Куда пойти в Казани: концерт Дениса Мацуева, парусная регата, IT & Security Forum

Афиша мероприятий с 27 мая по 2 июня

Фото: Олег Тихонов

Заключительная неделя мая будет богата на деловые мероприятия. 29 мая в «Корстоне» стартует трехдневный IT & Security Forum, на следующий день на «Казань Арене» эксперты обсудят темы мышления в продажах, об HR-практиках можно будет узнать в «Рамаде». Досуг можно будет провести на фестивале тюркских народов «Науруз» или посмотрев регату в акватории озера Нижний Кабан. В пятницу в БКЗ сыграет Денис Мацуев, в выходные город отметит День защиты детей. Подробнее о предстоящих событиях — в воскресном обзоре «Реального времени».

HR-практики обсудят на форуме в «Рамаде»

28 мая в казанском отеле «Рамада» пройдет вторая конференция по управлению персоналом #WOWHR_KAZAN. Представители ведущих российских компаний расскажут об успешных бизнес-кейсах в сфере подбора, адаптации и обучения персонала. Участники конференции познакомятся с инновационными бизнес-проектами, а также примут участие в дискуссиях, обещают организаторы.

Начало — в 9.00, участие платное.

18+

В «Корстоне» пройдет IT & Security Forum

С 29 по 31 мая в «Корстоне» пройдет Всероссийский IT & Security Forum (ITSF). Мероприятие соберет более тысячи экспертов в области цифровых технологий. В центре внимания будет цифровая трансформация — как одна из ключевых задач CEO предприятия.

Начало — в 8.00. Для делегатов участие в ITSF бесплатное — после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.

18+

С 30 мая по 2 июня свое мастерство покажут участники Высшего и Детского дивизионов. Фото Максима Платонова

Казань впервые принимает масштабную регату



В Казани проходит третий этап серии Национальной парусной Лиги — парусного проекта России. В соревнованиях принимают участие порядка 300 спортсменов в трех дивизионах лиги — Высшем, Премьер- и Детском. Состязания в Премьер-дивизионе завершаются 26 мая.

С 30 мая по 2 июня свое мастерство покажут участники Высшего и Детского дивизионов. Лига проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут, в непосредственной близости от берега.

Соревнования пройдут в акватории озера Нижний Кабан.

6+

В парке Победы покажут «Кавказскую пленницу»

30 мая в парке Победы можно будет посмотреть фильм «Кавказская пленница». Начало сеансов — в 20.00, но лучше приходить пораньше, чтобы занять место и поучаствовать в развлекательной программе, предупреждают организаторы.

Вход свободный.

16+



«Где деньги?» — на «Казань Арене»

30 мая на стадионе «Казань Арена» пройдет форум «Где деньги?». Мероприятие соберет более 400 участников и 30 экспертов. Участники форума обсудят темы мышления в продажах, финансов, HR, франчайзинга, маркетинга.

Мероприятие будет полезно предпринимателям, руководителям франчайзинговых компаний, юристам, инвесторам.

Начало — в 9.00. Участие платное.

18+

В Казани пройдет велоквест

31 мая в Казани пройдет велоквест, посвященный Международному дню очистки водоемов. Маршрут будет пролегать через основные парки, водоемы и достопримечательности города.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для участия необходимо заполнить анкету.

18+

31 мая в Казани пройдет велоквест, посвященный Международному дню очистки водоемов. Фото Олега Тихонова

В БКЗ выступит Денис Мацуев

31 мая в рамках IX Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова «Белая сирень» в БКЗ сыграет известный российский пианист Денис Мацуев.

В программе — произведения Листа, Рахманинова.

Начало — в 18.30.



12+

В парке Горького — «Зеленый марафон»

1 июня в парке Горького пройдет «Зеленый марафон». Все желающие, вне зависимости от уровня физической подготовки, смогут пробежать дистанцию 4,2 км, а более подготовленные любители ЗОЖ — 10 км. Помимо забегов, гости смогут принять участие в мастер-классах, лектории и развлекательных активностях.

Начало — в 9.00, вход свободный.

6+

Фестиваль тюркских народов пройдет на семи площадках

С 1 по 8 июня в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Впервые в истории «Науруза» проведут шоукейс — для просмотра фестивальных спектаклей приедут продюсеры из Румынии, Грузии, Турции, Польши, Германии, Венгрии и Норвегии.

Спектакли «Науруза» будут представлены на семи театральных площадках Казани: в Большом и Малом залах театра Камала и театра кукол «Экият», театре Тинчурина, театре Кариева и ТЮЗе, на площади перед театром Камала и на набережной озера Кабан.

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С 1 по 8 июня в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Фото Максима Платонова

В «Крыльях Советов» отпразднуют День защиты детей



2 июня в парке «Крылья Советов» начнется общегородской праздник «Безопасное лето», приуроченный ко Дню защиты детей и Всемирному дню велосипедов.

В программе — спортивный фестиваль «Обгоняй-ка», показательные выступления от клуба беговелистов, игры по спортивному ориентированию, настольные игры, а также мастер-классы по правилам дорожного движения и ремонту велосипедов. Все желающие смогут сдать свои старые, сломанные и неиспользуемые велосипеды в пользу проекта.

Начало — в 10.00, вход свободный.



6+

В Казани стартует театральная лаборатория

С 1 по 15 июня в Казани на разных площадках пройдет ежегодная театральная лаборатория. Зрителей ждут эскизы спектаклей, выставки, лекции и OFF-программа. Тема театральной лаборатории в этом году — человек.

OFF-программа стартует 1 июня, основная программа — с 6 июня.



12+