Бизнес на погосте: за «торговлю покойниками» в Челнах судят полицейского и бизнесмена

Оба фигуранта признались в «ритуальных» взятках за данные о десятке умерших

Фото: Дмитрий Резнов

Глава ритуального агентства и бывший полицейский предстали перед мировым судом в Набережных Челнах. Первый полностью признал вину в даче взяток за оперативную информацию о десяти скоропостижных смертях, второй — в незаконной продаже этих сведений. Как выяснило «Реальное время», посадка «похоронному» бизнес-тандему не грозит. А ведь каждая коррупционная сделка обеспечивала коммерсантов заработком в 30—50 тысяч рублей.

«Похоронный» тандем не проработал и двух месяцев?



Дела двух фигурантов коррупционной сделки ушли в суд по отдельности — оба полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении в особом порядке. Оба дела попали к мировому судье Елене Цветковой и стартовали 30 апреля с разницей в три часа.

Первым перед судьей предстал 36-летний гражданин Узбекистана Анвар Шайдуллин. В Россию на заработки он приехал еще 10 лет назад, в Тюмени успел жениться на россиянке, стать отцом и развестись. В 2014-м перебрался в Набережные Челны, занялся бизнесом в сфере ритуальных услуг и обзавелся нужными знакомствами — в полиции. В тот период организацией похорон в Челнах занимался двоюродный брат Шайдуллина, потом вернулся на родину.

Стражам порядка Анвар Шайдуллин представлялся директором агентства «Ритуал Сервис», однако официально в январе 2018-го был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель — в сфере розничной торговли в спецмагазинах предметами культового и религиозного назначения, а также похоронными принадлежностями.

По версии Следкома, бывший участковый свел бизнесмена со своим коллегой, помощником оперативного дежурного дежурной части ОП «Электротехнический». Фото kazan.ros-spravka.ru

По версии Следкома, бывший участковый отдела полиции «Электротехнический» свел бизнесмена с погоста со своим коллегой — Ильназом Мухутдиновым, помощником оперативного дежурного дежурной части ОП «Электротехнический». Иностранец предложил Мухутдинову за взятки делиться информацией, кто и где умер, еще до передачи данных участковому или оперативно-следственной группе, чтобы у агента было время предложить свои услуги близким покойников раньше конкурентов.

Услугу Шайдуллин оценил в 1 тысячу рублей. Для сравнения: в Подмосковье коррупционная такса на адреса покойных доходит до 9 тысяч. Всего в деле бизнесмена и полицейского силами сотрудников собственной безопасности МВД по РТ и Следкома выявили только 10 таких сделок за короткий промежуток времени — с 27 июня по 17 августа 2018 года.

В злоупотреблениях экс-полицейского больше не обвиняют

По данным следствия, Мухутдинов отсылал через мессенджер WhatsApp данные, составляющие личную и семейную тайну граждан, а на следующий после отправки день получал от Шайдуллина «премию». Встречи проходили в районе челнинского морга.

Благодаря данным из «дежурки» предприниматель заключал договоры на 30—50 тысяч рублей — от бальзамирования тела до установки памятника с оградкой на могиле. Жалоб от клиентов не было, тем не менее служба собственной безопасности занялась проверкой и обнаружила в мобильном телефоне сотрудника полиции компромат — переписку с бизнесменом.

Из полиции Мухутдинова уволили в декабре 2018-го — после 11 лет службы. 9 января 2019-го в отношении уволенного возбудили уголовное дело, на следующий день задержали. 12 января суд отправил его под домашний арест, но уже через три дня следователи выпустили — под подписку о невыезде. В этот же день, 15 января, возбудили дело против Шайдуллина, задерживать не стали.

Благодаря данным из «дежурки» предприниматель заключал договоры на 30—50 тысяч рублей — от бальзамирования тела до установки памятника с оградкой на могиле

Теперь иностранца Анвара Шайдуллина судят за 10 эпизодов мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), наказанием за каждое такое преступление может быть как штраф до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы до года. Впрочем, полное признание вины и особый порядок позволяют подсудимому рассчитывать на наказание не более двух третей от максимума. Ну а отсутствие судимостей — на условный срок: по нетяжким статьям «первоходов» в колонию не отправляют. В перспективе иностранцу как преступнику грозит и высылка за пределы РФ.

30-летнему безработному Ильназу Мухутдинову предъявлены обвинения по тем же 10 эпизодам мелкого взяточничества. Ранее он обвинялся и даже признавал вину еще и в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) по этим фактам. За это преступление наказание жестче — до 4 лет лишения свободы, но челнинцу оно не грозит — дела о злоупотреблениях по согласованию с прокуратурой были прекращены. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил адвокат Мухутдинова Евгений Макаров.

30 апреля мировой суд начал рассмотрение дел взяткодателя и взяткополучателя, но до приговоров в особом порядке не дошел. Заседания отложены на вторую декаду мая.

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Окажет ли влияние на черный рынок информации о смертях такая точечная зачистка — вопрос не к Фемиде. Об иных вскрытых фактах торга у морга в Татарстане силовики пока не сообщали. Ну а в адрес бывшего руководства старшины Мухутдинова Следком направил представление об устранении нарушений закона и дисциплинарном наказании виновных.

Из личного опыта автора «Реального времени»: похоронный агент пришел в нашу квартиру в Челнах 30 декабря 2014-го вскоре после того, как уехала скорая, констатировав смерть мамы. Честно сказать, были благодарны ему — расписал по шагам, что нужно сделать, где и какие документы получить в последний рабочий день перед Новым годом. На цены услуг особо не смотрели.

Татарстан успел прогреметь на всю страну делом об ушедших в мир иной — об удачных и не очень хищениях «гробовых» со счетов 43 умерших граждан.По так называемому делу приставов под суд пошли 10 человек. Фото Олега Тихонова

«Все торгуют покойниками»

Скупкой информации о покойниках у полиции и медиков ритуальные агентства промышляют давно. Отвечают за это крайне редко.

В феврале 2019-го Следком возбудил дело в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ) сотрудниками Московской областной станции скорой помощи. По версии следствия, за сведения о 100 умерших жителях Балашихи, их адресах и контактах ближайших родственников медикам платили до 9 тысяч рублей с каждого заключенного договора на оказание ритуальных услуг. Причем по этому договору родне покойных навязывали оплату и тех услуг, которые по федеральному закону о погребении и похоронном деле предоставляются специализированной службой безвозмездно.

О разоблачении оборотней в погонах год назад сообщало МВД Башкортостана. К сентябрю 2018-го после служебной проверки в Стерлитамаке и Ишимбае уволили 11 полицейских, замешанных в продаже информации похоронным бюро. Пару недель назад прокуратура Башкирии сообщила о направлении в суд первого дела — за взятку 5 тысяч рублей ответит помощник оперативного дежурного УМВД по Стерлитамаку.

В 2015-м в Чебоксарах за «ритуальную» взятку 15 тысяч рублей уголовный штраф в 150 тысяч получил бывший сотрудник дежурной части полиции Иван Лобов. В 2018-м таким же штрафом в 10-кратном размере взяток в 31,8 тысячи рублей наказали саранского полицейского Александра Гудкова, продававшего сведения о покойных по 400 рублей.

«Скорая помощь, полиция, морг — все торгуют покойниками... У каждого врача есть свой агент в ритуальных услугах. Покойник в Липецке стоит 6 тысяч рублей», — комментировал проблему в 2016-м директор муниципального учреждения «Ритуальные услуги Липецка» Владимир Голубицкий, утверждая, что теневая торговля лишила его организацию прибыли. Тремя годами ранее начмеда местной станции скорой помощи поймали на «ритуальной» взятке 50 тысяч рублей.

Татарстан успел прогреметь на всю страну другим делом об ушедших в мир иной. Речь об удачных и не очень хищениях «гробовых» со счетов 43 умерших граждан в Сбербанке по липовым судебным актам о взыскании долгов на общую сумму 15 млн рублей. Напомним, по так называемому делу приставов под суд пошли 10 человек, включая тех самых приставов, экс-сотрудника МВД, налогового инспектора, а еще менеджера по продажам и начальника сектора управления безопасности банка. Реальные сроки получили лишь трое.