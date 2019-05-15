«Крылья» и «Уфа» — в стыковых матчах, «Динамо» и «Шинник» — мимо них

Расклады в борьбе за выживание

До конца чемпионата России по футболу осталось всего 2 тура, и борьба за выживание обостряется до предела. Виталий Ошовский проанализировал все возможные расклады в борьбе за стыковые матчи и прикинул, кого ждать в следующей РПЛ.

«Не буду вас обманывать. Наши шансы не очень высоки»



А как все начиналось в «Крыльях» в 2019-м году! Великолепные голы Шейдаева и Ананидзе в гостевом матче с «Локомотивом», уверенные победы над «Енисеем» и «Анжи»: казалось, в этом сезоне «Крылья» никак не должны попасть в стыковые матчи. С приходом Миодрага Божовича у болельщиков забрезжила надежда на закрепление позиций в середине таблицы. Тем более, в свое время Божович очень успешно спасал от борьбы за выживание «Амкар», ФК «Москва», «Ростов» и тульский «Арсенал».



Но дальнейшие результаты «Крыльев» не оставили следов от мартовского оптимизма. Одна победа и одна ничья в девяти следующих матчах — и за это время самарцев обогнал не только «Урал», но и московское «Динамо». После поражения от «Ахмата» шансы «Крыльев» избежать стыки стремятся к нулю, что подтвердил и сам Божович: «Мы будем бороться до конца за 12 позицию. Но не буду обманывать вас и говорить, что наши шансы избежать стыков очень высоки».



В последних двух турах «Крылья Советов» ждет «сладкая» жизнь. В Самаре команде Миодрага Божовича — принимать продолжающий надеяться на Лигу чемпионов «Спартак», а в последнем туре — ехать в Москву к ЦСКА. Именно у «Крыльев» на финише — сложнейший календарь. Однако есть одно но: если самарцы и «Динамо» наберут равное количество очков, «Крылья» обойдут москвичей по количеству побед. Но верится в равенство с трудом: у «Динамо» впереди — матчи с «Енисеем» и «Арсеналом».



На данный момент «Крылья Советов» попадают на «Нижний Новгород». Шансы обыграть эту команду — высокие.



Предполагаем, что «Крылья» в стыковых матчах попадут на «Томь». В таком случае шансы на победу будут почти стопроцентные.



Вадим Евсеев принял команду на 15-м месте, заметно поднял ее в таблице и придал бойцовских качеств. Фото kc-camapa.ru

Вадим Евсеев — именно тот, кто нужен в стыковых матчах



Слишком много было упущено «Уфой» в первой части сезона. До нынешнего чемпионата Шамиль Газизов регулярно угадывал с тренерами, а при Сергее Семаке команда и вовсе дошла до Лиги Европы. Увы, в этом сезоне предел мечтаний — избежание стыковых матчей в РПЛ. Сергей Томаров, а затем и Дмитрий Кириченко не смогли удержать команду на плаву, и после домашнего поражения от «Ахмата» назрели новые перемены.



Вадим Евсеев принял команду на 15-м месте, заметно поднял ее в таблице и придал бойцовских качеств. За время работы Евсеева в «Уфе» команда выдала суперволевую ничью с ЦСКА, обыграла «Ростов» и «Урал» и чуть не выиграла в Казани у «Рубина». Но было уже поздно: теперь «Уфа» имеет чисто математические шансы обогнать «Динамо» и избежать стыков.



И как раз в стыках «Уфа» имеет все шансы на успех. В таких матчах, где цена ошибки увеличивается в разы, а на первый план выходят не ажурные комбинации, а характер, «Уфа» должна побеждать. Вадим Евсеев пока не поставил команде красивый футбол, но за последние два месяца «Уфа» больше остальных выжимала результат на характере — чего стоят ничьи с ЦСКА и «Крыльями»!



На данный момент «Уфа» попадает на «Томь». Шансы обыграть эту команду — почти стопроцентные.



Предполагаем, что «Уфа» попадет на «Нижний Новгород». В таком случае шансы на победу — примерно 60 на 40 в пользу «Уфы».



До конца сезона в ФНЛ остаются два тура, и скорее всего, «Томь» сумеет удержать за собой место в первой четверке. Фото vk.com/fctomtomsk

Один из стыков будет похож на фарс



«Томь» — клуб, который на самом взлете подбили его же кураторы. Еще в феврале губернатор Томского края Сергей Жвачкин заявил о клубных долгах в размере 400 млн рублей. «У футбольного клуба «Томь» накопились долги из-за того, что ушел второй спонсор и идет отвлечение финансов на погашение долга. Еще долгов около 400 миллионов рублей. Когда их погасят, тогда тех денег, что выделяет спонсор, будет достаточно, если мы не поставим задачу выхода в Премьер-лигу», — сказал Жвачкин.



В конце марта Жвачкин прямо заявил о нежелании выходить в РПЛ. Примерно с того момента результаты «Томи» покатились по наклонной. Зимой из команды ушли почти все амбициозные футболисты, а без них сибиряки еле удерживают третью строчку. Притом что в первой части сезона «Томь» лидировала!



До конца сезона в ФНЛ остаются два тура, и скорее всего, «Томь» сумеет удержать за собой место в первой четверке. Увы, если это случится, стыковые матчи с участием томичей запросто могут превратиться в фарс. У «Томи» в 2019-м году всего 2 победы, и на данный момент уровень игры команды попросту не соответствует РПЛ.



Прогноз «Реального времени»: 4 место, проигрыш в стыках.



«Попробуйте укусить раненого зверя, сами знаете без чего останетесь»



Пожалуй, главным претендентом на попадание в стыки считается «Нижний Новгород». Команда Дмитрия Черышева показывает неказистый футбол: почти в каждом матче «НН» владеет мячом заметно больше соперника, но большой радости местным болельщикам нижегородская тики-така не приносит. «Нижний Новгород» нестабилен, и серия из двух побед подряд дается клубу с огромным трудом — в последний раз это достижение покорилось им аж в марте. По уровню состава «Нижний Новгород» — среди лидеров ФНЛ, но качество игры вызывало и продолжает вызывать вопросы.



Впереди у «Нижнего Новгорода» — домашняя игра с «Мордовией», в которой, по идее, должен решиться вопрос о выходе в стыки. Но «НН» растерял кучу очков именно с аутсайдерами. «В футбол легче и интереснее играть с командами из верхней части таблицы. А нам сейчас придется с «Мордовией», которая бьется за выживание. Это колоссальная борьба не на жизнь, а на смерть. Так что о легкости и тяжести нашего графика могу поспорить. Попробуйте укусить раненого зверя, сами знаете без чего останетесь», — заявил Дмитрий Черышев.

Прогноз «Реального времени»: третье место, проигрыш в стыках.



Как показывает практика, как только в «Шиннике» начинают громогласно заявлять о четвертом месте, команда начинает плыть. Фото shinnik.com

Ярославская тишина. «Шинник» — новый претендент на стыки



На протяжении всего сезона «Шинник» толком и не залезал в первую четверку. Но благодаря неплохим весенним результатам именно ярославцы стали главными преследователями «Нижнего Новгорода» и «Томи». Как показывает практика, как только в «Шиннике» начинают громогласно заявлять о четвертом месте, команда начинает плыть. Поэтому в текущем сезоне о задаче говорят максимально тихо.



«У нас простой принцип — ставить максимальные задачи. Не махая при этом флагом, не выпуская листовок. Мы целенаправленно готовимся к каждому матчу, к конкретному сопернику. Каждая следующая игра будет продвигать нас к той или иной задаче», — аккуратно заявил главный тренер ярославцев Александр Побегалов.



В последних двух турах у «Шинника» сложнейший календарь: сначала предстоит съездить в Сочи, а затем принять дома еще одного потенциального участника стыков — «Авангард». Календарь у «Шинника» сложнее, чем у «Нижнего Новгорода», да и отстают они от четвертого места на три очка. Но взобраться-таки на него «Шинник» явно попытается, тем более от «плывущих» томичей они отстают всего на четыре балла.



Прогноз «Реального времени»: непопадание в стыки.

