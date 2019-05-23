Дело о смертельном наезде: экспертиза по делу Биккиной не нашла следов второго автомобиля

По мнению экспертов, обвиняемая переехала во дворе на Гудованцева еще живого человека

Фото: Александр Артемьев

Сегодня в Казани огласили результаты экспертизы по уголовному делу Регины Биккиной, обвиняемой в смертельном наезде на мужчину в октябре 2017 года. Защита полагает, что подсудимая переехала уже мертвого человека, которого до этого сбил кто-то другой. Тем не менее эксперты пришли к противоположным выводам: нет никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии второго автомобиля. Адвокат Биккиной с заключением специалистов не согласился и заявил, что будет до конца бороться за оправдательный приговор клиентке. Подробнее — в материале «Реального времени».

А было ли второе авто?

В Московском райсуде Казани продолжается процесс по резонансному ДТП на улице Гудованцева в октябре 2017 г. Водителя Регину Биккину обвиняют в том, что ночью 26 октября 2017 года она на своем «Хендай Солярис» на скорости 68 км/ч, при допустимых 60 км/ч, проехала по лежащему на дороге мужчине. В результате полученных травм он скончался, а подсудимая, увидев труп, испугалась и уехала. Биккину обвиняют как в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека, так и в оставлении человека в опасности. Сейчас Биккина находится под подпиской о невыезде: меру пресечения с домашнего ареста ей сменили после 4 месяцев домашнего ареста и болезни.

Однако сама Биккина и ее адвокат Владимир Голицын абсолютно уверены: его подзащитная в смерти человека не виновна, а роковой ночью она проехала по уже мертвому телу. Ответственность за оборвавшуюся жизнь, по их мнению, лежит на другом водителе, который сбил мужчину ранее. Уверенность в этом не поколебали и оглашенные сегодня результаты повторной комплексной экспертизы происшествия — мягко говоря, неутешительные для стороны защиты.

Двойная экспертиза

Экспертизу вели два специалиста — специалист по автотехнике Айрат Гафаров и судмедэксперт Дмитрий Кесарев. Последнего сегодня также вызвали в суд в качестве свидетеля. В его присутствии судья по делу Сергей Якунин (известный казанцам как судья по делу о крушении теплохода «Булгария», а также своим вниманием к мельчайшим деталям дела) огласил вопросы, поставленные перед специалистами в ходе экспертизы, а также сделанные по ним выводы. Большая часть опросов касалась механизма образования травм на потерпевшем, а также повреждений на автомобиле Биккиной. Тем не менее среди них звучит основной: мог ли наезд быть совершен несколькими автомобилями?

Судмедэксперта Дмитрия Кесарева сегодня также вызвали в суд в качестве свидетеля. Фото Александра Артемьева

На процесс пришли близкие Биккиной и родственники потерпевшего. Когда судья зачитывал выводы экспертов, что следы торможения могли быть оставлены только одним транспортным средством, повреждения на трупе — тоже, по залу прокатился вздох. Экспертиза не нашла ничего, что бы свидетельствовало о наличии другого автомобиля. Также в экспертизе говорилось, что сбитый мужчина в момент наезда находился в лежачем положении (эксперт, отвечая на вопросы судьи, поясняет: в крови мужчины было около 5 промилле алкоголя, при такой дозе можно умереть и без столкновения с машиной). После удара тело, вероятно, поволоклось за машиной и перевернулось, так как в момент удара он лежал лицом вверх, а нашли его уже лежащим на животе.

Судья предложил фотографировать места преступлений с квадрокоптера

Кесарев добавил: чтобы определить механизм образования кровавой лужи на месте ДТП, у экспертов недостаточно данных. Экспертиза проводилась лишь исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, к примеру фотографий места происшествия. К этим фотографиям у специалиста и оказались претензии: из-за того, насколько четко и под каким углом был сделан снимок, он не может разглядеть особенности жидкости. Судья, услышав это, посетовал на недостаточную подготовку криминалистов, делавших фотографии, а также предложил в будущем снимать места происшествий и преступлений вертикально с квадрокоптера — чтобы уж точно получать четкую картину.

Отметим, что Сергей Якунин уже не первый раз в ходе процесса по делу Биккина критикует действия причастных к нему силовиков. В ходе предыдущих заседаний досталось следователю, который отправил в Следком только три из четырех отлетевших от машины деталей, а на экспертизу потом отправил целых шесть элементов, а также инспектору ГИБДД за сбивчивые показания. Однако сегодня эксперт поспешил заверить: криминалист со своей стороны действовал правильно, просто руководствовался некими «другими стандартами» при фотографии, не теми, по которым работает судмедэксперт.

Экспертиза не нашла ничего, что бы свидетельствовало о наличии другого автомобиля. Фото Марии Горожаниновой

Защита настаивает: был второй автомобиль

Интерес к тому, как образовалась лужа крови, у защиты далеко не праздный. Голицын уверен, что форма и положение лужи — более чем за 10 метров от трупа — как раз может свидетельствовать о повторном наезде. Об этом, по его мнению, также может говорить расположение обуви и кепки потерпевшего — достаточно далеко от того места, где было найдено тело.

В связи с этим адвокат долго и эмоционально допрашивал эксперта, при этом допрос несколько раз срывался в перепалку. Прокурору и судье несколько раз пришлось призывать к спокойствию. Небольшое участие принимала и Биккина: она, в частности, указывала, что экспертиза не учитывала состояние дна ее автомобиля: по ее мнению, если бы автомобиль после удара поволок труп по дороге, там бы должны были остаться следы.

Суду предстоит также допросить второго эксперта, который сегодня не смог явиться на заседание, так как был в отпуске. Однако процесс, который длится уже полтора года, похоже, подходит к завершению: к следующему заседанию судья попросил обвинителя приготовиться выступить в судебных прениях. Вместе с тем на следующем заседании защитник ходатайствовал об изучении тех самых деталей автомобиля подсудимой, которых было сначала четыре, потом три, а потом — шесть. Суд ходатайство удовлетворил.

Защитник ходатайствовал об изучении тех самых деталей автомобиля подсудимой, которых было сначала четыре, потом три, а потом — шесть. Фото evening-kazan.ru

«Пока я ее не оправдаю, от этого дела не уйду!»

После процесса адвокат потерпевшей указывает журналистам на еще ряд упущений по делу Биккиной.

— Из экспертизы вытекает следующее: машина Биккиной наехала на потерпевшего, перевернула, протащила около 10 метров, там у нее отлетают осколки. Но эксперты не обнаружили под машиной никаких следов: ни крови, ни одежды потерпевшего. На машине есть только два повреждения с левой стороны, о которых говорила и сама Биккина. Плюс эксперт проводил исследования не на машине Биккиной, а на другой машине «Хендай Солярис». А как мы знаем, все машины разные. Машина Биккиной не имеет следов крови. А эксперты говорят, что после наезда на потерпевшего произошел «взрыв», брызги крови во все стороны. Я считаю, экспертиза так же, как и ее ответ, носит предположительный характер. В данном случае она не является доказательством причастности, — заявил Голицын.

Он также напомнил об информации, поступившей с камер наблюдения неподалеку от места происшествия. На ней около магазина запечатлен потерпевший, шедший к месту ДТП, а за ним — еще три машины, проехавших в ту же сторону, при этом одна из них почти сразу вернулась назад. Только после этого в сторону места ДТП проехала машина Биккиной.

Адвокат делает неутешительный прогноз по делу. «Если взять весы правосудия, на одну чашу положить девушку, Биккину Регину, на другую — всех этих людей в погонах, следователей, прокурора… То перевесит, разумеется, та чаша, где больше людей в погонах», — считает он.

Тем не менее Голицын намерен бороться до конца, и в его случае «до конца» — это гораздо дольше, чем заседание в Московском райсуде. Он известен как адвокат, который после 7 лет судов и трех обвинительных приговоров сумел добиться оправдания для Айрата Халилова, обвинявшегося в краже и убийстве. Делом Биккиной он намерен заниматься точно так же.

— Пока я ее не оправдаю, от этого дела не уйду! Если платить не будут — будут работать за свой счет! — на эмоциях заявляет он после заседания.