«Васильевский остров»: команда главы Кировской области заработала в 10 раз меньше Заксобрания региона

В пятерке самых богатых членов команды нового губернатора оказались экс-рулевой чемезовского оборонного завода, ныне отвечающий за промышленность, и кандидат фармацевтических наук, который теперь будет рулить строительной отраслью

Совокупный личный доход команды главы Кировской области Игоря Васильева по итогам 2018 года оказался всего 68,3 млн рублей (годом ранее — 62,1 млн рублей), что в 10 раз меньше, чем заработали депутаты Заксобрания региона. Их доходы составили 608,6 млн рублей. Еще почти 23 млн рублей в копилку чиновников добавили их супруги: семейный доход вырос с 83,1 до 91,1 млн рублей. Самыми богатыми членами новой команды властей региона стали новый премьер-министр и экс-рулевой «Сельмаша» и экс-глава «Российской венчурной компании».

Самым богатым членом команды Игоря Васильева стал бывший налоговик и рулевой «Сельмаша»

В среднем каждый министр и вице-премьер в месяц зарабатывал по 2,7 млн рублей. Для сравнения: среднемесячная номинальная зарплата работников области, согласно Кировстату, по итогам 2018 года не превысила 28 тыс. рублей, то есть заработок министра в 100 раз выше, чем у среднестатистического жителя Кировской области. Более 70% всех доходов приходится на 10 чиновников области, почти 60% — на топ-5 членов команды нового губернатора.

Богатейшим чиновником, как и прошлом году, стал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, заработавший 17,7 млн рублей, что на 5 млн рублей меньше, чем годом ранее (но в восемь раз больше доходов губернатора Игоря Васильева). Супруга его добавила в семейный бюджет всего 15,1 тыс. рублей. Чурин является одним из богатых лендлордов области, в его собственности восемь участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 115,3 тыс. кв. м. Кроме того, дом на 150 кв. м, две квартиры на 220 кв. м и нежилое помещение на 28 тыс. кв. м. На жену записан еще один участок на 2,8 тыс. кв. м, дом на 56,8 кв. м. В пользовании у Чуриных также две квартиры на 130 кв. м и участок на 1,2 кв. м.

Согласно официальной биографии Александра Чурина — сына Анатолия Чурина (возглавлял областной орган управления образованием с 1988 по 2015 год) — он начал карьеру в «Россельхозбанке» (тогда — «СБС-Агро»). Уже в началу нулевых попал во власть, заведуя сектором по рынку ценных бумаг департамента экономики правительства Кировской области. После годичной стажировки в Германии по «Президентской программе подготовки управленческих кадров» еще 3 года — до 2007 года — проработал в управлении ФНС по Кировской области. Затем ушел в бизнес, управляя 10 лет АО «Сельмаш» — станкостроительным предприятием в Кирове, производящим корпуса неуправляемого ракетного вооружения для вертолетов и штурмовой авиации (принадлежит государству).

С приходом в 2017 году нового губернатора стал первым зампредседателя правительства, и лишь недавно, в марте 2019 года, возглавил правительство. На новом месте он признался, что, будучи «по другую сторону баррикад, испытал на себе все возможные методы давления и прессинга надзорных органов: я знаю это тяжелое чувство, когда бизнесмен абсолютно беспомощен против государственной машины». В роли госслужащего он старается все силы прикладывать для того, чтобы перегибов при контроле за деятельностью бизнеса не было. «Власть не должна мешать честному бизнесу работать. Возможно УФНС здесь стоит снимать режим налоговой тайны и показывать, чем вызваны те или иные меры», — заявил он в прошлом году.

Богатейшим чиновником, как и прошлом году, стал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Фото kirovreg.ru

Чурина недоброжелатели считают одним виновных в банкротствах ряда предприятий региона

Далеко не все оценивают приход бизнесмена и бывшего налоговика во власть положительно. Но атаку на него ведет лишь оппозиционное новым властям региона издание «Вятский наблюдатель». Ему припоминают и деятельность в УФНС, где он в роли налогового инспектора занимался делами банкротных предприятий. В том числе Лузского ЛПК (обанкрочен в 2008 году, активы якобы ушли в «Лузский лесопромышленный комплекс» в Московскую область) и … завода «Сельмаш», который он затем возглавил. Процесс банкротства на «Сельмаше» длился более 10 лет, закончившись лишь в 2012 году.

В 2016 году Чурин заявил, что был впервые получен крупный гособоронзаказ, а для недоброжелателей заметил: «Надо отдать должное и следственному комитету, и прокуратуре: не подходили голословно, а разбирались. И когда возбуждались уголовные дела — и против меня лично как руководителя и владельца было 22 уголовных дела, сейчас все они прекращены за отсутствие состава преступления». Заявлялось, что «Сельмаш» в 2014 году пошел с молотка, доставшись некой владелице частной клиники Татьяне Помаскиной. Но подтверждения этой информации нет, формально он по-прежнему принадлежит одноименному ФГУПу.

Припомнили ему и то, что его компания сегодня является основным кредитором, вложившим в оживление производства ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» более 1 млрд рублей: процедура банкротства, по словам Чурина, перешла в «финансовое оздоровление». Интересно, что и дочку ОАО «КМЗ 1 Мая» — одноименное АО — сегодня возглавляет его брат Сергей Чурин. Он же после ухода Александра во власть возглавляет и АО «Завод «Сельмаш».

Отметим в этой связи, что самый «бедный» чиновник области — как раз недавно назначенный министр лесного хозяйства Алексей Шургин. Он заработал в прошлом году всего 373,4 тыс. рублей (ежемесячная зарплата была — 31,1 тыс. рублей). Интересно, что такой же доход у Шургина был на прежнем месте работы в должности министра лесного хозяйства соседней Марий Эл. Министерством он руководил с 2015 по 2017 год в команде ныне арестованного Леонида Маркелова.

«Сельмаш» в 2014 году пошел с молотка. Фото newsler.ru

Как вице-премьер Кировской области начинал с «Российской венчурной компанией», но был «уволен» Набиуллиной и Генпрокуратурой

Второй «богатейший» член команды Игоря Васильева — зампредправительства Кировской области Алексей Коробов, увеличивший свои доходы в 2018 году в четыре раза: с 3,5 до 14,7 млн рублей. Доходы супруги за тот же год сократились вдвое (с 4,8 до 2,1 млн). Семейный доход Коробовых составил 16,8 млн рублей, то есть, приблизился к чуриновским. В собственности у него один участок на 1,4 тыс. кв. м, дом на 255 кв. м и одно машиноместо, у супруги под машину три места и еще квартира на 162,5 кв. м. У Коробовых три машины: Land Rover Range Rover Sport и BMW 730D, купленная в 2017 году, у супруги Mercedes-Benz GL350. Коробов начинал в ФСБ, где прослужил с 1993 по 1998 годы, затем работал в аппарате полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был помощником членов Совета Федерации от Коми и Ненецкого АО, в 2004 году руководил аппаратом комитета по бюджету и налогам Госдумы, затем до 2009 года проработал в «Российском фонде федерального имущества», возглавляя ОАО «Российская венчурная компания» (тогда в управлении РВК было более 1 млрд долларов), но продержался в последнем лишь 2 года.

Сам Коробов оправдывался: «Я не вижу поддержки ни со стороны Министерства экономического развития, ни со стороны совета директоров [РВК]». В действительности же, поводом к отставке, которую одобрила тогдашний министр экономического развития Эльвира Набиуллина, недовольная его руководством, послужили претензии Генпрокуратуры, обнаружившей, что к 2009 году РВК вложила в венчурные рисковые фонды лишь 15% своих средств, остальные лежали на депозитах в банках: на процентах РВК заработала 3 млрд рублей дополнительно к имеющимся 30 млрд. «Средства лежат мертвым грузом и не инвестируются», — решили прокуроры.

«Генпрокуратура проверяла законность использования средств РВК. И когда не нашла проблем с законностью, перешла к проверке эффективности, критериев которой не существует», — заметил в ответ Коробов. После этого он несколько лет проработал на разных должностях в разных ведомствах: от территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом в Москве до департамента по земельно-правовым отношениям и исходно-разрешительной документации ОАО «ФСК ЕЭС». Пиком карьеры стали должности заместителем руководителя Росреестра и замгендиректора АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», где он просидел до 2017 года.

Коробов опытный госслужащий — чиновник до мозга костей. Поэтому решение Игоря Васильева назначить его вице-премьером в Кировской области, к которой он никакого отношения ранее не имел, не вызвало вопросов и подкреплялось отсутствием каких-либо связей с местными олигархическими структурами.

Коробов — чиновник до мозга костей. Фото kirov-portal.ru

За промышленность Кирова отвечает экс-глава чемезовского оборонного предприятия



В пятерке «богатейших» чиновников также министр промышленной политики Андрей Перескоков, министр юстиции Максим Финченко и министр строительства Руслан Бондарчук. Перескоков отчитался о доходе в 2,6 млн рублей — жена заработала еще 250 тыс. За год семейный доход Перескокова сократился на 40%. У министра промышленной политики квартира на 57,9 кв. м и гараж на 24,7 кв. м, у супруги половина участка в 2,3 тыс. кв. м и еще одна квартира на 58 кв. м в пользовании. В гараже министра стоит старенький мотоцикл ИЖ-Ю5К (1987 г. выпуска), у жены автомобиль Kia Sportage. Назначение Перескокова — редкий случай — не вызвало в области особенного недовольства. Так как он — молодой технократ, всю жизнь проработавший в АО «Ново-Вятка», с 2014 по 2017 год возглавлявший его. «Ново-Вятка» — оборонно-промышленное предприятие, входящее в «Ростех» Сергея Чемезова. Занимается оно выпуском продукции производственно-тех­нического назначения: одно из крупнейших российских предприятий по производству шестеренных насосов низкого давления и агрегатов на их основе. Но главное, «Ново-Вятка» по госзаказу производит корпуса для авиационных бомб, оно же — единственное в стране предприятие, которое выпускает корпуса для бомб калибра 500 кг.

Перескоков вывел компанию из банкротства, на «Ново-Вятке» висели многомиллионные долги, выручка не покрывала операционных расходов — все по причине отсутствия крупных оборонных заказов. В 2014 году загрузка мощностей на предприятии составила всего 16%, а объем отгруженной продукции составлял полмиллиарда рублей. В 2015 году выручка выросла до 730 млн рублей благодаря новым госзаказам, вызванным благодаря «обострению внешнеполитической ситуации». Часть кредиторской задолженности погасили за счет субсидии на 411 млн рублей.

В 2016 году на «оборонку» приходилось 85% и лишь 15% — на продукцию гражданского назначения. Главной задачей, которую Игорь Васильев поставил перед министром, стало как раз увеличение к 2030 году доли выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения на предприятиях ОПК до 50% и вывод из кризиса промышленных предприятий региона.

Андрей Перескоков (на фото — в центре) — молодой технократ, всю жизнь проработавший в АО «Ново-Вятка». Фото kirovreg.ru

…а за строительную отрасль нести ответ будет кандидат фармацевтических наук

Порядка 2,4 млн рублей заработал в прошлом году новый министр юстиции Максим Финченко, еще 3,5 млн рублей добавила в семейный бюджет его супруга. У Финченко два земельных участка на 3,5 тыс. кв. м, квартира на 130,2 кв. м, машины нет, супруга катается на Toyota 2015 года выпуска, в пользовании у нее еще один участок на 1,8 тыс. кв. м.

Финченко с 1991 года работал в органах исполнительной власти Кировской области. С 1994 по 1998 годы был помощником прокурора Первомайского района Кирова, прокурором отдела прокуратуры Кировской области по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам. Позже работал федеральным судьей Первомайского районного суда Кирова и заместителем председателя того же суда до 2015 года. В 2018 году возглавил Министерство юстиции. Чем занимался он в промежутке между 2015 и 2018 годом неизвестно.

Руслан Бондарчук, министр строительства Кировской области, задекларировал чуть меньше своего коллеги — 2,2 млн рублей, супруга добавила еще 1 млн рублей. При этом доходы обоих выросли за год почти в два раза, составив в общей сложности 3,3 млн рублей. У Бондарчуков четыре квартиры на 170 кв. м. В гараже министра стоит BMW X5.

Бондарчук возглавил ключевое министерство для многих неожиданно: ранее он не имел отношения к строительному бизнесу. Окончив Томский военно-медицинский институт, с 2010 по 2016 годы работал в учреждениях здравоохранения Кировской области, занимался преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях Кирова, защитив кандидатскую. В 2016 году был назначен замминистра здравоохранения, а год спустя в новой команде Васильева внезапно возглавил чуждое ему строительное министерство.

Под руководством Бондарчука в 2018 году в регионе была введена 551 тысяча квадратных метров жилья, в 2019 году план составил 606 тысяч квадратных метров. К 2024 году власти Кировской области намерены увеличить объемы строительства до 827 тыс. кв. м в год. Планируется выделить 6 миллиардов рублей на расселение из аварийных и ветхих домов, из них 5,9 млрд область ждет из Москвы.

Максим Финченко с 1991 года работал в органах исполнительной власти Кировской области. Фото минюст43.рф

Губернатор Кировской области не вошел в топ-5 «богатейших» чиновников

Сам же губернатор Кировской области заработал в прошлом году 2,2 млн рублей и не вошел даже в пятерку «богатейших» чиновников. Как и его заместитель, вице-губернатор Андрей Плитко, доход которого составил 1,5 млн рублей. Супруга Васильева добавила в семейный бюджет еще 952,8 тыс. рублей — ее доходы сократились за год в 2,5 раза (в 2017 году она заработала 2,5 млн рублей). В итоге семейный доход губернатора сократился на 30%: с 4,5 до 3,16 млн рублей. По-прежнему глава области владеет одной третьей доли в квартире на 75,1 кв. м, автомобилями Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053, в пользовании — два земельных участка площадью 1,5 тыс. и 1,2 тыс. кв. м и дом площадью 206,4 кв. м. У супруги земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, одна третья доли в квартире площадью 75,1 кв. м и машина Toyota Land Cruiser 200, в пользовании же — земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м и дом площадью 206,4 кв. м.

Доходы Андрея Плитко за год упали в 1,7 раза, во владении четыре участка на 12,1 тыс. кв. м, Mercedes S500 2015 года выпуска и лодка «Зодиак». И три квартиры в пользовании: на 45,8 кв. м, 62,5 кв. м и 45,7 кв. м. Плитко, как и Коробов, соратники Игоря Васильева по Росреестру. Ранее работал в Счетной палате РФ.

Доходы членов правительства Кировской области за 2018 год

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. Чурин Александр Анатольевич Председатель Правительства Кировской области 17.717.828,56 15.120,00 22.596.111,21 12.600,00 17.732.948,56 22.608.711,21 Коробов Алексей Валерьевич заместитель Председателя Правительства Кировской области 14.696.819,14 2.145.221,89 3.543.742,14 4.892.657,82 16.842.041,03 8.436.399,96 Перескоков Андрей Леонидович министр Министерства промышленной политики Кировской области 2.657.858,17 249.533,28 4.069.833,19 109.590,41 2.907.391,45 4.179.423,60 Финченко Максим Сергеевич министр Министерства юстиции Кировской области 2.386.072,31 3.472.569,58



5.858.641,89

Бондарчук Руслан Анатольевич министр Министерства строительства Кировской области 2.220.171,00 1.018.054,00 1.188.146,62 526.206,88 3.238.225,00 1.714.353,50 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 2.210.499,19 952.847,18 2.121.875,70 2.451.766,10 3.163.346,37 4.573.641,80 Черняев Андрей Вениаминович министр Министерства здравоохранения Кировской области

2.046.400,89 671.404,95 1.709.653,56 656.581,85 2.717.805,84 2.366.235,41 Кочетков Максим Николаевич заместитель Председателя Правительства Кировской области 1.952.586,25

3.265.900,38

1.952.586,25 3.265.900,38 Киселев Сергей Алексеевич руководитель администрации Правительства 1.935.630,39 219.308,45



2.154.938,84

Котлячков Алексей Алексеевич заместитель Председателя Правительства Кировской области,

министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 1.702.886,14 972.232,35 1.605.149,11 3.222.352,39 2.675.118,49 4.827.501,50 Редькин Игорь Юрьевич министр Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области 1.600.827,92

1.468.793,99

1.600.827,92 1.468.793,99 Плитко Андрей Геннадьевич вице-губернатор Кировской области 1.447.971,06

2.518.629,83

1.447.971,06 2.518.629,83 Курдюмов Дмитрий Александрович первый заместитель Председателя Правительства 1.422.686,43 620.225,11 5.391.157,92 94.526,13 2.042.911,54 5.485.684,05 Албегова Алла Викторовна министр Министерства охраны окружающей среды Кировской области 1.392.385,32 1.118.079,29 1.320.321,04 1.171.765,64 2.510.464,61 2.492.086,68 Шулятьева Ольга Юрьевна министр Министерства социального развития Кировской области 1.380.593,49 9.663,45 1.257.778,95 240.000,00 1.390.256,94 1.497.778,95 Маковеева Лариса Александровна министр Министерства финансов Кировской области 1.369.145,54

1.291.512,73

1.369.145,54 1.291.512,73 Кряжева Наталья Михайловна министр Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 1.355.714,38 1.005.266,01 1.350.018,44 836.154,62 2.360.980,39 2.186.173,06 Рысева Ольга Николаевна министр Министерства образования Кировской области 1.314.717,03 530.537,03 903.984,70 408.961,21 1.845.254,06 1.312.945,91 Мазур Татьяна Сергеевна министр Министерства культуры Кировской области

1.289.653,45 964.048,80



2.253.702,25

Сурженко Артем Сергеевич министр Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области 1.277.756,12

2.180.042,26

1.277.756,12 2.180.042,26 Коев Николай Петрович министр Министерства внутренней политики Кировской области 1.257.791,46 326.542,21 963.325,79 326.153,84 1.584.333,67 1.289.479,63 Поршнев Михаил Николаевич министр Министерства транспорта Кировской области 1.237.860,44 2.791.000,00 1.219.692,02 888.750,00 4.028.860,44 2.108.442,02 Палюх Юрий Иванович министр Министерства информационных технологий и связи Кировской области

1.212.257,52

1.417.757,23

1.212.257,52 1.417.757,23 Альминова Анна Александровна министр Министерства спорта и молодежной политики Кировской области 848.009,43 5.652.158,57 724.053,62 5.159.474,00 6.500.168,00 5.883.527,62 Шургин Алексей Иванович министр Министерства лесного хозяйства Кировской области 373.410,22 90.000,00



463.410,22

