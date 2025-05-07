В Челнах и Нижнекамске 9 мая проезд в общественном транспорте станет бесплатным

Фото: Динар Фатыхов

В День Победы жители Набережных Челнов и Нижнекамска смогут бесплатно пользоваться автобусами и трамваями. Это решение озвучил Радмир Беляев, исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Такое решение принято, чтобы каждый житель и гость района смог побывать на множестве праздничных событий и передвигаться по городу с комфортом, наслаждаясь атмосферой Дня Победы, — заявил Беляев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Казани после праздничного салюта также запустят дополнительные автобусы. В 20.00 на маршруты выйдут 17 единиц транспорта. Автобусы будут курсировать от остановки «Цирк» в сторону ул. Батурина, а также от «Энергетического университета» к ул. Декабристов и от «Молодежного центра» к Кремлевской дамбе.

Анастасия Фартыгина