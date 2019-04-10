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Ошибка резидента: с супруга Вероники Скворцовой в Татарстане спросят за долги завода в «Алабуге»

12:00, 10.04.2019

Иски о привлечении Гиви Надарейшвили к субсидиарной ответственности подали Инвестиционно-венчурный фонд РТ и КАМАЗ

Ошибка резидента: с супруга Вероники Скворцовой в Татарстане спросят за долги завода в «Алабуге» Фото: alg.net.ru

В Татарстане не задался бизнес супруга российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой — Гиви Надарейшвили. Предприниматель открывал в «Алабуге» завод по производству систем нейтрализации отработанных газов автомобилей — «НТЦ МСП». Инвестиционно-венчурный фонд республики выделил на его создание 149 млн рублей. В апреле 2014 года Надарейшвили презентовал проект властям республики как один из самых успешных на российском рынке, но уже через полгода суд признал предприятие банкротом. Кредиторы не смогли взыскать долги с предприятия и обратили свои требования к его экс-директору и совладельцу. В феврале ИВФ подал иск о привлечении Надарейшвили к субсидиарной ответственности. Накануне на предварительном заседании фонд увеличил сумму требований к ответчику в 2600 (!) раз: с 50 тыс. до 130 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

За долги завода-банкрота спросят с директора-банкрота

Елабужский завод «Научно-технический центр модернизации серийных производств» («НТЦ МСП») признали банкротом в декабре 2014 года. В конце декабря 2018-го производство по делу о банкротстве прекратили. Кредиторам — Инвестиционно-венчурному фонду РТ и ПАО «КАМАЗ» — предложили подать отдельные заявления о привлечении Гиви Надарейшвили как бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности. Соответствующий иск в феврале этого года подал Инвестиционно-венчурный фонд РТ. Заявление оставили без движения, поручив истцу предложить и другим кредиторам присоединиться к его требованиям, как того требует закон.

На предварительном заседании представитель фонда Рафаэль Якупов представил суду доказательства публикации сообщения от 15 марта в ЕФРСБ, где говорится, что ИВФ в лице директора Айнура Айдельдинова подал в Арбитражный суд РТ заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника ООО «НТЦ МСП»: «Фонд предлагает кредиторам присоединиться к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении Надарейшвили Гиви Гурамовича».

— Привлекался должник [«НТЦ МСП»], вернулся конверт из «Алабуги», — сообщила судья Венера Красавина.

Представитель Надарейшвили Филипп Лещенков попросил приобщить дополнение к отзыву на исковое заявление с приложением. Узнать подробнее, на чем строятся его возражения против иска, не удалось, после заседания адвокат ответчика сообщил «Реальному времени», что пока не готов их раскрыть.

Сам предприниматель Гиви Надарейшвили — тоже банкрот согласно определению Арбитражного суда Москвы от 6 июля 2017 года. В отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначен член Союза «СРО АУ СЗ» Сергей Савин, но его в суд не пригласили.

— Надарейшвили в процедуре [банкротства] находится, да? А финансовый управляющий его не привлечен, никто опять про него не вспомнил. Его привлекать надо, — поручила Красавина.

«Пришли с иском на 50 тысяч, а увеличили до 130 миллионов — это вы так госпошлину экономите?»

— У вас заявление основано на привлечении за невозможностью полного погашения требований кредиторов? Иной нормы нет? — уточнила у истца судья.

— Да, уважаемый суд. Кроме того, в заявлении указано, что конкурсным управляющим проводилась экспертиза, и, по ее данным, есть признаки преднамеренного банкротства, — сообщил Якупов.

Подавая заявление в адрес Надарейшвили, фонд выставил одну сумму требований, но позднее ее увеличил. «От вас было ходатайство об уточнении исковых требований. Поясните, пожалуйста, на основании чего выросла сумма?» — уточнила Красавина.

— На основании последнего реестра требований кредиторов, в нем была указана задолженность перед фондом, и она в общей сумма составляет 130 миллионов рублей, — ответил Якупов и подтвердил, что намерен привлечь к субсидиарной ответственности Надарейшвили на ту же сумму.

— То есть это размер ваших требований? Просто вы пришли с иском на 50 тысяч, а увеличили до 130 миллионов рублей? Это вы так госпошлину экономите? — спросила судья.

— Да, не совсем, — смутился Якупов.

— Ну а как? Вы же на минимум пошли, а сейчас у вас 130 миллионов.

В ходе заседания путаница в суммах возникала еще не раз: «Вы говорите 130, в другом месте пишете 149 миллионов», — посетовала Красавина. К следующему заседанию судья поручила привлечь финансового управляющего Надарейшвили Сергея Савина и представить отзыв на возражения ответчика.

Из материалов дела следует, что в 2012—2013 годах между фондом и «НТЦ МСП» были заключены договоры займа на 149 млн рублей. Факт перечисления этих денег ответчику подтверждается платежными поручениями.

«Конкурсник» Надарейшвили: «Взять с ответчика нечего»

О личной жизни министра здравоохранения Вероники Скворцовой известно, что она счастлива в браке с доцентом кафедры транспортных газотурбинных двигателей Московского политеха Гиви Гурамовичем Надарейшвили. Ее супруга знают не только как ученого, но и как успешного предпринимателя в области управленческого консалтинга и руководителя того самого предприятия «Научно-технический центр МСП», которое в первые годы работы считалось лидером на российском рынке.

В апреле 2014 года Гиви Надарейшвили презентовал властям Татарстана производственную площадку «НТЦ МСП» в «Алабуге». Компания реализовывала инновационный проект по производству систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей «Соллерса» и КАМАЗа. Проект был одобрен экспертным советом по промышленным ОЭЗ при Минэкономразвития в июле 2012 года. Тогда СМИ сообщили, что в результате реализации на действующем предприятии будет создано новое производство как с существующей, так и с новой продуктивной линейкой с объемом 30 тысяч готовых изделий в месяц. Выход на проектную мощность прогнозировали к концу 2014 года, но именно тогда «НТЦ МСП» вошел в процедуру банкротства.

В реестре требований кредиторов у елабужского завода, по данным финального отчета «конкурсника», заявлена сумма в 347 млн рублей. Имущество предприятия оценено в 179,5 млн рублей. У самого Надарейшвили, который возглавлял «НТЦ МСП» и является его совладельцем (36,5%), в реестре требования на 163 млн рублей. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», супруг Скворцовой руководит еще тремя фирмами: ООО «ДАС Бюро», ООО «Лантек» и УК «МСП» и является учредителем в двух последних. В «Лантеке» у него доля в 51%, управляющая компания «МСП» принадлежит ему полностью.

Основные кредиторы Надарейшвили — ИВФ (130 млн рублей) и «Акибанк» (16 млн рублей), в последнем гендиректор брал кредиты на зарплату сотрудникам. Из активов у супруга главы Минздрава приставы не нашли ничего ценного.

— На погашение долгов у него активов нет. Еще приставами было изъято имущество, немного техники — всякие монитор, клавиатура… Больше у него ничего нет, никакой недвижимости. Автомобиль Mitsubishi у него был, я обжаловал эту сделку, но мне отказали в удовлетворении иска, — рассказал «Реальному времени» финансовый управляющий Надарейшвили Сергей Савин.

Из имущества должника приставы конфисковали лишь часть оргтехники и офисной мебели, которые сейчас выставлены на торги за смешную цену:

  1. монитор V SONIC — 200 рублей,
  2. клавиатура — 100 рублей,
  3. телефон «Панасоник» — 300 рублей,
  4. принтер «Самсунг» — 500 рублей,
  5. стол письменный — 1000 рублей,
  6. кресло из искусственной кожи — 1000 рублей,
  7. стул пластиковый — 500 рублей,
  8. швейная машинка «Чайка» — 500 рублей,
  9. калькулятор «Ассистант» — 100 рублей,
  10. системный блок — 1000 рублей,
  11. шкаф двухстворчатый — 1000 рублей.

В Инвестиционно-венчурном фонде РТ и ПАО «КАМАЗ» на запрос «Реального времени» к моменту публикации не ответили, комментарии будут опубликованы по получении. Представитель Надарейшвили Филипп Лещенков сообщил, что на данный момент не готов конкретизировать свои возражения по исковому заявлению фонда.

Василя Ширшова
Справка

Компания «Научно-технический центр модернизации серийных производств» («НТЦ МСП») под руководством Гиви Надарейшвили была зарегистрирована в 1999 году на территории ОЭЗ «Алабуга». Учредителями выступили гендиректор Надарейшвили, московское ЗАО «Лантек-Капитал» — по 36,5% долей у каждого, а также еще семь физлиц с долями от 1% до 7%. Уставной капитал предприятия по данным на начало 2016 года — 100 тыс. рублей, число сотрудников — 101—150 человек. Указанный год завод завершил с убытком 66 млн рублей.

В 2012 году «НТЦ МСП» на средства Инвестиционно-венчурного фонда РТ (149 млн рублей) внедрял инновационный проект «Организация производства систем отработанных газов» на территории ОЭЗ «Алабуга». С помощью нового производства на заводе планировали выпускать до 30 тыс. изделий в месяц. Проект намеревались реализовать за 5 лет, а выйти на проектную мощность — в конце 2014 года. Однако к тому времени завод вошел в процедуру банкротства.

ПромышленностьМашиностроениеЭкономикаИнвестицииБизнес Татарстан
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