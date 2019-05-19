Видео недели: протесты в Екатеринбурге, Путин в Казани и Нижний после ЧМ-2018

Наиболее интересные видеоролики по версии «Реального времени»

Спортсмены в Екатеринбурге

На минувшей неделе одним из центральных сюжетов стали выступления против строительства храма в центре Екатеринбурга. Широкое внимание к этой ситуации привлекло участие в разгоне противников возведения объекта бойцов из академии смешанных единоборств компании РМК. Среди них оказался и известный спортсмен Иван Штырков.

Путин вновь посетил Казань

Президент РФ Владимир Путин в понедельник начал серию совещаний по ОПК с визита в столицу Татарстана. Он прибыл сразу на Казанский авиазавод и быстро ознакомился с продукцией ряда оборонных предприятий, после чего провел совещание. Эксперты «Реального времени» считают, что главу государства интересует тормозящий проект создания тяжелых беспилотников «Альтаир».

Варламов в Нижнем Новгороде

Один из топовых блогеров Рунета Илья Варламов выпустил ролик о благоустройстве Нижнего Новгорода, выполненном в прошлом году к чемпионату мира по футболу. В видео блогер рассказывает о различных недоработках и проблемах на набережной у стадиона и главной пешеходной улице города — Большой Покровской. Не остался без внимания блогера ивановец, живущий под нижегородским кремлем и не желающий возвращаться в свой город.

«Заложники» в казанской гимназии

На минувшей неделе Казань попадала в федеральные новости не только благодаря Путину. Ученик 7-й гимназии принес на урок русского языка пневматический пистолет и нож и взял в «заложники» своих одноклассников. Однако достаточно быстро он был задержан. Юношу отправили под домашний арест.

Творчество ФСИН Бурятии

Неоднозначную реакцию вызвал клип управления ФСИН по Бурятии. Задуманный как видео о доблести и чести сотрудников ведомства ролик породил вопросы об обращении с заключенными. Напомним, что МВД республики также уже попадало в поле зрения общественности после видео со стриптизом на 23 февраля.

Задержание члена ОПГ «Тукаевские»

В Казани сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в произошедшей в сентябре 2018 года стрельбе на улице Островского. Речь идет 55-летнем Ринате Раимджанове, считающимся одним из членов ОПГ «Тукаевские». Напомним, что один из пострадавших в вооруженном конфликте скончался от ранения в голову.

Новый клип Монеточки

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, выпустила новый клип на песню «Падать в грязь». Ролик снят при участии одиннадцати художников, создавших анимированные эпизоды в различных жанрах. За сутки видео собрало на YouTube боле 300 тысяч просмотров.

«Кролик» Кунса

Скульптура Джеффа Кунса «Кролик», изображающая воздушный шарик и выполненная из нержавеющей стали, была продана на аукционе Christie’s за $91,1 млн (5 млрд рублей). Эта сумма стала рекордной для скульптур работы ныне живущих художников.

Торнадо в Сингапуре

В Сингапуре очевидцы сняли торнадо над водой у берегов залива. Водяной столб поднялся к небу недалеко от делового квартала города. Когда воронка достигла побережья, она ослабла и через несколько минут исчезла.