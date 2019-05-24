Волнительная победа над США: как Сергачев и Василевский затмили Кейна и Хьюза
Россия — в полуфинале чемпионата мира
В Братиславе стартовало время самых важных матчей. Групповой этап получился не таким ярким, как хотелось бы, зато уже первая стадия плей-офф преподнесла четыре напряженные игры. Так, канадцы лишь за 0,2 секунды до конца встречи сравняли счет в четвертьфинале со Швейцарией, выиграв затем в овертайме. А вот россиянам в соперники досталась крепкая сборная США, в которой возраст звездных игроков не имеет совершенно никакого значения. О том, как сборная России заставила поволноваться, но показала американцам своих звезд во всей красе, — в материале «Реального времени».
США традиционно играют в свое удовольствие
Подход к формированию состава сборной России на чемпионаты мира не меняется уже долгое время — по возможности приезжают все сильнейшие на данный момент. Было время, когда в конце 90-х, а также после провального чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге наши звезды из НХЛ отказывались приезжать в сборную без веских причин. Перелом произошел в 2006 году, когда команду возглавил Вячеслав Быков, и с тех пор громких отказов почти не было.
В США к чемпионату мира подход совершенно иной. Главные тренеры назначаются чуть ли не за месяц до старта турнира, состав формируется буквально за неделю. Звезды НХЛ сами решают, есть ли у них мотивация ехать на две недели в Европу на очередной мировой хоккейный форум. Никто их не осуждает за отказы, а задачи вроде «завоевать медали любой ценой» не ставятся ни перед кем. США играют в свое удовольствие.
Вот и в этом году в Братиславу американцы привезли не самый звездный, но все же довольно крепкий состав. Казалось бы, главной звездой и человеком, к которому должно быть приковано все внимание, автоматически становился Патрик Кейн — звездный нападающий «Чикаго». Однако подход американцев совершенно иной, и на этом турнире больше всего говорили про Джека Хьюза, которому 18 лет исполнилось только по ходу группового этапа, 14 мая. Летом он станет первым номером драфта НХЛ, а пока что набирается опыта на уровне взрослого чемпионата мира. Молодежным и юниорским его давно не удивить — там он подтвердил все авансы, которые ему выдавались с детских лет.
В четвертьфинале против россиян Хьюз очень старался, был действительно самым активным в линии нападения «звездно-полосатой» сборной, однако после игры ему оставалось только с грустью на лице получать приз как лучшему игроку матча в составе своей команды.
Сергачев вышел на топ-уровень
Пожалуй, лучшим защитником сборной России на этом чемпионате мира является воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Михаил Сергачев. Уже в 20 лет он выделяется на фоне более опытных «сборников» и катанием, и техникой, и надежностью. Шайб уроженец Татарстана на групповом этапе не забивал, однако за семь матчей набрал три балла за результативность, отличившись тремя голевыми передачами, зато имеет показатель полезности «+10». Но вот в игре против США Сергачев стал самым ярким полевым хоккеистом, отметившись первым голом на турнире и двумя передачами.
Карьера игрока начиналась в ДЮСШ «Нефтехимика», где он занимался у тренера Андрея Жаренкова с 2006 по 2012 год. Родители хоккеиста работали на «Нижнекамскшине» и поначалу даже не думали о большом спортивном будущем сына.
В сезоне 2014/2015 Сергачев играл в Молодежной хоккейной лиге за казанскую команду «Ирбис». Осенью 2015 года Михаил в возрасте 17 лет уехал в Канаду и подписал контракт с командой хоккейной лиги Онтарио «Уинсор Спитфайрз». За океаном о нижнекамском хоккеисте заговорили практически сразу — по итогам того же сезона он стал обладателем приза «Макс Камински Трофи», который вручается лучшему защитнику лиги Онтарио.
Уже через год Сергачев дебютировал в НХЛ, сильнейшей лиге мира. Будучи задрафтованным «Монреалем», он вышел на лед за старейший канадский клуб в игре против «Баффало» в октябре и стал самым молодым защитником в истории команды. Отметим, что его одноклубником в тот сезон являлся Александр Радулов. Но летом 2017-го и Радулов, и Сергачев сменили клубы — Александр отправился в Техас на подмогу к «Далласу», а Михаила ждал самый юг США — в «Тампа-Бэй».
В первый же сезон в «Тампе» Сергачев проявил себя и стал полноценным игроком основного состава. В октябре он забил свои первые голы в НХЛ, сделав дубль в ворота соотечественника Сергея Бобровского. Всего за сезон он набрал 40 очков (9 голов + 31 передача) и стал вторым защитником-бомбардиром среди новичков сезона. В этом году вместе с российскими одноклубниками Василевским и Кучеровым не смог преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ, поэтому получил шанс сыграть за сборную России. Уже известно, что сразу по окончании турнира в Братиславе Сергачев приедет в Нижнекамск. И есть вероятность, что в ранге действующего чемпиона мира.
Россияне снова выпали из игры на период
По большому счету, четвертьфинал против США для сборной России стал продолжением заключительной игры группового этапа против шведов. Там россияне неважно выглядели в первом периоде, зато во втором разразились голевой феерией из шести шайб. В игре с США ситуация поменялась: подопечные Ильи Воробьева провели очень сильное начало — быстрый гол удался Никите Гусеву. Соперник пришел в себя лишь во второй половине стартового периода, впервые в игре потревожив вратаря Андрея Василевского.
Но какой бы состав ни был у американцев, какую бы игру ни показывали россияне на старте, это матч плей-офф, и было понятно, что США свои голы еще забьют. Но тем показательнее, что на первый план в игре сборной России снова вышло большинство. Свою первую шайбу на турнире забросил Сергачев, и счет стал 2:0. Удивительный факт, но до третьего периода этой игры наша команда только с Михаилом на площадке не пропускала. Забив при этом аж 12 шайб! Но американцы всегда остаются сборной с характером, как бы ни развивались события в том или ином матче, поэтому по ходу всей этой встречи они раз за разом бросались в погоню.
Сначала отрыв до минимума сократил Брэди Шей, а затем на первый план вышел Александр Овечкин. Забить он не сумел, зато отметился двумя эффектными промахами по воротам. Американцы затеяли перетасовки в звеньях, которые постепенно начали давать результат — игра полностью переместилась в зону россиян, а на первый план вышла безупречная игра Василевского.
Скромный супергерой Василевский
Третий период стартовал с красивого гола россиян. Все началось с эффектного паса Сергачева, а дальше красивый финт исполнил Никита Гусев, и Кириллу Капризову оставалось только забить. Россияне снова повели с перевесом в два гола. Сборная США сократила отрыв уже через четыре минуты — защитник Ноа Хэнифин сыграл в типично североамериканском стиле, здорово подключившись к атаке.
В какой-то момент главным героем на площадке стал Василевский, которого снова загрузили бросками из самых разных позиций. Андрей на этом чемпионате мира явно сильнейший вратарь и свой класс подтверждает в каждой игре. На 47-й минуте классная контратака получилась у связки Евгения Малкина и Михаила Григоренко, и счет снова стал более комфортным для россиян — 4:2. Однако за три минуты до финальной сирены американцы его снова сократили и оставшееся время играли уже без вратаря, с шестым полевым игроком. Реальных моментов поразить пустые ворота у россиян не было, а вот США могли и сравнять счет — опасных ситуаций хватало, но все решили уверенность в себе Василевского и сразу несколько заблокированных бросков от наших защитников в последние секунды встречи. 4:3 — заслуженная победа сборной России, в которой лучшим игроком признали вратаря.
Андрей Василевский, отвечая на вопросы телевизионных журналистов после игры, постоянно говорил о забитых шайбах и все время старался «съехать» с темы его уверенной игры, переводя ответы в шутку или скромно смотря в сторону. Оно и понятно — впереди у сборной России в Словакии еще как минимум два матча, один из которых будет битвой за медали.
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