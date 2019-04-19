Абдулганиев: Татарстану удалось привлечь в 16 раз больше средств для поддержки МСП, чем годом ранее

Общий объем средств на развитие малого и среднего предпринимательства составляет 2,175 млрд рублей

Оборот МСП Татарстана за прошлый год составил 1,5 трлн рублей, сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на пресс-завтраке, посвященном актуальным вопросам развития предпринимательства в республике. О конкретных мерах поддержки, заинтересованности Хабаровского края интернет-ресурсом «Проверенный бизнес» и деталях новой ОЭЗ Татарстана, охватывающей Нижнекамский, Альметьевский и Лениногорский районы, читайте в материале «Реального времени».

Около 5 тысяч татарстанцев использовали поддержку Минэкономики для своего бизнеса



«К экономике всегда много вопросов. Это та отрасль, которая никого не может оставить равнодушной. И мы впервые используем такой формат общения, как пресс-завтрак. Отвечая на ваши вопросы, я выпью вместе с вами чашку чая», — доброжелательно обозначил формат встречи журналистам министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

В первые же минуты беседы был озвучен объем средств, направленных на поддержку МСП в текущем году. «В этом году Татарстану удалось привлечь значительную сумму на поддержку малого и среднего бизнеса — в 16 раз больше, чем в прошлом году. В первую очередь за счет нацпроектов. Таким образом, в 2019 году уже выделено 751,2 млн рублей из средств федерального бюджета, помимо этого Татарстан выделил 1 млрд рублей. Также предусмотрены средства от российских Минэкономразвития в объеме 185 млн рублей и Минсельхоза в объеме 193,7 млн рублей, и еще средства из татарстанского бюджета на сумму 45,4 млн рублей в рамках софинансирования мероприятий по линии Минсельхоза России. В итоге общий объем средств составит 2,175 млрд рублей», — привел цифры Абдулганиев.

Но и на этой сумме министр не готов ставить точку. «Вы знаете, как устроен бюджетный процесс. При формировании новых программ, всегда появляются какие-то дополнительные резервы. Эта сумма не будет окончательная, по крайней мере она имеет потенциал к росту», — уточнил он.

Для субъектов МСП проводится ряд образовательных программ, а именно «Бизнес-класс», «Фабрика предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимательства». Фото Рината Назметдинова

Говоря о мерах поддержки для МСП, министр обозначил, что бизнесмены могут воспользоваться микрозаймами (не более 5 млн рублей) по льготной ставке кредитования — 7,5% годовых до 3 лет, услугами по предоставлению поручительства до 30 млн рублей, льготным лизингом на оборудование с процентной ставкой 6% годовых для российского оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования при сумме финансирования от 5 млн рублей до 200 млн рублей. Также в распоряжении предпринимателей — субсидирование процентной ставки по кредиту. Помимо этого, для субъектов МСП проводится ряд образовательных программ, а именно «Бизнес-класс», «Фабрика предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимательства», были проведены форумы «Перезагрузка» и «Перезагрузка 2.0».

В прошлом году этими мерами поддержки воспользовались более 5 тысяч субъектов МСП, еще более 3,5 тысячи человек воспользовались услугами, чтобы начать бизнес.

Отдельно министр экономики Татарстана остановился на информационном ресурсе «Проверенный бизнес», которым заинтересовался федеральный центр и Хабаровский край, куда уже съездили татарстанцы и поделились опытом. «Сайт открылся в январе прошлого года. С этого времени его посетили 85 тысяч раз. Причем больше половины посещений сайта — это пользователи других субъектов России. Регулярно порталом «Проверенный бизнес» пользуются около 32,5 тысячи человек. Портал доказал свою состоятельность», — отметил Фарид Абдулганиев.

Оборот МСП вырос на четверть по результатам прошлого года

Журналистов волновал вопрос, ощущает ли республика спад предпринимательской активности. На что министр экономики заверил, что вовсе нет — предпринимательская активность продолжает только расти. «По данным Татарстанстата, по итогам 2018 года в Татарстане осуществляли деятельность около 171 тысячи субъектов МСП. Оборот малых и средних предприятий (без ИП) за прошлый год составил 1,5 трлн рублей, что больше на четверть к аналогичному периоду 2017 года.

При этом наибольший вклад в объем оборота вносят субъекты МСП оптовой и розничной торговли — 46,7%, обрабатывающих производств — 16,1%, строительства — 11,5%, транспортировки и хранения — 7,2%, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом — 3,2%.

Наибольший вклад в объем оборота вносят субъекты МСП оптовой и розничной торговли — 46,7%, обрабатывающих производств — 16,1%, строительства — 11,5%, транспортировки и хранения — 7,2%. Фото Максима Платонова

55 млрд рублей частных инвестиций на новую ОЭЗ

Далее речь зашла о планах создать в Альметьевске особую экономическую зону нефтяной и газохимической направленности. Напомним, новая ОЭЗ в Татарстане охватит три района республики — Нижнекамский, Альметьевский и Лениногорский. Зарегистрировать ее планируется уже в этом году.

Министр экономики РТ рассказал, что в ОЭЗ будут включены действующий инновационно-производственный технопарк «Идея-Юго-Восток» и технопарк ООО «Татнефть-Актив» Лениногорской агломерации. Это позволит привлечь новых резидентов и обеспечит загрузку инфраструктуры.

Что касается Нижнекамской агломерации, где функционируют крупные предприятия нефтехимии и нефтепереработки, то создание на ее территории особой экономической зоны позволит привлечь новых резидентов по выпуску экологичной продукции биоэтанол.

На территории же Альметьевской агломерации осуществляется переработка попутного нефтяного газа и широких фракций легких углеводородов. Создание здесь особой зоны позволит привлечь инвестиции в строительство газохимического кластера. Его ядром станут предприятия по производству продуктов газопереработки: малеинового ангидрида, полипропилена, а также углепластиков. Эти продукты являются сырьем для производства широкой линейки товаров, что даст толчок развитию малых и средних предприятий-переработчиков.

В ОЭЗ будут включены действующий инновационно-производственный технопарк «Идея-Юго-Восток» и технопарк ООО «Татнефть-Актив» Лениногорской агломерации. Фото tpidea.ru

Общий объем финансирования на создание инфраструктуры и новых промышленных производств составляет более 55 млрд рублей. И это будет полностью частная инициатива со стратегическим инвестором ПАО «Татнефть».

«Сейчас эту ОЭЗ называют «Нефтегазохимия». Нам коллеги посоветовали взять более короткое название. Есть рабочее название «Алма». Это игра слов: Альметьевск и «алма» — по-татарски «яблоко», — с улыбкой пояснил министр экономики.