Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров

Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки, 6 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 15 пожаров, 8 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 9 выездов по ложным вызовам и 10 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не произошло.



Анастасия Фартыгина