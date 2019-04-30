Экспортеры Татарстана просят компенсаций: «Пересекая границу, наш халяль становится не халяль»

Рынок поставок республиканских компаний за рубеж вырос на 17,5 миллиарда долларов, или на 18%

Фото: Максим Платонов

О трудностях поставки за рубеж халяльной продукции, неприятных неожиданностях для российских экспортеров при продвижении на китайский рынок и борьбе с «бизнес-туризмом за госсчет» говорили сегодня в Доме предпринимателя Татарстана на конференции #MyExport. За обсуждением проблем следил корреспондент «Реального времени».



«Дайте рецепт, пожалуйста»



— Надеемся, вы получите сегодня ответы на те вопросы, которые у вас в голове уже скопились, — открыл конференцию модератор #MyExport, зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев. — Не сдерживайте себя, задавайте их!

— Поставлена непростая, амбициозная задача — вывод национальных компаний на экспорт, — подхватил микрофон министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. — В прошлом году у нас почти на 18 процентов вырос экспорт, это 17,5 миллиарда долларов. Это в сложных геополитических условиях действительно неплохой показатель. <…> 90 компаний малого бизнеса должны выйти на экспорт в этом году, 34 компании уже выведено, хотя это действительно непросто. Этим годом задачи не заканчиваются, мы должны выработать общие подходы и методы, чтобы работать системно. <…> Единого рецепта, как выйти на экспорт, к сожалению, нет, и каждый экспортер требует индивидуального подхода, но, надеюсь, вместе мы некие стандарты выработаем.

— А я бы хотел немножко на другую тему, не так оптимистично сказать, — внес легкий диссонанс в общий позитивный настрой председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. — Поддержкой экспорта мы начинали заниматься еще лет 20 назад — вот, наконец, начинаем просыпаться. Экспортный рубль — это совсем другой рубль!

Агеев перечислил необходимые составляющие успеха: государственная поддержка, в том числе налоговая и кредитная, участие в выставках («китайцы, к примеру, оплачивают и проезд на выставки, и до 80 процентов аренды площадей»), а также «четкие критерии, дающие уверенность, что наша продукция будет востребована».

«Поставлена непростая, амбициозная задача — вывод национальных компаний на экспорт», — подхватил микрофон Фарид Абдулганиев

Все на сайт!

О новых возможностях, открывающихся в этом году для предпринимателей, рассказал руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра в Нижнем Новгороде Николай Ереев:

— Российский экспортный центр — это госкорпорация, относящаяся к ВЭБ. Наша задача — это выведение российских экспортеров на зарубежные рынки. Мы состоим из 15 представительств по стране, 58 торгпредставительств РФ в странах мира... Работает Центр поддержки экспорта в Республике Татарстан. Приходит [к нам] предприниматель со своей продукцией и спрашивает: «А куда я могу это отнести?» — и мы помогаем.

Ереев пригласил потенциальных экспортеров на сайт РЭЦ, где можно найти подходящий для поставок своего продукта регион. А попутно рассказал о том, как качественная и вполне перспективная на первый взгляд продукция может не пойти именно в том регионе, где ее, казалось бы, должны принимать на ура. На примере ментоловых конфет, которые планировалось поставлять в Китай, но которые не прошли там апробацию, поскольку в них оказалось… недостаточно ментолового вкуса: «Его должно быть столько, что это у российского потребителя вызывает в буквальном смысле слезы».

Точно так же хорошему товару может перекрыть дорогу в КНР… правильная с точки зрения европейцев упаковка: «На полках наших магазинов мы видим больше пастельных тонов, потому что у нас это ассоциируется с натуральными продуктами. У них должны быть яркие, ультраяркие цвета».

Есть контакт — нет контракта

Отвечая на вопросы предпринимателей, Николай Ереев очень много говорил о Китае, так что могло сложиться впечатление, что именно на развитие торговли с этой страной он в первую очередь нацеливает татарстанских предпринимателей. Однако в итоге оказалось: не столько нацеливает, сколько предостерегает от ошибок и потерь.

— В Китае многие ингредиенты запрещены, а многие наши предприятия этого не знают. Буквально недавно предприятие без нашей поддержки поехало в Китай и в итоге похоронило там два контейнера шоколада, потому что одним из ингредиентов было маковое зерно, которое в Китае запрещено к ввозу в любом виде, даже кондитерский мак.

А еще он предупредил, что на 20 откликов на презентацию продукции только один, и то если повезет, становится контрактом, «но чтобы это случилось, нужно отработать все, а очень часто об этом забывают». И что для полноценного выстраивания отношений с зарубежными партнерами на большинстве предприятий нет ни англоговорящих сотрудников, ни сотрудников, знающих потребительские свойства товара и деловой этикет страны, куда планируется товар поставлять: «В этом мы также постараемся вам помочь. Мы начинаем с азов, и для этого создана даже специальная «Школа РЭЦ».

— Многие экспортные контракты умирают на стадии формирования, — предупредил Ереев. — К примеру, компания — производитель наполнителей для пищевой промышленности получила первый контракт из Китая: стоимость контракта — 10 тысяч юаней. Стоимость логистики — 10 тысяч юаней…

Николай Ереев очень много говорил о Китае, так что могло сложиться впечатление, что именно на развитие торговли с этой страной он в первую очередь нацеливает татарстанских предпринимателей

Когда риск — неблагородное дело

— Остапы Бендеры есть не только в России, их полно и на зарубежных рынках, — заметил Николай Ереев. — И чтобы наши предприятия на это не попадались, мы стараемся оказывать [им] правовую поддержку…

Ответ на вопрос, стоит ли доверять партнеру и есть ли шансы на долгосрочное с ним сотрудничество, по его словам, может дать Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР):

— Если ЭКСАР говорит: нет, мы не возьмемся страховать риски по этому контрагенту, — наверное, перед вами должен закономерно встать вопрос, стоит ли вообще иметь с ним дело.

— Как быстро дает ЭКСАР обратную связь? — прозвучал вопрос из зала.

— Время проверки контрагентов — около одного месяца.

На свалку историю!

Еще одна распространенная ошибка отечественных производителей — стремление представлять не свою продукцию, а себя, любимых. Николай Ереев рассказал поучительную историю про предприятие, презентация продукции которого для Республики Иран начиналась с восьми слайдов, на которых были представлены история предприятия, его прошлые успехи и даже все директора в хронологическом порядке, затем шли четыре слайда про полученные на внутреннем рынке медали, два слайда — про нынешнее руководство и только два последних слайда были посвящены собственно продукции.

— Они даже еще и книжку в кожаном переплете издали, — заметил Ереев. — Но такая презентация на внешних рынках не нужна никому. Мы постараемся помочь вам в подготовке презентаций.

Деньги под Made in Russia

Китайцы предоставляют отсрочки платежа до нескольких лет, это катастрофа для наших предприятий. Для того чтобы поддержать наших экспортеров с точки зрения кредитных ресурсов, был создан «Росэксимбанк», который предоставляет их на льготных условиях, если это — экспорт.

— Также Российский экспортный центр создал несколько программ — Made in Russia, программы, направленные на повышение конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках и так далее, — сообщил Николай Ереев.

Отдельно он остановился на кредитной поддержке по упрощенной схеме:

— Вы, как предприятие, подписываетесь до 2024 года под определенными обязательствами по увеличению объема экспорта, а российское правительство подписывается под компенсацией 4,5 процента годовых вашего коммерческого кредита.

Как впоследствии пояснила корреспонденту «Реального времени» Айгуль Шириева, этот проект нацелен на широкий вывод на экспорт татарстанской мясной халяльной продукции, в том числе крупных игроков местного рынка. Фото Инны Серовой

Халяль — только до границы

Информация о компенсациях вызвала особый интерес у присутствующих. Самый оригинальный вопрос задала Айгуль Шириева — руководитель нового татарстанского экспортного проекта «Татарстан халяль хаб», инициированного республиканским Фондом поддержки предпринимательства и Агентством по инвестиционному развитию РТ:

— Пересекая границу, наш халяль становится не халяль. Есть ли возможность получить компенсации на сертификацию нашей продукции за рубежом?

— Каждая мусульманская страна не признает халяль соседей, — «утешил» ее Ереев. — Но если это сертификат государственный — нет проблем!

Как впоследствии пояснила корреспонденту «Реального времени» Айгуль Шириева, этот проект нацелен на широкий вывод на экспорт татарстанской мясной халяльной продукции, в том числе крупных игроков местного рынка (Казанского маслоэкстракционного завода, Мамадышского сырзавода) и российских производителей, например Рощинского мясокомбината (Санкт-Петербург). На поддержку проекта, по ее словам, уже выделены определенные средства.

На бренде не экономят

Не менее остро, чем вопрос сертификации, как выяснилось, стоит вопрос о своевременном закреплении права на бренд.

— Мы уже экспортируем тиоколовый герметик в России, запатентовали в Польшу, теперь планируем в Германию, — поднялся с места представитель ООО «ПолиМикс Казань» Евгений Комаров. — Мы в России его запатентовали. В Германии это дорого. Может, остановиться на российском патенте?

Но Ереев стал решительно отговаривать его и других бизнесменов от такой экономии. Он рассказал о печальном опыте одной из российских фабрик в Маньчжурии — вышли с проектом, дело не пошло, поставили крест на идее экспорта, а через год к ней вернулись — глядь, бренд уже запатентовали китайцы. Пришлось выкупать:

— Сэкономили 45 тысяч рублей, а выкупать надо за 10 тысяч долларов. Во многих странах мира существует бизнес, построенный на том, что они все регистрируют на себя, а потом приходят и говорят: «Давайте делиться, бренд-то мой». И юридически это законно!

Одним из направлений поддержки предпринимателей, желающих поставлять продукцию на экспорт, напомнил Николай Ереев, является помощь им в участии на выставках-ярмарках. Финансирование участия в них осуществляется РЭЦ из расчета соотношении 80 на 20% для малого и среднего бизнеса и 50 на 50 для крупных предприятий.

Однако обнаружив, что предприниматели все чаще используют этот вид поддержки как узаконенный вид «бизнес-туризма за госсчет», и вместо того чтобы искать партнеров, «сразу после регистрации идут пить пиво», РЭЦ решил переформатировать помощь и выстроить ее на более рациональных началах:

— Сейчас будет отдаваться предпочтение отраслевым бизнес-миссиям, причем представители 30—50 предприятий участвуют в них лично, а еще 100—150 — в онлайн-режиме, не выезжая за рубеж.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов