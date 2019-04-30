Экспортеры Татарстана просят компенсаций: «Пересекая границу, наш халяль становится не халяль»
Рынок поставок республиканских компаний за рубеж вырос на 17,5 миллиарда долларов, или на 18%
О трудностях поставки за рубеж халяльной продукции, неприятных неожиданностях для российских экспортеров при продвижении на китайский рынок и борьбе с «бизнес-туризмом за госсчет» говорили сегодня в Доме предпринимателя Татарстана на конференции #MyExport. За обсуждением проблем следил корреспондент «Реального времени».
«Дайте рецепт, пожалуйста»
— Надеемся, вы получите сегодня ответы на те вопросы, которые у вас в голове уже скопились, — открыл конференцию модератор #MyExport, зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев. — Не сдерживайте себя, задавайте их!
— Поставлена непростая, амбициозная задача — вывод национальных компаний на экспорт, — подхватил микрофон министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. — В прошлом году у нас почти на 18 процентов вырос экспорт, это 17,5 миллиарда долларов. Это в сложных геополитических условиях действительно неплохой показатель. <…> 90 компаний малого бизнеса должны выйти на экспорт в этом году, 34 компании уже выведено, хотя это действительно непросто. Этим годом задачи не заканчиваются, мы должны выработать общие подходы и методы, чтобы работать системно. <…> Единого рецепта, как выйти на экспорт, к сожалению, нет, и каждый экспортер требует индивидуального подхода, но, надеюсь, вместе мы некие стандарты выработаем.
— А я бы хотел немножко на другую тему, не так оптимистично сказать, — внес легкий диссонанс в общий позитивный настрой председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. — Поддержкой экспорта мы начинали заниматься еще лет 20 назад — вот, наконец, начинаем просыпаться. Экспортный рубль — это совсем другой рубль!
Агеев перечислил необходимые составляющие успеха: государственная поддержка, в том числе налоговая и кредитная, участие в выставках («китайцы, к примеру, оплачивают и проезд на выставки, и до 80 процентов аренды площадей»), а также «четкие критерии, дающие уверенность, что наша продукция будет востребована».
Все на сайт!
О новых возможностях, открывающихся в этом году для предпринимателей, рассказал руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра в Нижнем Новгороде Николай Ереев:
— Российский экспортный центр — это госкорпорация, относящаяся к ВЭБ. Наша задача — это выведение российских экспортеров на зарубежные рынки. Мы состоим из 15 представительств по стране, 58 торгпредставительств РФ в странах мира... Работает Центр поддержки экспорта в Республике Татарстан. Приходит [к нам] предприниматель со своей продукцией и спрашивает: «А куда я могу это отнести?» — и мы помогаем.
Ереев пригласил потенциальных экспортеров на сайт РЭЦ, где можно найти подходящий для поставок своего продукта регион. А попутно рассказал о том, как качественная и вполне перспективная на первый взгляд продукция может не пойти именно в том регионе, где ее, казалось бы, должны принимать на ура. На примере ментоловых конфет, которые планировалось поставлять в Китай, но которые не прошли там апробацию, поскольку в них оказалось… недостаточно ментолового вкуса: «Его должно быть столько, что это у российского потребителя вызывает в буквальном смысле слезы».
Точно так же хорошему товару может перекрыть дорогу в КНР… правильная с точки зрения европейцев упаковка: «На полках наших магазинов мы видим больше пастельных тонов, потому что у нас это ассоциируется с натуральными продуктами. У них должны быть яркие, ультраяркие цвета».
Есть контакт — нет контракта
Отвечая на вопросы предпринимателей, Николай Ереев очень много говорил о Китае, так что могло сложиться впечатление, что именно на развитие торговли с этой страной он в первую очередь нацеливает татарстанских предпринимателей. Однако в итоге оказалось: не столько нацеливает, сколько предостерегает от ошибок и потерь.
— В Китае многие ингредиенты запрещены, а многие наши предприятия этого не знают. Буквально недавно предприятие без нашей поддержки поехало в Китай и в итоге похоронило там два контейнера шоколада, потому что одним из ингредиентов было маковое зерно, которое в Китае запрещено к ввозу в любом виде, даже кондитерский мак.
А еще он предупредил, что на 20 откликов на презентацию продукции только один, и то если повезет, становится контрактом, «но чтобы это случилось, нужно отработать все, а очень часто об этом забывают». И что для полноценного выстраивания отношений с зарубежными партнерами на большинстве предприятий нет ни англоговорящих сотрудников, ни сотрудников, знающих потребительские свойства товара и деловой этикет страны, куда планируется товар поставлять: «В этом мы также постараемся вам помочь. Мы начинаем с азов, и для этого создана даже специальная «Школа РЭЦ».
— Многие экспортные контракты умирают на стадии формирования, — предупредил Ереев. — К примеру, компания — производитель наполнителей для пищевой промышленности получила первый контракт из Китая: стоимость контракта — 10 тысяч юаней. Стоимость логистики — 10 тысяч юаней…
Когда риск — неблагородное дело
— Остапы Бендеры есть не только в России, их полно и на зарубежных рынках, — заметил Николай Ереев. — И чтобы наши предприятия на это не попадались, мы стараемся оказывать [им] правовую поддержку…
Ответ на вопрос, стоит ли доверять партнеру и есть ли шансы на долгосрочное с ним сотрудничество, по его словам, может дать Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР):
— Если ЭКСАР говорит: нет, мы не возьмемся страховать риски по этому контрагенту, — наверное, перед вами должен закономерно встать вопрос, стоит ли вообще иметь с ним дело.
— Как быстро дает ЭКСАР обратную связь? — прозвучал вопрос из зала.
— Время проверки контрагентов — около одного месяца.
На свалку историю!
Еще одна распространенная ошибка отечественных производителей — стремление представлять не свою продукцию, а себя, любимых. Николай Ереев рассказал поучительную историю про предприятие, презентация продукции которого для Республики Иран начиналась с восьми слайдов, на которых были представлены история предприятия, его прошлые успехи и даже все директора в хронологическом порядке, затем шли четыре слайда про полученные на внутреннем рынке медали, два слайда — про нынешнее руководство и только два последних слайда были посвящены собственно продукции.
— Они даже еще и книжку в кожаном переплете издали, — заметил Ереев. — Но такая презентация на внешних рынках не нужна никому. Мы постараемся помочь вам в подготовке презентаций.
Деньги под Made in Russia
Китайцы предоставляют отсрочки платежа до нескольких лет, это катастрофа для наших предприятий. Для того чтобы поддержать наших экспортеров с точки зрения кредитных ресурсов, был создан «Росэксимбанк», который предоставляет их на льготных условиях, если это — экспорт.
— Также Российский экспортный центр создал несколько программ — Made in Russia, программы, направленные на повышение конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках и так далее, — сообщил Николай Ереев.
Отдельно он остановился на кредитной поддержке по упрощенной схеме:
— Вы, как предприятие, подписываетесь до 2024 года под определенными обязательствами по увеличению объема экспорта, а российское правительство подписывается под компенсацией 4,5 процента годовых вашего коммерческого кредита.
Халяль — только до границы
Информация о компенсациях вызвала особый интерес у присутствующих. Самый оригинальный вопрос задала Айгуль Шириева — руководитель нового татарстанского экспортного проекта «Татарстан халяль хаб», инициированного республиканским Фондом поддержки предпринимательства и Агентством по инвестиционному развитию РТ:
— Пересекая границу, наш халяль становится не халяль. Есть ли возможность получить компенсации на сертификацию нашей продукции за рубежом?
— Каждая мусульманская страна не признает халяль соседей, — «утешил» ее Ереев. — Но если это сертификат государственный — нет проблем!
Как впоследствии пояснила корреспонденту «Реального времени» Айгуль Шириева, этот проект нацелен на широкий вывод на экспорт татарстанской мясной халяльной продукции, в том числе крупных игроков местного рынка (Казанского маслоэкстракционного завода, Мамадышского сырзавода) и российских производителей, например Рощинского мясокомбината (Санкт-Петербург). На поддержку проекта, по ее словам, уже выделены определенные средства.
На бренде не экономят
Не менее остро, чем вопрос сертификации, как выяснилось, стоит вопрос о своевременном закреплении права на бренд.
— Мы уже экспортируем тиоколовый герметик в России, запатентовали в Польшу, теперь планируем в Германию, — поднялся с места представитель ООО «ПолиМикс Казань» Евгений Комаров. — Мы в России его запатентовали. В Германии это дорого. Может, остановиться на российском патенте?
Но Ереев стал решительно отговаривать его и других бизнесменов от такой экономии. Он рассказал о печальном опыте одной из российских фабрик в Маньчжурии — вышли с проектом, дело не пошло, поставили крест на идее экспорта, а через год к ней вернулись — глядь, бренд уже запатентовали китайцы. Пришлось выкупать:
— Сэкономили 45 тысяч рублей, а выкупать надо за 10 тысяч долларов. Во многих странах мира существует бизнес, построенный на том, что они все регистрируют на себя, а потом приходят и говорят: «Давайте делиться, бренд-то мой». И юридически это законно!
Одним из направлений поддержки предпринимателей, желающих поставлять продукцию на экспорт, напомнил Николай Ереев, является помощь им в участии на выставках-ярмарках. Финансирование участия в них осуществляется РЭЦ из расчета соотношении 80 на 20% для малого и среднего бизнеса и 50 на 50 для крупных предприятий.
Однако обнаружив, что предприниматели все чаще используют этот вид поддержки как узаконенный вид «бизнес-туризма за госсчет», и вместо того чтобы искать партнеров, «сразу после регистрации идут пить пиво», РЭЦ решил переформатировать помощь и выстроить ее на более рациональных началах:
— Сейчас будет отдаваться предпочтение отраслевым бизнес-миссиям, причем представители 30—50 предприятий участвуют в них лично, а еще 100—150 — в онлайн-режиме, не выезжая за рубеж.
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