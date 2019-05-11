Подберезкин сделал все, чтобы «Рубин» не повторил лигочемпионский сценарий

Казанцы разгромно уступили «Локомотиву»

Не сказать чтобы матч с «Локомотивом» в Москве так уж много решал для «Рубина». Сыграть в нем достойно было разве что делом чести и юношеского честолюбия — молодежь Бердыева наверняка желала показать себя в игре с прошлогодним чемпионом. Правда, первый тайм на это совсем не указывал — казанцы пропустили дважды уже в первые минуты игры. А вот вторая половина начиналась так, что даже поверилось в повторение сценария лигочемпионских камбэков. Вот только Вячеслав Подберезкин проявил себя не с лучшей стороны (как и в первом тайме) и фактически похоронил все усилия команды. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о раскладах в таблице и мотивации «Рубина» и «Локомотива» и объясняет, почему с Подберезкиным нужно прощаться.

«Рубин» остался практически без мотивации, «Локомотиву» же надо было вырвать прямую путевку в ЛЧ

Та позитивная нота, которую «Рубин» взял с пришествием тепла в гостевом матче со «Спартаком» и продолжил в домашнем против «Оренбурга», уже позволила казанцам как минимум избежать места в зоне вылета. О еврокубках тоже можно было забыть — шестой «Арсенал» опережал «Рубин» на 8 очков.

Поэтому, в принципе, ничего, кроме ожиданий болельщиков и места в первой десятке (а ниже казанцам опускаться нельзя даже из соображений статистики), этот матч для Казани не значил. Конечно, никому в «Рубине» не хотелось прерывать трехматчевую беспроигрышную серию, начатую в игре против «Уфы», да и забрать очки у действующего (формально) чемпиона всегда приятно.

А вот у «Локомотива» мотивация была куда серьезнее — команда Юрия Семина хоть и упустила титул, но по-прежнему борется за второе лигочемпионское место, и, чтобы избежать квалификации в ЛЧ, железнодорожникам никак нельзя пропускать вперед «Краснодар», который следует по пятам — южане всего в 2 очках от москвичей, да и играть им сегодня с аутсайдером «Енисеем».

Команда Юрия Семина хоть и упустила титул, но по-прежнему борется за второе лигочемпионское место

«Локомотив» проблем с «Рубином» в этом сезоне не испытывал

В декабре и марте железнодорожники уже обыгрывали казанцев в Кубке России, и тогда была заметна серьезная разница в уровне исполнителей команд. «Рубиновые» так и не сумели распечатать ворота Гильерме, поэтому команда Семина без больших проблем забрала у них по минимальной победе на «Казань Арене» и на домашнем поле. Голами отличались Хеведес и Чорлука. И уже только эти имена говорят о том, насколько серьезнее по составу выглядит «Локомотив» сегодня.

— «Локомотив» — играющая команда, тем более дома, при своих болельщиках, — рассказывал Вячеслав Подберезкин на открытой тренировке перед игрой. — Они борются за Лигу чемпионов. Я думаю, будет тяжелый матч. Будем стараться отталкиваться от своей игры, тренер расскажет, на что нужно обратить внимание, на какие слабые стороны соперника.

Как показал матч, Подберезкин, видимо, либо пропустил ту самую установку, когда тренеры объясняли, что нужно делать, либо внимал ей не слишком усердно.

«0:2» в первые 10 минут как следствие недостатка мотивации

Единственной потерей Семина стал Фарфан, который получил травму в игре с «Арсеналом». «Рубин» же снова недосчитался Граната и Бухарова.

Довольно ожидаемо Бердыев решил не менять разыгравшуюся пару нападения, выпустив на поле Полоза и Байрамяна, которые и принесли казанцам немногочисленные голы, позволившие уйти из опасной зоны в таблице. Коновалов, Башкиров и Подберезкин заняли позиции в центре поля, а оборону тренерский штаб выстроил так же ожидаемо — Степанов, Сорокин, Камболов, Уремович и Цаллагов. Иван Коновалов — в воротах.

«Локомотив» с первых же минут принялся душить гостей, вынудив осесть их в штрафной. А роковая атака началась с неуверенной игры Ивана Коновалова во вратарской, выбившего мяч кулаком в аут после безобидного навеса в штрафную.

При розыгрыше аута мяч получил Антон Миранчук. Он вошел в штрафную «Рубина», а Подберезкин в борьбе зачем-то полез локтем ему в лицо и привез пенальти в свои ворота — уже на второй минуте матча. Миранчук не промахнулся, отправив мяч в правую девятку.

Смолов хорошо замкнул прострельную передачу с фланга — защитники «Рубина» в это время считали ворон. Фото fclm.ru

Характер игры был таков, что не стал сюрпризом и второй гол, пришедший вдогонку на 10-й минуте. Это Смолов хорошо замкнул прострельную передачу с фланга — защитники «Рубина» в это время считали ворон. Дальнейшая игра в первом тайме проходила под полным контролем «Локомотива». Москвичи не спеша готовили новые атаки через долгие перепасовки, которые нередко заканчивались опасными забросами в гостевую штрафную. «Рубину» словно и не нужно было отыгрывать два мяча — казанцы спокойно сидели на своей половине поля, позволив себе лишь однажды убежать в контратаку. Беспомощность гостей в атаке доходила до того, что Башкиров, не находя лучшего продолжения, просто бил по воротам метров с 40, и мяч уходил далеко от ворот.

Первую по-настоящему достойную атаку ближе к концу тайма едва ли не в одиночку организовал Данил Степанов, красиво накрутивший на левом фланге двух защитников и простреливавший во вратарскую зону Гильерме — мяч едва не юркнул в ворота, а если бы на дальней штанге был хоть кто-то, гол был бы неминуем. Тут же последовал второй момент, когда Башкиров едва не перевисел в воздухе неуверенно сыгравшего на выходе Гильерме. Всего же за весь первый тайм казанцы лишь однажды пробили в створ ворот — надеяться на что-то с такой статистикой едва ли стоило.

Подберезкин провалил игру

Недавние полуфиналы Лиги чемпионов, впрочем, оставляли какую-то подспудную надежду, что во второй половине игры «Рубин» сотворит маленькое чудо. И поначалу казанцы действительно вышли нацеленными на ворота — видимо, Бердыев как следует поговорил со своими игроками в раздевалке.

Уже на первых минутах Байрамян накручивал защитников «Локомотива» и закручивал мяч в ворота с острого угла — мимо. «Рубин» действовал динамичнее и агрессивнее, старясь провести атаки через быстрые средние передачи. Команда Бердыева стала хорошо двигаться через пас, потерь мяча стало в разы меньше — мяч приходил точно к адресату, и все это в динамике и движении к чужим воротам.

Вот только все тот же Подберезкин сделал все, чтобы похоронить все шансы «Рубина» в этом матче. Он зачем-то вновь грубо сбил соперника в середине поля, схлопотав вторую желтую карточку (первую получил в эпизоде с пенальти). Полузащитник, похоже, в этом матче совсем не желал включать голову — ничего опасного в этой атаке «Локомотива» не было, фолить было вовсе не обязательно. Подберезкин просто побежал сносить соперника без оглядки, забыв о том, что уже висит на карточке.

Байрамян порой протаскивал мяч через половину поля в поисках адресата и в то же время успевал отрабатывать в обороне

Однако даже после удаления «Рубин» по-прежнему нагло лез в атаку, продолжая уповать на быстрое движение и нижний пас. Байрамян порой протаскивал мяч через половину поля в поисках адресата и в то же время успевал отрабатывать в обороне. Российский полузащитник с армянскими корнями вновь был самым ярким и продуктивным игроком в составе «Рубина».

Впрочем, совсем не по логике игры «Локомотив» вскоре заработал угловой, и Крыховяк вколотил мяч головой в ворота. Даже после этого «Рубин» мог отыграть хотя бы один мяч, когда Цаллагов заработал пенальти, но Коновалов проявил настойчивость и решил бить сам. Полузащитник даже не попал в ворота, а в ответ казанцы получили и четвертый в свои ворота.

К сожалению, это тот самый случай, когда счет совершенно не отражает суть игры. Однако Подберезкин в этом матче сделал все, чтобы его команда не спасла в целом неплохую игру, и вполне заслуживает звания худшего игрока «Рубина» не только этой игры, но и всей второй половины чемпионата. Полузащитник очень мало создает, но при этом приносит немало проблем своей неуверенной игрой в центре поля. Пожалуй, это тот «актив», с которым нужно прощаться летом, а на его место искать более интеллектуального хавбека.