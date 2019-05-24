Волнительная победа над США: как Сергачев и Василевский затмили Кейна и Хьюза

Россия — в полуфинале чемпионата мира

В Братиславе стартовало время самых важных матчей. Групповой этап получился не таким ярким, как хотелось бы, зато уже первая стадия плей-офф преподнесла четыре напряженные игры. Так, канадцы лишь за 0,2 секунды до конца встречи сравняли счет в четвертьфинале со Швейцарией, выиграв затем в овертайме. А вот россиянам в соперники досталась крепкая сборная США, в которой возраст звездных игроков не имеет совершенно никакого значения. О том, как сборная России заставила поволноваться, но показала американцам своих звезд во всей красе, — в материале «Реального времени».

США традиционно играют в свое удовольствие

Подход к формированию состава сборной России на чемпионаты мира не меняется уже долгое время — по возможности приезжают все сильнейшие на данный момент. Было время, когда в конце 90-х, а также после провального чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге наши звезды из НХЛ отказывались приезжать в сборную без веских причин. Перелом произошел в 2006 году, когда команду возглавил Вячеслав Быков, и с тех пор громких отказов почти не было.

В США к чемпионату мира подход совершенно иной. Главные тренеры назначаются чуть ли не за месяц до старта турнира, состав формируется буквально за неделю. Звезды НХЛ сами решают, есть ли у них мотивация ехать на две недели в Европу на очередной мировой хоккейный форум. Никто их не осуждает за отказы, а задачи вроде «завоевать медали любой ценой» не ставятся ни перед кем. США играют в свое удовольствие.

Вот и в этом году в Братиславу американцы привезли не самый звездный, но все же довольно крепкий состав. Казалось бы, главной звездой и человеком, к которому должно быть приковано все внимание, автоматически становился Патрик Кейн — звездный нападающий «Чикаго». Однако подход американцев совершенно иной, и на этом турнире больше всего говорили про Джека Хьюза, которому 18 лет исполнилось только по ходу группового этапа, 14 мая. Летом он станет первым номером драфта НХЛ, а пока что набирается опыта на уровне взрослого чемпионата мира. Молодежным и юниорским его давно не удивить — там он подтвердил все авансы, которые ему выдавались с детских лет.

В четвертьфинале против россиян Хьюз очень старался, был действительно самым активным в линии нападения «звездно-полосатой» сборной, однако после игры ему оставалось только с грустью на лице получать приз как лучшему игроку матча в составе своей команды.

В этом году в Братиславу американцы привезли не самый звездный, но все же довольно крепкий состав

Сергачев вышел на топ-уровень

Пожалуй, лучшим защитником сборной России на этом чемпионате мира является воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Михаил Сергачев. Уже в 20 лет он выделяется на фоне более опытных «сборников» и катанием, и техникой, и надежностью. Шайб уроженец Татарстана на групповом этапе не забивал, однако за семь матчей набрал три балла за результативность, отличившись тремя голевыми передачами, зато имеет показатель полезности «+10». Но вот в игре против США Сергачев стал самым ярким полевым хоккеистом, отметившись первым голом на турнире и двумя передачами.



Карьера игрока начиналась в ДЮСШ «Нефтехимика», где он занимался у тренера Андрея Жаренкова с 2006 по 2012 год. Родители хоккеиста работали на «Нижнекамскшине» и поначалу даже не думали о большом спортивном будущем сына.



В сезоне 2014/2015 Сергачев играл в Молодежной хоккейной лиге за казанскую команду «Ирбис». Осенью 2015 года Михаил в возрасте 17 лет уехал в Канаду и подписал контракт с командой хоккейной лиги Онтарио «Уинсор Спитфайрз». За океаном о нижнекамском хоккеисте заговорили практически сразу — по итогам того же сезона он стал обладателем приза «Макс Камински Трофи», который вручается лучшему защитнику лиги Онтарио.



Уже через год Сергачев дебютировал в НХЛ, сильнейшей лиге мира. Будучи задрафтованным «Монреалем», он вышел на лед за старейший канадский клуб в игре против «Баффало» в октябре и стал самым молодым защитником в истории команды. Отметим, что его одноклубником в тот сезон являлся Александр Радулов. Но летом 2017-го и Радулов, и Сергачев сменили клубы — Александр отправился в Техас на подмогу к «Далласу», а Михаила ждал самый юг США — в «Тампа-Бэй».



В первый же сезон в «Тампе» Сергачев проявил себя и стал полноценным игроком основного состава. В октябре он забил свои первые голы в НХЛ, сделав дубль в ворота соотечественника Сергея Бобровского. Всего за сезон он набрал 40 очков (9 голов + 31 передача) и стал вторым защитником-бомбардиром среди новичков сезона. В этом году вместе с российскими одноклубниками Василевским и Кучеровым не смог преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ, поэтому получил шанс сыграть за сборную России. Уже известно, что сразу по окончании турнира в Братиславе Сергачев приедет в Нижнекамск. И есть вероятность, что в ранге действующего чемпиона мира.

Американцы всегда остаются сборной с характером, как бы ни развивались события в том или ином матче, поэтому по ходу всей этой встречи они раз за разом бросались в погоню

Россияне снова выпали из игры на период

По большому счету, четвертьфинал против США для сборной России стал продолжением заключительной игры группового этапа против шведов. Там россияне неважно выглядели в первом периоде, зато во втором разразились голевой феерией из шести шайб. В игре с США ситуация поменялась: подопечные Ильи Воробьева провели очень сильное начало — быстрый гол удался Никите Гусеву. Соперник пришел в себя лишь во второй половине стартового периода, впервые в игре потревожив вратаря Андрея Василевского.

Но какой бы состав ни был у американцев, какую бы игру ни показывали россияне на старте, это матч плей-офф, и было понятно, что США свои голы еще забьют. Но тем показательнее, что на первый план в игре сборной России снова вышло большинство. Свою первую шайбу на турнире забросил Сергачев, и счет стал 2:0. Удивительный факт, но до третьего периода этой игры наша команда только с Михаилом на площадке не пропускала. Забив при этом аж 12 шайб! Но американцы всегда остаются сборной с характером, как бы ни развивались события в том или ином матче, поэтому по ходу всей этой встречи они раз за разом бросались в погоню.

Сначала отрыв до минимума сократил Брэди Шей, а затем на первый план вышел Александр Овечкин. Забить он не сумел, зато отметился двумя эффектными промахами по воротам. Американцы затеяли перетасовки в звеньях, которые постепенно начали давать результат — игра полностью переместилась в зону россиян, а на первый план вышла безупречная игра Василевского.

Скромный супергерой Василевский

Третий период стартовал с красивого гола россиян. Все началось с эффектного паса Сергачева, а дальше красивый финт исполнил Никита Гусев, и Кириллу Капризову оставалось только забить. Россияне снова повели с перевесом в два гола. Сборная США сократила отрыв уже через четыре минуты — защитник Ноа Хэнифин сыграл в типично североамериканском стиле, здорово подключившись к атаке.

В какой-то момент главным героем на площадке стал Василевский, которого снова загрузили бросками из самых разных позиций. Андрей на этом чемпионате мира явно сильнейший вратарь и свой класс подтверждает в каждой игре. На 47-й минуте классная контратака получилась у связки Евгения Малкина и Михаила Григоренко, и счет снова стал более комфортным для россиян — 4:2. Однако за три минуты до финальной сирены американцы его снова сократили и оставшееся время играли уже без вратаря, с шестым полевым игроком. Реальных моментов поразить пустые ворота у россиян не было, а вот США могли и сравнять счет — опасных ситуаций хватало, но все решили уверенность в себе Василевского и сразу несколько заблокированных бросков от наших защитников в последние секунды встречи. 4:3 — заслуженная победа сборной России, в которой лучшим игроком признали вратаря.

В какой-то момент главным героем на площадке стал Василевский, которого снова загрузили бросками из самых разных позиций

Андрей Василевский, отвечая на вопросы телевизионных журналистов после игры, постоянно говорил о забитых шайбах и все время старался «съехать» с темы его уверенной игры, переводя ответы в шутку или скромно смотря в сторону. Оно и понятно — впереди у сборной России в Словакии еще как минимум два матча, один из которых будет битвой за медали.