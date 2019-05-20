Крупнейший независимый НПЗ в России подал заявление о банкротстве
Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, который является крупнейшим независимым НПЗ России, подал в Арбитражный суд региона заявление о собственном банкротстве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НПЗ, иск подан 18 мая. Двумя днями ранее, 16 мая, «Транснефть» прекратила поставки нефти на завод.
Ранее стало известно, что процедуру банкротства инициировал крупнейший кредитор завода — Сбербанк.ПромышленностьНефть
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