«Только «золото»: сборная России сыграла первый серьезный матч

Чемпионат мира по хоккею стартовал по-настоящему

В Словакии наконец-то настала пора интересных матчей в группе Б, где играет сборная России. После легких побед над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0) делать какие-то выводы по игре подопечных Ильи Воробьева на этом турнире было слишком рано. А вот уверенная победа над чехами накануне уже позволяет оценить как отдельных игроков, так и стабильно работающие связки. О том, почему россияне играли практически гостевой матч, как вратарь Василевский всех выручил, а нападающие Гусев и Кучеров разошлись не на шутку — в материале «Реального времени».

Старые знакомые Ржига и Ягр

Сборная Чехии привезла в Братиславу крепкий состав. Игроки из НХЛ здесь довольно разноплановые — это и бомбардир Якуб Ворачек, неудержимый Якуб Врана и довольно жесткий Радко Гудас. Возглавляет нынешнюю сборную Милош Ржига, известный своей многолетней работой в КХЛ. Еще в 2011 году он выбегал на лед после одной из серий плей-офф, скидывал пиджак и демонстративно становился на колени перед мытищинским «Атлантом», который он тогда возглавлял и который в тот год вышел в финал Кубка Гагарина.

Сейчас «Атланта» уже не существует, а Ржига по-прежнему столь же эмоционален, как и раньше. Правда, как тренер, он котируется уже не так высоко. Да и в КХЛ, после невыхода в плей-офф его омского «Авангарда» в 2014 году, седовласого чеха уже не зовут. Как пан Милош проявит себя в Чехии — большой вопрос, тем более этой сборной есть что доказывать и к чему стремиться, так как в последние годы чехи дальше четвертьфинала не проходят.

Тем не менее еще год назад эта сборная с другими звездными игроками из НХЛ, Давидом Крейчи и Давидом Пастрняком, обыграла россиян на чемпионате мира в Дании со счетом 4:3. Да и братиславский лед для Чехии практически родной — большую часть арены заполнили как раз чешские болельщики, которым до Словакии рукой подать. Во многом именно сумасшедшая поддержка болельщиков помогла подопечным Ржиги уверенно обыграть шведов на старте чемпионата мира — 5:2. А накануне игры с Россией чехов подбодрил легендарный Яромир Ягр, который также немало поиграл в нашем чемпионате, а сейчас до сих пор «пылит» в свои 47 лет в низшей чешской лиге. В раздевалке он оставил нынешним сборникам-соотечественникам послание ровно из двух слов: «Только «золото».

По итогам встречи наш вратарь Андрей Василевский заработает «сухарь» и отразит 23 броска, но как минимум 7—8 из них были действительно опасными

Василевский — лучший друг обороны



Правда, в этом году основными претендентами на «золото» видятся россияне. Практически безупречный состав в двух из трех линий (вратарской и нападения) компенсируется некоторыми проблемами в линии обороны. В день игры с чехами стало известно, что расположение сборной покинул Артем Блажиевский, а значит, по сути, состав до конца турнира сформирован.

Главным работающим «оружием» россиян в стартовых матчах с аутсайдерами из Норвегии и Австрии стало большинство. Но именно в игре с чехами предстояло понять, как оно работает с соперником рангом выше. Однако чехи сыграли в своей типичной манере — с постоянными падениями и нырками, поэтому несколько спорных удалений схлопотали россияне, и смотреть пришлось больше не на наше большинство, а на меньшинство и спасения от Андрея Василевского.

Одним из главных изменений состава от Ильи Воробьева стала замена третьего игрока в связке Овечкин — Кузнецов. Капризов в предыдущих играх явно выпадал и поэтому в игре с чехами был заявлен 13-м нападающим, а шанс проявить себя в звене с нашими звездными НХЛовцами был предоставлен Александру Барабанову из СКА. Однако на первый план вновь вышли не Кузя и Ови и их уже новый партнер. В какой-то мере неожиданно первый гол матча сделали хоккеисты, играющие как раз в КХЛ. Иван Телегин здорово прессинговал, отобрал шайбу и передал ее Динару Хафизуллину, который сделал потрясающую передачу под бросок Сергея Андронова. Так номинально сдерживающее звено сборной России организовало победную шайбу.

Правда, до победы оставалось еще более 45 минут. По итогам встречи наш вратарь Андрей Василевский заработает «сухарь» и отразит 23 броска, но как минимум 7—8 из них были действительно опасными. По большому счету, уфимский воспитанник из «Тампы-Бей» подчищал огрехи оборонительной линии, которые умудрялись привозить выходы соперника «один в ноль», даже играя в большинстве. Василевский лишь хладнокровно страховал, а однажды ему помогла штанга.

Настоящими героями матча снова стала связка двух Никит — Гусева и Кучерова

Гусев и Кучеров творят, что хотят



Во втором периоде довольно неплохо заиграло звено Кузнецова. Барабанов совсем не выпадал из тройки, но все же настоящими героями матча снова стала связка двух Никит — Гусева и Кучерова. Оба являются воспитанниками московского ЦСКА, немало поиграли друг с другом на уровне молодежного хоккея, прекрасно знают манеру друг друга. Это позволяет игрокам по-настоящему творить на льду. Их перепасовки, открывания, забегания и практически безупречное голевое чутье заставляли буквально восхищаться обоими. Вторая шайба матча была забита именно после комбинации этих ребят: Гусев в касание отдал на Кучерова, тот не глядя вернул обратно, и первому оставалось только немного перехитрить вратаря, забив с неудобной руки. Такой шедевр заставил чуть приутихнуть стадион в Братиславе, а Милоша Ржигу — демонстративно качать головой.

Третья двадцатиминутка получилась предельно жесткой. Защитники продолжали играть неидеально, но и Василевский не подвел. Большинство в исполнении чехов вышло чуть ли не образцовым, а наш вратарь не готов был пропускать в столь ответственный момент. В итоге чехи получили гол в пустые ворота от защитника Никиты Зайцева и вполне заслуженные 0:3. Сборная России, в свою очередь, гарантировала себе попадание в тройку лучших команд группы.

Россию снова ждут два проходных матча

Однако этого мало и нужно непременно становиться первыми в такой несложной на первый взгляд группе. Матч с чехами показал, что даже с серьезными соперниками сборная России готова продолжать играть в свой комбинационный хоккей, который позволяет раскрыть потенциал столь мощного по именам нападения. При Олеге Знарке все-таки был более системный подход, и каждая новая игра с любым соперником игралась по проверенным лекалам — в силовое давление. Сейчас чувствуется, что нападающие максимально раскрепощены и во многом именно поэтому появляются такие шедевры от Гусева и Кучерова.

Лучше всего на послематчевой пресс-конференции описал трудности игры с нынешней сборной России Милош Ржига:

— Пытались ли закрыть Овечкина? Закроешь Овечкина — откроется Ковальчук. Закроешь Ковальчука — откроется Малкин. Это невозможно остановить, надо играть хорошо, как команда, всей пятеркой в обороне. Что можно сказать про сборную России? Отмечу тактику, которую они применили. Мы не видели, чтобы они играли так дисциплинированно.

«Что можно сказать про сборную России? Отмечу тактику, которую они применили. Фото hokej.cz

Скучный и длинный групповой этап потихоньку начинает приобретать смысл. Следить за отдельными игроками становится все более увлекательно. Однако впереди у подопечных Воробьева снова не самые громкие по афише встречи: 15 мая Россия сыграет с Италией, а 18 мая — с Латвией. Это снова будут проходные матчи, в которых вряд ли будет стоять вопрос о победителе. А вот заканчивать групповой этап придется трудными играми с прошлогодними финалистами чемпионата мира, Швейцарией и Швецией.

