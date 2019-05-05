Открытие летнего сезона на Казанском кольце: Forza Motorsport, кубок Time attack и Russian RC 2019

Сегодня на автодроме Kazan Ring Canyon состоялось открытие летнего сезона. В программу вошел первый в России чемпионат по кибердисциплине Forza Motorsport, первый этап Кубка Казани на лучшее время — Canyon cup Time attack и первый этап Russian RC 2019 — чемпионат России по автомодельному спорту. На автодроме побывал видеокорреспондент «Реального времени».