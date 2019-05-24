День предпринимателя в Казани: тренинги от KMPG и Ozon, искусство переговоров и новые партнеры

Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Татарстане, по данным минэкономики, вырос до 2,8 млрд рублей

День предпринимателя в Казани отметили в образовательном формате, пригласив для казанских бизнесменов спикеров из KMPG и Ozon. Подобные события — одна из мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Татарстане, но помогают предпринимателям и рублем. Сегодня в течение дня стало известно, что объем выделяемых на поддержку МСП средств в республике вырос сначала до 2,4, а затем до 2,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Учиться, учиться и еще раз учиться

«День предпринимателя — 2019» в Казани приурочен к одноименному празднику, который в России отмечают 26 мая. И то, что это событие — именно праздник, сегодня становится понятно любому прохожему на пешеходной части улицы Петербургская. У расположенного здесь Дома предпринимателей, где базируется, в частности, Фонд поддержки предпринимательства РТ, разместилось струнное трио, а также небольшая ярмарка с участием казанских бизнесменов.

Вместе с тем основа праздника, как подчеркнул сегодня гендиректор «Фонда поддержки предпринимателей РТ» Айдар Салихов, не развлекательная, а образовательная. В течение дня в Доме предпринимателей прошло 9 образовательных сессий на различные темы: «Финансовые инструменты для развития бизнеса», «Создание и продвижение брендов в современной цифровой реальности», «Искусство переговоров» и другие.

В качестве спикеров выступили заместитель директора международный группы стратегии аудитора «большой четверки» KPMG Денис Ахметвалиев, сразу трое топ-менеджеров онлайн-ретейлера Ozon, основатель New Media Lab, бывший бренд-менеджер социальной сети «Одноклассники» Сергей Меньшиков, директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT Александр Гуров и еще ряд экспертов.

Основа праздника, как подчеркнул сегодня гендиректор «Фонда поддержки предпринимателей РТ» Айдар Салихов, не развлекательная, а образовательная

«Мы постарались исходить из того, что будет интересно и востребовано предпринимателями, мы делали среди них опрос и выявили тематики, которые будут интересны, пригласили спикеров различного направления», — сообщил Айдар Салихов перед началом мероприятия.

Организаторы рассказали, что на мероприятие было подано свыше 900 онлайн-заявок на участие. Вряд ли Дом предпринимателей смог бы разом вместить такое количество бизнесменов, но посетители в течение дня приходили и уходили: многих интересовала вполне конкретная площадка с конкретным спикером. Организаторы предположили, что пик посетителей может прийтись на конец дня, когда на площадку прибудут представители Ozon.

«Ozon интересует многих предпринимателей в Татарстане. Это связано не только со строительством логистического центра в Зеленодольском районе , но и с тем, что Ozon будет разрабатывать стратегическую программу по развитию рынка электронной коммерции в республике», — объясняют организаторы.

Между тем из утренних сессий наиболее популярной стала площадка «Искусство переговоров», где спикером выступал автор книги «Договориться можно обо всем» Станислав Мартынов. Зал, где он выступал, был заполнен до отказа, а некоторые посетители предпочли слушать стоя, но на лекцию по переговорам все-таки попасть.

Посетители в течение дня приходили и уходили: многих интересовала вполне конкретная площадка с конкретным спикером

Бюджет на поддержку МСП растет на глазах

Участников события также поздравил с праздником первый замминистра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин. В своей речи он напомнил, что в 2019 году в Татарстане на поддержку предпринимателей выделяются рекордные суммы.

— В рамках национального проекта Республика Татарстан имеет возможность направить на развитие предпринимательства 2,4 млрд рублей. Это средства из федерального бюджета и республиканского. Действуют различные меры поддержки, это и микрозаймы под 7,5%, и поручительство Гарантийного фонда РТ перед банками, льготный лизинг и масса других инструментов. Обо всех мерах поддержки, кстати, можно узнать в этом Доме предпринимательства.

Это уже на 200 млн рублей больше апрельских данных, которые озвучивал журналистам министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, и в 16 раз больше, чем в минувшем году. Однако и значение в 2,4 млрд — не окончательные данные. Сегодня днем, пока шел «День предпринимателя», Министерство экономики РТ разослало сообщение, в котором говорится: в рамках нацпроекта правительство РФ выделит дополнительные суммы на поддержку сельского хозяйства, которое также относится к МСП. Итоговое значение составляет 2,8 млрд рублей, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе министерства.

Проблемы бизнеса — административные барьеры и людские стереотипы

— Один из проблемных вопросов, с которыми обращаются в министерство экономики РТ предприниматели — это проблема доступа к финансированию, — рассказал Сибгатуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Не секрет, что банкам интереснее работать с более крупными компаниями. Второй вопрос — это различного рода административные барьеры: с властью, с нормативными актами, с законодательством.

«Один из проблемных вопросов, с которыми обращаются в министерство экономики РТ предприниматели — это проблема доступа к финансированию», — рассказал Сибгатуллин

Вопрос с финансированием решается в том числе в рамках тех самых программ поддержки предпринимательства, пояснил Сибгатуллин. С административными барьерами вопросы, как правило, представляют большую сложность, но и тут власти могут оказать определенную помощь.

— Есть регламенты по оказанию тех или иных процедуры для предпринимателей. Мы можем их как-то «ускорить», сократить количество дней или количество требуемых документов. Есть, например, запрет на истребование тех документов, которые есть у другого ведомства, чтобы госорганы запрашивали их не у предпринимателя, а друг у друга, — сообщил Сибгатуллин.

Между тем участники события обратили внимание и на другие проблемы, которые есть у бизнеса в Татарстане.

— Люди часто полагают, что вся жизнь в Москве, а наш регион отстает, и клиенты обращаются за услугами и продуктом сразу в Москву, — рассказала менеджер казанского «Гефест-капитала» Юлия Мартынова. — Мы клиентам всегда говорим: вы смотрите сначала у себя, надо поддерживать свою республику. Есть некая стереотипность мышления у людей.

Сразу несколько предпринимателей, кроме того, пожелали, чтобы в Казани проводилось побольше форумов вроде «Дня предпринимателя». «Это такая площадка, где можно, в первую очередь, познакомиться с новыми партнерами. В обычной-то жизни на это времени вообще нет», — пояснили участники.