Новости бизнеса

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Роснефть» может продать более 180 автозаправок «Башнефти» в рамках предписания ФАС

16:45, 17.05.2019
«Роснефть» может продать более 180 автозаправок «Башнефти» в рамках предписания ФАС
Фото: ru.wikipedia.org / Black Pilot

«Роснефть» может продать 186 автозаправочных станций (АЗС) «Башнефти» в рамках предписания ФАС.

Как сообщает «Интерфакс», «Башнефть», которая с 2016 года входит в «Роснефть», объявила тендер на определение рыночной стоимости автозаправочных станций с целью продажи.

Всего предлагается оценить 186 единиц заправок в течение трех месяцев. При этом список АЗС может быть дополнен и изменен в пределах 10% от общей суммы.

Представитель «Башнефти» пояснил, что эти действия осуществляются в рамках исполнения предписания ФАС.

«В настоящий момент с ФАС продолжается совместная работа по уточнению доли рынка и определению уровня необходимого снижения присутствия компании в регионах», — сказал представитель нефтяной компании.

Ранее сообщалось, что «Башнефть» приобрела пять участков для добычи углеводорода на территории Башкирии.

Бизнес Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров