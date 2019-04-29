Минниханов одобрил проект OZON по строительству логистического центра в Зеленодольске

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил инвестиционный проект OZON по строительству логистического центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск».

По словам генерального директора интернет-компании OZON Александра Шульгина, в Татарстане планируется не просто инвестировать в логистический хаб, но и активно развивать экосистему онлайн-продаж для всего рынка. Он добавил, что это позволит увеличить доступность множества товаров для жителей республики.

Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, в свою очередь, подчеркнул, что проект позволит создать новые рабочие места и расширить потенциал экономического развития Зеленодольского района. Также министр отметил, что предприниматели республики получат дополнительный канал продаж, передает пресс-служба Минэкономики РТ.



Ранее уже сообщалось, что Ozon может открыть логистический центр в Зеленодольске. В компании отметили, что ключевым преимуществом промышленной площадки является ее расположение.

