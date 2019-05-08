Как доходы вице-премьеров Дагестана выросли в два раза благодаря выходцам из ФСБ, Минфина и «Газпрома»

В гвардии Артема Здунова теперь три «силовика», «клерк» из федерального Минфина, а за сельское хозяйство отвечает бывший налоговый полицейский

При официальной средней зарплате в 25 тыс. рублей в регионе вице-премьеры Дагестана получают 444 тыс. рублей в месяц «на брата». Как выяснила аналитическая служба «Реального времени» семейные доходы новой — после скандальных арестов прошлого года — команды правительства под руководством Артема Здунова за 2018 год выросли в два с лишним раза. Во многом благодаря бывшему «клерку» из федерального Минфина и «фсбшнику» с «газпромовским прошлым», который уже летал в Дагестан ломать местные коррупционные газовые схемы и был за это же через пару месяцев смещен. Доходы обоих выросли за год в пять раз. Изучив прошлое и доходы новых вице-премьеров, среди которых теперь три «силовика», мы узнали, что за земельно-имущественные отношения и образование до недавнего времени отвечал один человек, а сельское хозяйство теперь курирует бывший силовик.

При средней зарплате в 25 тысяч рублей вице-премьеры Дагестана получают по 444 тысячи

Совокупный семейный доход членов правительства Дагестана в прошлом году вырос в два с лишним раза: с 22 до 47 млн рублей. Для сравнения, официальная средняя зарплата в Дагестане в 2018 году выросла лишь на 13%, составив 24,8 тыс. рублей. Фактическая же зарплата, по данным исследователей и самих жителей РД, не превышает сегодня 12,3 тыс. рублей. Но даже официальная недотягивает 43% до средней по стране. По итогам прошлого года Дагестан стал лидером в Северо-Кавказском федеральном округе по задолженности по зарплате. Она составила на 1 января 2019 года 46,1 млн рублей. По другим данным, уже в этом году она достигла 90 млн рублей. Средняя зарплата премьера и семи вице-премьеров Дагестана составила же 444 тыс. рублей.

Отметим, что на официальном сайте Дагестана опубликованы декларации не всех чиновников правительства и администрации главы республики. И по большинству министров РД — их 17 — данные о доходах найти невозможно: есть лишь декларации заместителей председателя правительства, в том числе двух министров — сельского хозяйства и образования и науки. Отчасти, возможно, это связано с кадровой перетасовкой колоды; некоторые стали министрами лишь в конце прошлого года.

Сам глава РД Владимир Васильев задекларировал за прошлый год почти столько же, сколько и в 2017-м: 4,9 млн рублей (было 5,1 млн), в собственности семьи Васильевых 4 земельных участка, 2 жилых дома, баня, маломерное судно Bella 561 HT, снегоход Yamaha, автомобиль Honda CR-V.

Как «клерк» из Минфина РФ десантировался в правительство Здунова, став богатейшим его подчиненным

Богатейшим членом команды Артема Здунова (напомним, экс-министр экономики Татарстана возглавил правительство РД в феврале 2018 года) стал 41-летний Гаджимагомед Гусейнов, первый зампредседателя правительства Дагестана, задекларировавший 13,8 млн рублей. Его доход за год вырос в пять с лишним раз. В собственности у Гусейновых (супруга, заработав в 2017 году 350 тыс. рублей, в прошлом не заработала ничего) — два земельных участка на 490 и 88 кв. м, часть дома на 250 кв. м и квартира на 60 кв. м, у супруги также треть доли в квартире на 54,2 кв. м, а у четверых несовершеннолетних детей в пользовании еще один жилой дом на 470 кв. м. В гараже у Гаджимагомеда Гусейнова стоит Мercedes-Benz.

Гусейнов вошел в команду Здунова в середине прошлого года: в июле он был назначен Владимиром Васильевым врио заместителя председателя правительства, в ноябре стал первым вице-премьером. Гусейнова нельзя назвать «варягом» — он дагестанец, родился и окончил вуз в РД по специальности «Мировая экономика», в 1990-х несколько лет умудрился проработать главным инженером Государственной администрации Махачкалиннского морского рыбного порта, затем уехал учиться в аспирантуре Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. С 2001 года Гусейнов делал карьеру на разных должностях министерства финансов РФ, дослужившись в 2011 году до кресла замдиректора департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса, а в 2016 году стал директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики.

Богатейшим членом команды Артема Здунова стал Гаджимагомед Гусейнов. Фото e-dag.ru

Интересно, что Гусейнова десантировали в Дагестан, очевидно, как финансиста со связями в Минфине РФ, но в самой РД Министерство финансов больше двух лет возглавляет Юнус Саадуев, сохранивший свой пост в ходе кадровых чисток после ухода прежнего главы РД Рамазана Абдулатипова и ареста врио главы правительства и двух его заместителей в феврале прошлого года. Отметим, что задержания продолжаются и сейчас: в апреле были задержаны главы сразу двух районов Дагестана — Бабаюртовского и Дербентского.

Хозяйственные вопросы в РД будет теперь решать «фсбшник» с «газпромовским прошлым»

Также почти в пять раз выросли доходы у другого нового заместителя Здунова Владимира Лемешко (но уже не первого, а «обычного»): с 2,1 млн до 10,1 млн рублей. Интересно, что супруги обоих новичков, задекларировав доходы за 2017 год (супруга Лемешко заработала примерно столько же, сколько супруга Гусейнова — 375,8 тыс. рублей), за 2018 год отчего-то задекларировали нулевые зарплаты. В собственности у Лемешко лишь дом на 270 кв. м и квартира на 83 кв. м, в гараже стоит Volkswagen.

Лемешко сменил в кресле экс-вице-премьера Гасана Идрисова, который чистки не пережил, официально его «ушли» на пенсию 1 ноября прошлого года: характерно, что он курировал в правительстве именно те сферы, из-за коррупционных схем в которых «полетели головы» его коллег: с 2014 по 2018 год — вопросы строительства, ЖКХ, Минпромэнерго и Госжилинспекции. В апреле прошлого года новый глава РД, впрочем, быстро перевел Идрисова на кураторство Махачкалы, за которую тот отвечал лишь полгода.

Лемешко — «варяг», но успел поработать в Дагестане, правда, всего несколько месяцев: с ноября 2016 по февраль 2017 года он возглавлял местные «дочки» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (Пятигорск находится в Ставропольском крае, но компания работает в Дагестане), а также «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала», работу которых попытался объединить, наведя в них порядок. Показательно, что Лемешко — полковник ФСБ в запасе, до десантирования в Дагестан он успел поруководить газпромовскими «дочками» в Москве, Костроме и Твери.

Лемешко — полковник ФСБ в запасе, до десантирования в Дагестан он успел поруководить газпромовскими «дочками» в Москве, Костроме и Твери. Фото md-gazeta.ru

Как Лемешко направляли поднимать коррупционную газовую отрасль, а через пару месяцев бурной деятельности — «ушли»

«Фсбшника» Газпром направил тогда в РД из-за катастрофического состояния местной газовой отрасли: в 2016 году потери газа составили там 44,4%, более 1,5 млрд куб. м на 8 млрд рублей. «Газпром» поставил в РД топлива на 17,4 млрд рублей, а оплата составила только 5,9 млрд руб., долги потребителей к началу 2017 года достигли 32,7 млрд рублей.

Бывшему вице-премьеру Дагестана Магомедгусену Насрутдинову, продавшему газовые сети девяти муниципальных образований стоимостью 5 млрд рублей всего за 58 миллионов, дали в 2016 году 5 лет лишения свободы. Прежнего директора газового филиала Ильяса Магомедова (племянник экс-председателя Народного собрания РД) за развал отрасли отправили в отставку. Лемешко же всего за несколько месяцев развел на дагестанском фронте бурную деятельность: под его руководством провели проверки на 3 тысячах объектов потребителей газа, состоящих в договорных отношениях с компанией, на которых было выявлено около 700 нарушений. В правоохранительные органы направили материалы на 600 потребителей, несанкционированно подключившихся к газоснабжению (практика обычных граждан, утверждающих, что плата за газ очень уж высока) и нанесших ущерб на 800 млн рублей. Было возбуждено 1 300 уголовных дел на сумму ущерба в 550 млн рублей, в том числе и на сотрудников газовых служб, подключавших дагестанцев к трубе за взятки.

Деятельность Лемешко не осталась незамеченной и, можно сказать, привела местную власть в ужас: в феврале 2017 года его уволили, а на его место приняли Андрея Кожарского, как считают наблюдатели, ставленника Ильяса Магомедова. Но Кожарский успел проработать в должности тоже лишь несколько месяцев, в ноябре в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Очевидно, Владимир Васильев потому и вспомнил газовика-фсбшника, позвав работать в свою команду и наводить порядок теперь уже не только в газовой отрасли, но и в экономике вообще.

У Здунова продолжают падать доходы после отъезда из Татарстана

Сам Артем Здунов на своей прежней должности, то есть в кресле министра экономики Татарстана, заработал в 2017 году 5,2 млн рублей (еще годом ранее — 8,5 млн), а в прошлом году после переезда в Дагестан его доходы упали до 5 млн рублей, доходы супруги чуть выросли (с 538,5 до 541 тыс. рублей). Таким образом, семейный доход Здуновых после «повышения» и отъезда из Татарстана упал на 5%. В собственности у четы по-прежнему три земельных участка на 5 тыс. кв. м, дом на 163 кв. м, две квартиры на 65,4 и 148,1 кв. м и два парковочных места. Ездит дагестанский премьер все на той же отечественной машине ВАЗ 212140 Бронто.

После переезда в Дагестан доходы Артема Здунова упали до 5 млн рублей. Фото e-dag.ru

Юристка и экс-омбудсмен, когда-то уступившая кресло главы Дагестана

Со второго на четвертое место по величине дохода опустилась министр образования и науки РД, вице-премьер в команде Здунова Уммупазиль Омарова, которая, впрочем, задекларировала в 1,3 раза больше, чем в 2017 году — 3,3 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей заработал ее супруг (в 2017 году — 1,8 млн). Следовательно, семейный доход Омаровых вырос в 2018 году с 4,6 до 5,8 млн рублей, а это больше, чем у Здуновых. В собственности у Омаровых три квартиры на 105, 77,8 и 51,2 кв. м. Машин нет.

Напомним, Омарова еще в 2013 году выдвигалась Владимиром Путиным в качестве одного из трех кандидатов на пост главы Дагестана. Ранее она являлась уполномоченным по правам человека в Дагестане. Омарова, даргинка по национальности, тогда уступила аварцу Рамазану Абдулатипову (она, собственно, была выдвинута лишь «для порядка», Абдулатипов к моменту выдвижения кандидатов уже полгода был и. о.), которого избрало Народное собрание РД. Но, как мы теперь уже знаем, в долгосрочной перспективе ее «проигрыш» оказался победой, так как Абдулатипов просидел в кресле главы РД лишь 4 года, официально подав в отставку «по возрасту», но вряд ли по собственной воле, так как ушел он всего за полгода до того, как ФСБ пришло за членами его команды, а его комментарии об аресте бывших коллег были полны недовольства действиями федеральных властей. А в конце 2018 года он был выведен из состава Высшего совета партии «Единая Россия». С августа с 2007 по март 2009 года Омарова занимала пост первого зампредседателя правительства Дагестана при главе республики Муху Алиеве, но почему покинула пост, неизвестно.

Интересно, что еще один «кандидат для порядка», выдвинутый Путиным вместе с Омаровой, Малик Баглиев (тогда — председатель Счетной палаты Дагестана), при Абдулатипове пару лет проработал министром труда РД, но, видимо из-за конфликта с шефом, с 2015 по 2018 был «сослан» в Дербент, который возглавлял, пока его не вернули в правительство Васильев со Здуновым в марте прошлого года, поставив рулить Министерством строительства и ЖКХ.

Назначенная за месяц до скандальных арестов Омарова занялась «перекрытием коррупционных каналов» в Министерстве образования РД

Омарова — дочь бывшего председателя Высшего суда Дагестанской АССР, коренная дагестанка, заслуженный юрист и правовед. До 2006 года она заведовала кафедрой гражданского права Дагестанского университета. Ее супруг Магомед Гасанов не чиновник и не бизнесмен и является сегодня как раз проректором ДГУ. В 2013 году выдвигалась как кандидат в главы Дагестана, к слову, не от «Единой России», а от партии «Правое дело».

Омарова еще в 2013 году выдвигалась Владимиром Путиным в качестве одного из трех кандидатов на пост главы Дагестана. Фото kavkazr.com

После неудачи в 2013 году Омарова вновь вернулась на малозначительный пост уполномоченного по правам человека в Дагестане, а на пост вице-премьера была назначена в январе 2018 года, то есть буквально за месяц до того, как арестовали ряд ее коллег. Очевидно, подозревать ее в каких-либо коррупционных схемах никто не стал. В ноябре 2018 года Омаровой поручили курировать также молодежную политику. Среди наблюдателей в образовательной сфере РД заговорили о том, что Омарова уже занялась «последовательным перекрытием коррупционных каналов» в Министерстве образовния и подведомственных ему организациях.

Как генерал ФСБ пережил отставки в правительстве и продолжит курировать «силовой блок»

Пятерку высокооплачиваемых членов команды Здунова замыкает Рамазан Джафаров (лезгин), врио вице-премьера Дагестана, вместе с супругой задекларировавший 3,3 млн рублей, в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Официально у Джафаровых в собственности нет буквально ничего, кроме автомобиля Mazda 6. В пользовании при этом две квартиры на 200 кв. м.

До назначения на должность Джафаров работал начальником отдела координации оперативной деятельности и правового обеспечения координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ, в должности генерала ФСБ. То есть он еще один бывший «силовик» в правительстве Дагестана, к слову, начинал он еще в 1983 году, окончив Высшую школу КГБ.

Джафаров не новичок, он был вице-премьером при прежнем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове с 2013 по 2017 год. Тогда он курировал как раз силовой блок, в частности, взаимодействие с правоохранительными органами по линии профилактики экстремизма, и, по-видимому, он продолжает курировать его и в новом правительстве. Местные наблюдатели критиковали прежнего главу за постоянные кадровые перестановки: за 4 года правления он назначил 17 вице-премьеров, меняя руководителей отдельных министерств по 4—5 раз. Насколько велик вклад Джафарова в раскрытие коррупционных схем его коллег, неизвестно.

«Вечный турист» возглавлял правительство Дагестана всего 2 месяца, пока не прилетел Здунов

Больше Джафарова, если говорить о семейном доходе, получают первый вице-премьер Анатолий Карибов с супругой — 4 млн рублей. Их доходы выросли в 2018 году в 1,5 раза, 3 млн рублей приходится на одного Карибова. В собственности у него квартира на 117,1 кв. м и автомобиль ЗАЗ-1102.

Анатолий Карибов в правительстве заседает с 1994 года. Фото mirmol.ru

Анатолий Карибов по сравнению с другими своими коллегами старожил. В правительстве он с переменным успехом заседает аж с 1994 года, курируя молодежь и туризм то в комитете правительства РД, то в Министерстве по делам молодежи и туризма, то в одноименном агентстве. Вице-премьер — коренной житель Дагестана, успел сделать карьеру еще в СССР, в структурах ВЛКСМ, но в 1991 году, «прозрев», возглавил Союз демократической молодежи Дагестана. В 2013 году он был назначен первым заместителем председателя правительства РД, а после ареста прошлой зимой врио председателя правительства стал премьером. Правда, занимал Карибов это кресло совсем недолго — пока в Дагестан не прилетел Артем Здунов.

Как на «варяга», кураторшу двух разных сфер, сначала ополчились учителя, а потом ее лишили министерства

Доходы еще одного вице-премьера — экс-министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Екатерины Толстиковой, в 2018 году выросли в 1,3 раза, составив 2,2 млн рублей. У Толстиковой в собственности лишь квартира на 98,6 кв. м и одна пятая доли в другой на 86,1 кв. м. Машины нет.

Толстикова тоже новичок, и самый юный — ей всего 38 лет, она тоже «варяг», родилась в Севастополе, но долгие годы работала в Москве, начав с Арбитражного суда Московской области и Агентства федерального имущества по Москве Минимущества РФ, и переходя с места на место из одного министерства в другое: из Минимущества в Минпромторг, оттуда в Федеральное агентство по науке и инновациям, затем обратно, затем в Минобрнауки РФ, где дослужилась до замминистра, в должности которого отработала 2 года. В 2016 году, еще при прежнем главе РД, она была назначена вице-премьером Дагестана, отвечая за сферу образования, а в 2018 году стала министром по земельным и имущественным отношениям.

Оставим за скобками вопрос, как один человек может курировать два таких разных направления, но заметим, что в феврале 2019 года Владимир Васильев своим указом отстранил Толстикову от должности руководителя Минземимущества Дагестана, почему — неизвестно. Новым министром стал Агарагим Кагиргаджиев, бывший заместителем Толстиковой. Пост вице-премьера Толстикова, однако, за собой сохранила.

Народ оценивает ее деятельность противоречиво: одни считают, что она «расшевелила Дагболото», наведя порядок в Росреестре, другие полагают, что Толстикова, не изъявшая ни одного гектара и не объявившая тендеров на безхозные участки, «некомпетентна». Интересно, что в сфере образования она якобы «за один год добилась резкого улучшения качества работы Министерства образования и науки Дагестана». Некоторые другого мнения — по их словам, Толстикова просто не сработалась ни с ректорами, ни с учителями, которые в буквальном смысле ополчились на «варяга». В Минземимуществе же она устроила «кадровый переполох», заявив, что «много людей брали на работу в министерство без проведения конкурса» и те «не обладали знаниями, которые позволяют принимать решения». По ее словам, до нее никакой инвентаризации имущества Дагестана вообще не проводилось.

Толстиковой 38 лет, она родилась в Севастополе, но долгие годы работала в Москве. Фото dagpravda.ru

За сельское хозяйство в Дагестане теперь отвечает еще один силовик

Еще один «новичок», заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов задекларировал за 2018 год 2 млн рублей (106 тыс. рублей заработала супруга). В собственности у него участок на 385 кв. м, дом на 140 кв. м и дачный дом на 204 кв. м, в пользовании квартира на 84 кв. м. В гараже стоят две машины: ГАЗ-31029 и ГАЗ-3102.

Во власти же Абдулмуслимов не новичок. Родившись в Дагестане и отучившись в Московской сельскохозяйственной академии, он вернулся в республику и несколько лет проработал зоотехником в паре совхозов, в 1990-х 3 года был исполнительным директором АО «Дельто», откуда неожиданно попал в управление Федеральной налоговой полиции РФ по Дагестану. Через несколько лет, в 2003 году, он еще неожиданнее стал начальником оперативно-розыскного отдела по выявлению налоговых и экономических преступлений, замначальника управления по налоговым преступлениям МВД по РД.

Юридическое образование зоотехник получил лишь в 2001 году, через 5 лет работы в налоговой полиции. С 2014 по 2016 год был начальником управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами города Махачкалы, в 2016 году был назначен секретарем совета безопасности Дагестана.

Став «силовиком» по опыту работы, сельским хозяйством Абдулмуслимов не занимался уже 30 лет, поэтому назначение его на должность министра сельского хозяйства в марте прошлого года (вице-премьером он стал в ноябре) не может не удивлять. Его профессионализм пока вызывает у местных наблюдателей вопросы. Так, итоговый доклад об АПК РД в конце прошлого года, озвученный им на совещании у Васильева, содержал, по мнению некоторых, завышенные цифры об объеме производства сельского хозяйства.

Доходы правительства Дагестана, 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО Должность ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 год, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 год, руб. 1 1 Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич первый заместитель председателя правительства РД 13.866.274,73

2.321.841,72 350.092,99 13.866.274,73 2.671.934,71 2 2 Лемешко Владимир Викторович заместитель председателя правительства РД 10.133.842,13

1.761.520,33 375.867,00 10.133.842,13 2.137.387,33 4 3 Здунов Артём Алексеевич председатель правительства Республики Дагестан 4.995.605,96 541.013,37 5.241.005,82 538.536,98 5.536.619,33 5.779.542,80 3 4 Омарова Уммупазиль Авадзиевна заместитель председателя правительства РД — министр образования и науки Республики Дагестан 3.364.462,52 2.482.150,00 2.864.754,84 1.797.586,92 5.846.612,52 4.662.341,76 6 5 Джафаров Рамазан Джафарович врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан 3.111.573,59 248.529,55 1.851.422,22 428.707,89 3.360.103,14 2.280.130,11 5 6 Карибов Анатолий Шамсутдинович первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан 3.079.188,62 966.094,46 1.973.453,42 815.825,97 4.045.283,08 2.789.279,39 7 7 Толстикова Екатерина Андреевна заместитель председателя правительства Республики Дагестан — министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. 2.249.664,96

1.708.809,72

2.249.664,96 1.708.809,72 8 8 Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухудинович заместитель председателя правительства РД — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 1.902.738,65 106.200,00



2.008.938,65

