15 апреля до 15 июня, и ввести, также на законодательном уровне, понятие минимального уровня воды

— И последняя просьба, — закончил Мазанов, — когда будут приняты решения, донести до населения о них через СМИ!

Волгу обезводили, решая «первостепенные задачи»

Тахир Хадеев зачитал справку от «Татфлота», в которой ситуация расценивается как катастрофическая и указывается, что рыбному хозяйству республики нанесен «непоправимый ущерб», а судоходная компания терпит убытки: из 20 запланированных туристических рейсов в Тетюши выполнено только три.

Затем слово взял замруководителя — начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Артем Филиппов. Он сослался на основные правила использования Куйбышевского водохранилища, «согласно которым принимаются решения, попуски, сбросы», и на требования безопасности в период половодья и обязательность попуска воды в низовья Волги для сельскохозяйственных целей, которые «являются первостепенными».

— Ваша роль? — прервал его Тахир Хадеев, имея в виду роль в предотвращении обмеления Волги.

— Наши представители не принимают решения…

— Ваши предложения?

— Корректировка минимальной отметки, которая составляет 49 метров. Наше предложение — 51-метровая отметка…

Соколов отметил, что приток в водохранилище в 2019 году был ниже нормы на 25—30%

«Ошибки были дальше»

Начальник отдела гидрологии татарстанского Гидрометцентра Алексей Соколов сообщил, что прогнозы этого учреждения по притоку воды в апреле-мае, на основании которых принимались решения по регулированию Волжско-Камского каскада, полностью подтвердились. Соколов отметил, что приток в водохранилище в 2019 году был ниже нормы на 25—30%.

И добавил:

— Если бы мы приняли правила эксплуатации [каскада] 2012 года, то было бы еще хуже.

— Если прогнозы оправдались, что, вас не услышали? — уточнил с места кто-то из депутатов. — Если вся информация была, кто не принял решение?

— Ошибки были дальше, — возразил Соколов. — Это Волгоградский гидроузел и дальше.

Безвыходная ситуация?

Начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Минэкологии РТ Татьяна Васильева указала, что прогноз по Волжско-Камскому каскаду трижды давался для управления водными ресурсами и он не был ошибочным:

— По факту, исходя из запаса воды в снеге, на 29 марта прогноз по притоку был 86—103%, на 12 апреля он уменьшился до 79—91% от нормы, и 29 апреля прогноз уже по каскаду был 70—82% от нормы. Прогноз Гидромета был точен, но в этом году приток был ниже нормы на 25—30%. Когда вы говорите: «Кто виноват?» Ну притока воды не было, кто виноват… С другой стороны, мы всегда говорим о Куйбышевском водохранилище со своей точки зрения — как будто это один замкнутый водоем.

Прогноз Гидромета был точен, но в этом году приток был ниже нормы на 25—30%. Когда вы говорите: «Кто виноват?» Ну притока воды не было, кто виноват…

Васильева пояснила, что водохранилище в 1959 году было создано в том числе и для регулирования притока воды, для ослабления последствий паводков, которые «воспринимались как стихийное бедствие». Но при этом в Нижнюю Волгу должны идти сбросы 25 тыс. кубометров в секунду в течение пяти дней, чтобы в низовьях «не срабатывался уровень» и «люди не остались без воды на летний период». Большие расходы в этом году этим и объясняются, подытожила она, а приток в Верхней Волге оказался низким:

— Это была безвыходная ситуация.

Тем не менее депутаты все-таки решили искать выход. В частности, по инициативе Минэкологии было решено создать межведомственную группу, чтобы отстаивать в Москве интересы республики при установлении объемов весенних попусков воды из Куйбышевского водохранилища и исключить катастрофы, подобные нынешней.