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Открытие летнего сезона на Казанском кольце: Forza Motorsport, кубок Time attack и Russian RC 2019

21:00, 05.05.2019
Открытие летнего сезона на Казанском кольце: Forza Motorsport, кубок Time attack и Russian RC 2019 Фото: Олег Тихонов

Сегодня на автодроме Kazan Ring Canyon состоялось открытие летнего сезона. В программу вошел первый в России чемпионат по кибердисциплине Forza Motorsport, первый этап Кубка Казани на лучшее время — Canyon cup Time attack и первый этап Russian RC 2019 — чемпионат России по автомодельному спорту. На автодроме побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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