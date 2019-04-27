Далекая Камчатка: термальные источники, дикие медведи и фрирайд с вулканов

Сколько стоит отдохнуть на Камчатке

Полуостров Камчатку, омываемую двумя морями и Тихим океаном, можно посещать каждое лето и зиму. Далекая от Центральной России территория готова ежесезонно встречать туристов и ей есть чем их завлечь. На полуостров стекаются как любители спортивной рыбалки и охоты, так и фанаты горнолыжного туризма. Ценители пляжного отдыха смогут посетить горячие источники Камчатки. Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько стоит перелет до полуострова, как попасть в долину гейзеров и увидеть вулканы.

Отдых на Камчатке лучше бронировать за полгода

Туристы, посетившие однажды Камчатку, признавались корреспонденту «Реального времени» в том, что планируют побывать на полуострове еще раз, поскольку природа края настолько разнообразна, что узнать ее за две недели среднестатистического отпуска невозможно. Климат, географическое положение и природные ресурсы Камчатки позволяют посещать ее круглогодично.

Бронировать отдых на полуострове лучше за полгода, тогда удастся билеты на самолет и турпутевку купить дешевле. Туроператоры при общении с корреспондентом «Реального времени» утверждали, что у российских авиакомпаний часто действуют дисконтные акции. Напрямую из Казани рейсов до Камчатки нет, поэтому сначала придется добраться до Москвы или Санкт-Петербурга.

На момент подготовки статьи в апреле стоимость авиаперелета туда-обратно составляла от 35 461 рубля с одной пересадкой до 57 711 рублейс тремя в зависимости от авиакомании. Летом и осенью цены на авиабилеты до Камчатки намного дороже, чем в холоднее время года. «Зимой перелет в обе стороны «Аэрофлотом» будет стоить 25—26 тысяч рублей. Летом, если билет покупать за год, то можно за эту же цену найти. В июне — августе перелет стоит от 60 тысяч и до 100 тысяч», — отметил менеджер туркомпании «Горная территория».

При этом аэропорт Камчатки не в самом Петропавловском-Камчатском, а в пригороде Елизово, находящемся на расстоянии 30 км от города. Как правило, туркомпании организуют для гостей трансфер к началу маршрута.

Аэропорт Камчатки находится не в самом Петропавловском-Камчатском, а в пригороде Елизово. Фото aviateka.su

Земля вулканов и гейзеров из кабины вертолета

На Камчатку едут, чтобы посетить термальные и минеральные источники, вулканы и ледники, Долину гейзеров. Едва сойдя с трапа самолета, туристы могут оценить красоту Камчатского края: со взлетной полосы открывается вид на Авачинский вулкан. В Петропавловске-Камчатском его видно отовсюду, поскольку этот действующий вулкан всего в 30 км от города.

Как правило, туристы предпочитают приобретать турпутевку, состоящую из посещения вулканов, гейзеров, сплава по рекам, спортивной рыбалки. Отдельно посетить Авачинский вулкан вместе с гидом туркомпании «Камчатский тур» можно за 8 тыс. рублей. Среднее время подъема составляет от 4 до 6 часов. Летом для восхождения не потребуется специальная подготовка или снаряжение.

Также экскурсоводы за 7 500—8 000 рублей могут организовать трансфер на действующий вулкан Мутновский. Он частично находится на территории Южно-Камчатского природного парка, внесенного в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Четыре дня займет экскурсия на самый северный действующий вулкан Камчатки Шивелуч. Она будет стоить 30 тыс. рублей. В стоимость входит трансфер, питание, проживание, услуги гида и страхование жизни. Путешественникам также понравится и более ускоренный вариант экскурсии: облет на вертолете вулканов Камчатки. Стоимость в таком случае лучше узнать на месте.

Вертолетные экскурсии позволяют значительно сократить время и увидеть как можно больше красот Камчатки. За 7 часов можно посетить Курильское озеро, куда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей. Экскурсия на Курильское озеро на вертолете будет стоить 42 тыс. рублей. В стоимость также входит посещение вулкана Ксудач, купание в горячих Ходуткинских источниках. Экскурсия в Долину гейзеров на вертолете стоит 39 тыс. рублей.

На Камчатку едут, чтобы посетить термальные и минеральные источники, вулканы и ледники, Долину гейзеров. Фото ilovekamchatka.ru

Фрирайд со склонов Камчатских вулканов

Камчатка — настоящий рай для любителей горнолыжного спорта. Менеджер туркомпании «Горная территория», специализирующейся на фрирайде (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс, — прим. ред.) и пешеходном туризме, рассказала, что Камчатка набирает популярность среди заядлых лыжников, предпочитавших кататься в Европе.

— Зимний отдых на Камчатке доступнее летнего. Мы рассказываем гостям, что зимой наш край не надо бояться. Все привыкли, что слетать на Камчатку дорого, хотя за эти же деньги можно посетить Европу. А те же европейцы активно ездят к нам на фрирайдеровские туры, — рассказала менеджер туркомпании «Горная территория».

Фрирайд по диким склонам заснеженных вулканов в марте — мае стоит 94 тыс. рублей и длится 10 дней. Добираются до вулканов лыжники либо пешком, либо на снегоходах, либо на вертолете. Один день аренды вертолета обойдется в 50 тыс. рублей, за день можно сделать 5—7 забросов.

В горнолыжной программе туристов сопровождают опытные альпинисты, спасатели, гиды. Перед маршрутом путешественники проходят небольшое обучение по безопасности, поведению при сходе снежной лавины.

Летом пеший туризм по Камчатской земле будет стоить 77 тыс. рублей. За 11 дней путешественники обойдут вулканы, сплавятся по рекам и порыбачат, увидят Тихий океан и совершат морскую прогулку по бухте Авачинской на катере. В стоимость входит трансфер от аэропорта и обратно, проживание, посещение бассейна с термальной водой, восхождение на вулканы, поход в каньон Опасный и сплав по реке Быстрая. Чтобы увидеть все красоты Камчатки, «Горная территория» предлагает тур «Камчатка. Золотое кольцо». Тур рассчитан на 17 дней и стоит 108 тыс. рублей.

— Популярность Камчатки растет. Горнолыжники понимают, что отдохнуть здесь не так дорого, как слетать в Альпы. На авиабилеты можно потратить те же деньги. При раннем бронировании у нас действуют акции и скидки на программу, — рассказал менеджер туркомпании «Горная территория».

Камчатка настоящий рай для любителей горнолыжного спорта. Фото kamchattour.ru

«Увидеть другую Россию — это фантастически»

Цены на экскурсионные программы Камчатского края зависят от количества дней и наполняемости. Средняя стоимость тура — 70 тыс. рублей, и длится он около 7—10 дней. Впрочем, есть и более дешевые варианты. Компания «Оранжевый кед» разработала два тура на камчатку по 12 дней, стоят они от 32—36 тыс. рублей без учета авиаперелета.

— Нашими услугами пользуется молодежь. Поскольку Камчатка раскрученный тренд, то многие компании завышают цены, а мы стараемся быть ближе к реальности. Спрос на полуостров возник четыре года назад, когда появились санкции. В то время «Аэрофлот» стал продавать акционные билеты на Петропавловск-Камчатский, и мы открыли тур в это направление, — отметила Мария Блохина, организатор компании «Оранжевый кед».

Наталья Токранова побывала на Камчатке с друзьями два года назад. Тогда весь тур вместе с билетами обошелся в 80 тыс. рублей.

— Программа называлась «Камчатка без рюкзаков» и длилась 14 дней. Путешествие было поделено на блоки: три дня жили в палатках, потом в лагере, три дня поднимались в горы. Там тяжело было идти пешком, и мы ездили на машинах. Увидеть другую Россию — это фантастически. Там другое небо, природа. В августе на Камчатке даже снег не везде растаял, наступает весна. Мы хотели посмотреть на медведей, но увидели только одного в последний день отъезда, — рассказала Наталья Токранова.

Возможно, туристам даже повезло. По словам экскурсоводов, бурые медведи часто разрушают палаточный лагерь, уничтожают продукты, поэтому гидам приходится всю ночь нести вахту.

Спрос на Камчатку растет, однако местные туркомпании не всегда могут принять всех желающих. На полуострове проблема со стройматериалами, поэтому туроператоры ограничены в приеме гостей.

Отдых на Камчатке включает в себя не только пеший, горнолыжный и оздоровительный туризм, но и предлагает охоту на медведей, глухаря, корякского снежного барана. Фото vezdehod-tour.ru

Охота на медведя и лося от 5 тыс. евро

Отдых на Камчатке включает в себя не только пеший, горнолыжный и оздоровительный туризм, но и предлагает охоту на медведей, глухаря, корякского снежного барана. Охота на камчатского медведя начинается с 22 апреля по 25 мая. Стоимость тура одному человеку обойдется в 5 тыс. евро, 700 евро придется заплатить сопровождающему. Разместиться можно в охотничьих домиках села Мильково.

Чтобы поохотиться на лося, на Камчатку надо прилетать в начале сентября, второй период начинается в ноябре — декабре. Охотничий тур длится семь дней в тех же охотугодьях Мильковского района. Стоит такая программа 7 тыс. евро с человека. Туроператоры утверждают, что в такой охоте не важен трофей, главное «как он был добыт, а также опыт, полученный во время охоты». В стоимость такого тура входит трансфер, питание на охоте, услуги гида, повара, лицензия.