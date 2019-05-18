Душа татарского балета на Нуриевском фестивале

В спектакле «Шурале» встретились гении Яруллина и Якобсона

Фото: Максим Платонов

Только упорхнула в мир несбывшихся грез душа изящной Жизели, как на следующий же вечер — в спектакле «Шурале» Фарида Яруллина — прилетела дивная пери Сюимбике, чтобы рассказать свою и, в отличие от французской героини, счастливую историю любви. Самому известному татарскому балету посвящен выпуск Дневника фестиваля.

Принцип «двоемирия»

В концепции этих двух балетов заложен принцип «двоемирия» — неразрывное «переплетение» фантастики и реальности: сочные крестьянские сценки, бытовые зарисовки — и зачарованный, фантастический лес. В принципе «двоемирия», заложенного в основе драматургии французского балета, ключевой стала тема всепрощающей любви. В первом татарском национальном балете — символико-аллегорическая трактовка любви жертвенной. В «Шурале» это мечта героини вновь обрести свои крылья (читайте — свободу), и в то же время она жертвует своими крыльями ради любви.

В этой волшебной балетной сказке есть целая «россыпь» очаровательных сцен — от «поганого лесного пляса» до колоритных бытовых сценок комического плана. Выявлению того активного пульса, каким наполнен сюжет, способствует удивительно образно-рельефная музыка балета. Это и злые «колючие» попевки медных, словно замыкающие дорогу любого путника, попадающего в мир темного леса. Это и романтическая светлая «окрашенность» яруллинских лирических напевов. Это и близкие к народным истокам юмористические музыкальные картины, также ярко отражающие душу татарского народа, как и поэзия Габдуллы Тукая. А не менее великолепная и запоминающаяся (и в плане драматургического построения, и в плане хореографического текста) режиссерская концепция великолепного мэтра балета — Леонида Якобсона — по-волшебному очаровывает.

Несмотря на номерную мозаичную составляющую, каждая сцена балета — настоящий мини-шедевр, гармонично вплетающийся в причудливый орнамент всего балетного спектакля. И каждый персонаж наделен индивидуальной якобсоновской «говорящей» пластикой, где любой аккорд, музыкальная попевка, «изгиб» органично соединяются с хореографическими движениями, раскрывающими характерные черты всех персонажей, задействованных в балетном спектакле.

Для зрителей это балет-праздник, который до сих пор покоряет своей удивительной изобретательностью в обрисовке фантастических образов

Вечная классика

Балет поставлен почти 75 лет тому назад, но постановка до сих пор современна (классика — на то и классика, что всегда созвучна и актуальна). Не устаешь удивляться гению великого хореографа, который предвидел оригинальные поддержки, в том числе горизонтальные и перекидные, использовал полотно (роскошный платок) в танце невесты как атрибут сценографии — атрибут, который так любят использовать современные хореографы. Вспомним хотя бы использование шелкового полотна в килиановских постановках. Применил элемент кукольного театра в шутливом эпизоде противоборства Былтыра и джигитов, он используется сейчас в постановках новомодных хореографов (вспомним К.Пайт и ее композицию «Dark Matters»), огромные маски-костюмы в сцене зачарованного леса (подобные сценические атрибуты есть в композициях современных американских хореографов и постановке шемякинского «Щелкунчика»), использовал партерную технику, которая позже станет известной как flying low (движение на полу сцены).

В балете «Шурале» уже проявляются и «фирменные» черты якобсоновской хореографии — оригинальные пластические решения, в том числе комического плана, использованные хореографом позже в своих постановках — «Клопе» и «Свадебном кортеже», оригинальная скульптурная пластика в его последующих композициях на роденовскую тематику, барельефные построения, которые он развернет в полной мере в «Спартаке».

И все же самым знаковым спектаклем в его балетмейстерской карьере стал спектакль «Шурале» — единственный балет, к которому он обращался не раз, постоянно усовершенствуя общий хореографический план. А для зрителей это балет-праздник, который до сих пор покоряет своей удивительной изобретательностью в обрисовке фантастических образов, поэтичностью в лирических моментах, колоритными жанровыми сценами, требующими от исполнителей партий сочетания выразительной актерской игры и технической виртуозности.

Исполнительское обаяние

Партия Шурале — настоящий мини-шедевр, в котором важно все, каждая деталь — вальяжная походка (он ведь повелитель леса), выразительная жестовая пластика, застывшие на мгновения эффектные позы в духе эстетики немого кино, постоянные пальцевые движения, «встряски» и даже взгляд. Олег Ивенко в партии чертовски обаятельного титульного героя буквально священнодействовал, властно подчиняя движениями рук свое «поганое царство». Ему подчинились и обитатели леса: и Шайтан — Алессандро Каггеджи в великолепном и неистовом танце, и Огненная ведьма — Ольга Алексеева.

Премьер татарского театра застывал в угловатых позах, имитирующих деревянную корягу, неспешной походкой огибал свою «жертву», «милостиво» отпускал героиню (мол, уходи) и при этом саркастически ухмылялся над ее попыткой прорваться сквозь чащу леса (и почему не поиграть со своей обреченной жертвой?). Он яростно неистовствовал в гневе (и какой богатырь осмелился покуситься на его добычу?), потешался над простодушными жителями деревни.

Сабина Яппарова — пери легко парила в jete в окружении женского кордебалета птиц

Солистка Михайловского театра Сабина Яппарова — пери легко парила в jete в окружении женского кордебалета птиц, а в образе невесты покоряла и жителей балетной деревни, и публику мягкостью и вполне земной теплотой, аккуратно «вплетаясь» в хороводную «вязь» танца деревенских подруг. А в финале-апофеозе Сюимбике — Яппарова восторженно замирала в таких крепких и надежных руках своего коллеги по михайловской сцене с внешностью настоящего балетного батыра и первого парня на селе — Эрнеста Латыпова.

В свою очередь, Латыпов — Былтыр демонстрировал свою удаль в прыжковых вариациях, играючи справлялся со своими соперниками по шуточной борьбе. Рядом с таким, пусть и балетным героем, можно летать на крыльях любви, не сожалея об утраченных в огне других крыльях.

Отдельное браво Дарье Беловой в партии Свахи и Фаязу Велиахметову в партии страдающего одышкой любвеобильного Свата с шаловливыми руками (настоящий артист в редком комедийном амплуа). В целом всем исполнителям второго плана — свахам-сплетницам (Г.Ворошилова, З.Ибрагимова, Я.Островская, О.Сапоговская) и сватам «подшофе» (Р.Зиганшин, О.Рощупкин, Д.Строителев, С.Сырадоев) — удалось разбередить актерскую жилку, пробудить и подлинный кураж. Создавалось ощущение, что все артисты не без удовольствия воспользовались возможностью «похулиганить» на сцене (благо сценическое действие позволяет), создавая полные лукавства портреты деревенских жителей, вызывая добрую улыбку у зрителей на протяжении всего второго акта.

А каким роскошным был оркестр под руководством Рената Салаватова! Было ощутимо, что сами оркестранты получают эстетическое удовольствие от исполнения яруллинской партитуры — такую тембральную насыщенность и кристально чистое соло не часто приходится слышать. Не случайно зал буквально взорвался аплодисментами, когда на сцену вышел Ренат Салаватов. Таким образом благодарная публика отдала дань таланту и высокому профессионализму дирижера и оркестра.



1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов