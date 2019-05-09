«Герои войны в наших сердцах»: парад Победы в Казани

Сегодня на площади Тысячелетия состоялся парад войск Казанского гарнизона в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Строевым шагом по площади прошли более 2 тыс. военнослужащих, курсантов военных училищ, кадетских классов и Юнармии, проехала боевая техника, в том числе легендарные танки ИС, ИС-3 и Т-34 и ретроавтомобили. Завершился праздничный парад театрализованным прологом и сводным хором из 1 400 человек, которые исполнили песню «День Победы». Парад Победы — в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».
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