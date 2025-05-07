Новости общества

13:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров

11:51, 07.05.2025
Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров
Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки, 6 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 15 пожаров, 8 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 9 выездов по ложным вызовам и 10 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не произошло.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также