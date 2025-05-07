СМИ: Россия и Бразилия заключат соглашение об освоении урановых месторождений

По данным газеты Exame, в планах сторон также совместное производство удобрений

Фото: Динар Фатыхов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать соглашение о привлечении российских инвестиций в разработку инфраструктуры по производству сжиженного природного газа (СПГ) и освоению урановых месторождений. Об этом сообщает газета Exame со ссылкой на источники в бразильском правительстве.

По данным издания, в планах Бразилии и России также совместное производство удобрений. Отмечается, что Бразилия выступит с инициативой построить совместное предприятие, которое займется «разведкой и разработкой урановых месторождений». Соглашение может быть заключено между российской Tenex — дочерняя структура Росатома (официальное наименование — «Техснабэкспорт», Tenex — торговая марка для экспортных рынков) и корпорацией Núcleo Brasil.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также представители Бразилии собираются заключить соглашение с компанией «Новатэк», занимающейся производством природного газа в России. Это поможет «изучить возможности сотрудничества в развитии инфраструктуры СПГ в Бразилии».

Напомним, Луис Инасиу Лула да Силва ожидается в Москве на параде в честь 80-летия Победы. Запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Галия Гарифуллина