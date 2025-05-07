Две трети казанцев будут смотреть парад Победы

Фото: Динар Фатыхов

По данным опроса сервиса SuperJob, 67% жителей Казани планируют смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы.

Интерес к трансляции возрастает с увеличением возраста респондентов: среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 57%, а в группе старше 45 лет — 72%.

В Москве 40% экономически активных жителей наблюдают за репетициями парада. Каждый десятый москвич специально следит за расписанием репетиций, 30% случайно становятся свидетелями подготовки. Мужчины проявляют больший интерес к репетициям (11%) по сравнению с женщинами (8%).

Напомним, что сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Матвей Гавриков