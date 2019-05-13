Праздник со слезами на глазах: как в Татарстане отметили 74-ю годовщину Великой Победы

«Бессмертный полк» в России и за рубежом, парад Победы в Казани и кто жил в землянках под Юдино — обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Праздник со слезами на глазах. В Казани, как и по всему миру, встретили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В столице Татарстана, как и практически во всех городах и селах России, состоялся парад Победы и ставший уже традиционным марш «Бессмертного полка». О том, как это было, — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».



Вспомнить всех поименно…

На полях сражений и в германском плену в годы Второй мировой войны Советский Союз потерял 25 млн человек. Беда коснулась каждой семьи на всем пространстве огромной страны. Вспомнить всех, кого забрала война, и призвана акция «Бессмертный полк». Родившаяся 8 лет назад благодаря инициативе коллектива Томской телекомпании, сегодня она стала если не самой, то точно одной из самых масштабных в мире.

Сотни городов в 110 странах мира знают, что такое «Бессмертный полк», и число его участников постоянно растет. В 2019-м марш впервые прошел по Аляске, а в Торонто побит рекорд прежних лет: «Бессмертный полк» собрал более 8 тыс. человек. В Рио-де-Жанейро местные жители присоединились к российским дипломатам. Акция прошла в Токио, Пусане, Брисбене, в ней приняли участие граждане Италии, Испании, Португалии, Словакии, Швейцарии, Дании, Турции, Китая… Только в Германии акция охватила 21 город. В Берлине шествие в 3 тыс. человек прошло от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.

По всей России число участников превысило 10 млн человек. В Татарстане, неся портреты близких, унесенных войной, маршем прошли более 363 тыс. человек. Только в Казани «Бессмертный полк» объединил 170 тыс. участников. Целые семьи, поколения, объединенные общей болью и общей же радостью.

Парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, собрал на площади Тысячелетия в Казани многие тысячи людей. Фото Максима Платонова

Одна победа на всех

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг, совершенный всеми народами тогда единого Советского Союза. Русские и татары, грузины и украинцы, казахи, евреи, белорусы, армяне, осетины, латыши, литовцы, эстонцы, карелы, калмыки… представители всех больших и малых народов встали на защиту общего Отечества. И горько сегодня видеть, увы, немногим дожившим до этих дней участникам Второй мировой, как политические и националистические настроения делают все глубже разрыв между некогда братскими народами.

Чествование ветеранов в День Победы, парады и шествия охватили все города республики. Они состоялись в Набережных Челнах, в Нижнекамске, Альметьевске, Мамадыше, Заинске, Азнакаево…

Парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, собрал на площади Тысячелетия в Казани многие тысячи людей. Приехали и ветераны.

Илья Ковалев — связист, на фронт ушел, когда ему не было еще и 17-ти. Муршида Бадигова была призвана осенью 1943-го хрупкой девчонкой. Радистка практически сразу в составе 2-го Белорусского фронта попала на передовую и дошла до Берлина. Ее имя украсило стены Рейхстага, как и автограф Александра Малова.

В этот день, кроме парада, только в Казани торжества охватили 120 площадок. А на территории ПАО «Казаньоргсинтез» был открыт памятник, увековечивающий имена 450 ветеранов — работников предприятия. Кульминацией праздника стал красочный концерт на «Казань Арене» и салют.

Весь день — в прямом эфире

Эти люди почти всегда остаются за кадром, но именно благодаря им — режиссерам, журналистам, операторам, техникам, инженерам — то есть людям, объединенным общим понятием «телевизионная и радиобригада», все те, кто не смог попасть на праздник, имели возможность проникнуться атмосферой, увидеть и услышать, как это было.

Телеканал «Новый век» снял два материала о том, как готовились к тождествам и работали непосредственно в День Победы сотрудники ТНВ и «Болгар радиосы». Сотни человек, благодаря которым праздник увидели многие тысячи.

Десятки часов подготовки: выбор лучших позиций, оптимальных ракурсов, прокладка телевизионных и радиокабелей. Основные и дублирующие линии. В сам день торжеств никакие накладки не должны помешать увидеть, услышать, проникнуться и прочувствовать всю атмосферу праздника. Три передвижные телестудии, 29 телекамер, аппаратная, куда поступает видео и звук со всех точек. Именно в аппаратной формируется окончательная версия того видеопродукта, что демонстрируется на всех телеэкранах республики.

Звуковое сопровождение марша «Бессмертного полка» обеспечили сотрудники «Болгар радиосы». Примечательно, что в праздничные дни радио отметило еще и профессиональный праздник.

Звуковое сопровождение марша «Бессмертного полка» обеспечили сотрудники «Болгар радиосы». Фото Рината Назметдинова

Землянки в Юдинском лесу

Спустя 74 года со дня окончания Великой Отечественной войны открываются все новые и новые страницы истории. Так, житель поселка Юдино Андрей Корсаков сообщил в редакцию программы «7 дней» об обнаруженных в лесу на окраине поселка остатках землянок. Съемочная бригада телеканала попыталась выяснить, что это за землянки, кто и когда в них жил. Помощь в выяснении ранее неизвестных моментов оказало письмо ветерана Великой Отечественной войны Григория Вульфсона, что 40 лет пролежало в архивах Музея истории поселка Юдино.

В годы войны в Татарстане были сформированы и проходили подготовку 663 воинские части. В землянках, что обнаружились под Юдино, обитали и тренировались четвертая и шестая отдельные лыжные бригады. Интересно, что здесь же, под Казанью, у чемпиона Советской Татарии Василия Бекасова обучался лыжному делу Алексей Иванович Скурлатов — тот самый солдат, который стал прототипом памятника советскому воину-освободителю Алеше, что установлен в болгарском городе Пловдиве.

Журналисты программы «7 дней» провели целое расследование, стремясь узнать историю обнаруженных землянок. Итогом стал не только сюжет, вышедший в программе, но и огромный объем материала, которого хватит на серьезный научный труд или книгу об истории героических лыжных отрядов, проходивших подготовку в Татарстане.

Zero Waste — ноль отходов

Съемочные группы программы «7 дней» продолжают изучать опыт стран мира в области обращения с бытовыми отходами. На прошлой неделе объектом их интереса стал Берлин, где уже давно внедрена и программа раздельного сбора мусора, и эффективные технологии его переработки в новые полезные вещи.

Журналист программы посетил несколько семей мигрантов из Советского Союза, поинтересовался, что это такое — раздельный сбор мусора по-немецки, как за деньги можно сдать пластиковые бутылки, что в России ежедневно миллионами попадают в многочисленные мусорные баки, и за что ежегодно платит под сотню евро каждая немецкая семья мусоросжигательным заводам.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 13 мая, в 13.00, в эфире телеканала «Новый век» или на его сайте.



