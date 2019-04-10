Ошибка резидента: с супруга Вероники Скворцовой в Татарстане спросят за долги завода в «Алабуге»

Иски о привлечении Гиви Надарейшвили к субсидиарной ответственности подали Инвестиционно-венчурный фонд РТ и КАМАЗ

В Татарстане не задался бизнес супруга российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой — Гиви Надарейшвили. Предприниматель открывал в «Алабуге» завод по производству систем нейтрализации отработанных газов автомобилей — «НТЦ МСП». Инвестиционно-венчурный фонд республики выделил на его создание 149 млн рублей. В апреле 2014 года Надарейшвили презентовал проект властям республики как один из самых успешных на российском рынке, но уже через полгода суд признал предприятие банкротом. Кредиторы не смогли взыскать долги с предприятия и обратили свои требования к его экс-директору и совладельцу. В феврале ИВФ подал иск о привлечении Надарейшвили к субсидиарной ответственности. Накануне на предварительном заседании фонд увеличил сумму требований к ответчику в 2600 (!) раз: с 50 тыс. до 130 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

За долги завода-банкрота спросят с директора-банкрота

Елабужский завод «Научно-технический центр модернизации серийных производств» («НТЦ МСП») признали банкротом в декабре 2014 года. В конце декабря 2018-го производство по делу о банкротстве прекратили. Кредиторам — Инвестиционно-венчурному фонду РТ и ПАО «КАМАЗ» — предложили подать отдельные заявления о привлечении Гиви Надарейшвили как бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности. Соответствующий иск в феврале этого года подал Инвестиционно-венчурный фонд РТ. Заявление оставили без движения, поручив истцу предложить и другим кредиторам присоединиться к его требованиям, как того требует закон.

На предварительном заседании представитель фонда Рафаэль Якупов представил суду доказательства публикации сообщения от 15 марта в ЕФРСБ, где говорится, что ИВФ в лице директора Айнура Айдельдинова подал в Арбитражный суд РТ заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника ООО «НТЦ МСП»: «Фонд предлагает кредиторам присоединиться к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении Надарейшвили Гиви Гурамовича».

— Привлекался должник [«НТЦ МСП»], вернулся конверт из «Алабуги», — сообщила судья Венера Красавина.

Представитель Надарейшвили Филипп Лещенков попросил приобщить дополнение к отзыву на исковое заявление с приложением. Узнать подробнее, на чем строятся его возражения против иска, не удалось, после заседания адвокат ответчика сообщил «Реальному времени», что пока не готов их раскрыть.

Сам предприниматель Гиви Надарейшвили — тоже банкрот согласно определению Арбитражного суда Москвы от 6 июля 2017 года. В отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначен член Союза «СРО АУ СЗ» Сергей Савин, но его в суд не пригласили.

— Надарейшвили в процедуре [банкротства] находится, да? А финансовый управляющий его не привлечен, никто опять про него не вспомнил. Его привлекать надо, — поручила Красавина.

«Пришли с иском на 50 тысяч, а увеличили до 130 миллионов — это вы так госпошлину экономите?»

— У вас заявление основано на привлечении за невозможностью полного погашения требований кредиторов? Иной нормы нет? — уточнила у истца судья.

— Да, уважаемый суд. Кроме того, в заявлении указано, что конкурсным управляющим проводилась экспертиза, и, по ее данным, есть признаки преднамеренного банкротства, — сообщил Якупов.

Подавая заявление в адрес Надарейшвили, фонд выставил одну сумму требований, но позднее ее увеличил. «От вас было ходатайство об уточнении исковых требований. Поясните, пожалуйста, на основании чего выросла сумма?» — уточнила Красавина.

— На основании последнего реестра требований кредиторов, в нем была указана задолженность перед фондом, и она в общей сумма составляет 130 миллионов рублей, — ответил Якупов и подтвердил, что намерен привлечь к субсидиарной ответственности Надарейшвили на ту же сумму.

— То есть это размер ваших требований? Просто вы пришли с иском на 50 тысяч, а увеличили до 130 миллионов рублей? Это вы так госпошлину экономите? — спросила судья.

— Да, не совсем, — смутился Якупов.

— Ну а как? Вы же на минимум пошли, а сейчас у вас 130 миллионов.

В ходе заседания путаница в суммах возникала еще не раз: «Вы говорите 130, в другом месте пишете 149 миллионов», — посетовала Красавина. К следующему заседанию судья поручила привлечь финансового управляющего Надарейшвили Сергея Савина и представить отзыв на возражения ответчика.

Из материалов дела следует, что в 2012—2013 годах между фондом и «НТЦ МСП» были заключены договоры займа на 149 млн рублей. Факт перечисления этих денег ответчику подтверждается платежными поручениями.

«Конкурсник» Надарейшвили: «Взять с ответчика нечего»

О личной жизни министра здравоохранения Вероники Скворцовой известно, что она счастлива в браке с доцентом кафедры транспортных газотурбинных двигателей Московского политеха Гиви Гурамовичем Надарейшвили. Ее супруга знают не только как ученого, но и как успешного предпринимателя в области управленческого консалтинга и руководителя того самого предприятия «Научно-технический центр МСП», которое в первые годы работы считалось лидером на российском рынке.

В апреле 2014 года Гиви Надарейшвили презентовал властям Татарстана производственную площадку «НТЦ МСП» в «Алабуге». Компания реализовывала инновационный проект по производству систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей «Соллерса» и КАМАЗа. Проект был одобрен экспертным советом по промышленным ОЭЗ при Минэкономразвития в июле 2012 года. Тогда СМИ сообщили, что в результате реализации на действующем предприятии будет создано новое производство как с существующей, так и с новой продуктивной линейкой с объемом 30 тысяч готовых изделий в месяц. Выход на проектную мощность прогнозировали к концу 2014 года, но именно тогда «НТЦ МСП» вошел в процедуру банкротства.

В реестре требований кредиторов у елабужского завода, по данным финального отчета «конкурсника», заявлена сумма в 347 млн рублей. Имущество предприятия оценено в 179,5 млн рублей. У самого Надарейшвили, который возглавлял «НТЦ МСП» и является его совладельцем (36,5%), в реестре требования на 163 млн рублей. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», супруг Скворцовой руководит еще тремя фирмами: ООО «ДАС Бюро», ООО «Лантек» и УК «МСП» и является учредителем в двух последних. В «Лантеке» у него доля в 51%, управляющая компания «МСП» принадлежит ему полностью.

Основные кредиторы Надарейшвили — ИВФ (130 млн рублей) и «Акибанк» (16 млн рублей), в последнем гендиректор брал кредиты на зарплату сотрудникам. Из активов у супруга главы Минздрава приставы не нашли ничего ценного.

— На погашение долгов у него активов нет. Еще приставами было изъято имущество, немного техники — всякие монитор, клавиатура… Больше у него ничего нет, никакой недвижимости. Автомобиль Mitsubishi у него был, я обжаловал эту сделку, но мне отказали в удовлетворении иска, — рассказал «Реальному времени» финансовый управляющий Надарейшвили Сергей Савин.

Из имущества должника приставы конфисковали лишь часть оргтехники и офисной мебели, которые сейчас выставлены на торги за смешную цену:

монитор V SONIC — 200 рублей, клавиатура — 100 рублей, телефон «Панасоник» — 300 рублей, принтер «Самсунг» — 500 рублей, стол письменный — 1000 рублей, кресло из искусственной кожи — 1000 рублей, стул пластиковый — 500 рублей, швейная машинка «Чайка» — 500 рублей, калькулятор «Ассистант» — 100 рублей, системный блок — 1000 рублей, шкаф двухстворчатый — 1000 рублей.

В Инвестиционно-венчурном фонде РТ и ПАО «КАМАЗ» на запрос «Реального времени» к моменту публикации не ответили, комментарии будут опубликованы по получении. Представитель Надарейшвили Филипп Лещенков сообщил, что на данный момент не готов конкретизировать свои возражения по исковому заявлению фонда.

Василя Ширшова