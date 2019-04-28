Сага ретейлера «Ашан»: тайны самого закрытого французского клана. История Мюлье

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Тысячи россиян ежедневно посещают гипермаркеты «Ашан». Сегодня 314 магазинов бренда работают в Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Самаре и еще десятках городов по стране. Не все знают, что Аuchan — французский холдинг с 3,8 тысячи торговых точек в 17 странах мира и годовым оборотом свыше €52 млрд. Мало того, Auchan Holding — это главное подразделение гигантской корпорации «Ассоциация семьи Мюлье». Жерар Мюлье основал Аuchan в 1961 году. За все эти годы акции компании ни разу не торговались на бирже, 90% их принадлежит исключительно семье Мюлье — порядка 700 ее кровных и «брачных» членов. Они же управляют всеми активами ассоциации. За полувековую историю правило, установленное основателем, не менялось ни разу. Все семейство Мюлье ведет чрезвычайно скрытный образ жизни — скандалы, личные связи и механики бизнес-империи обычно не просачиваются в СМИ. История одного из самых богатых и закрытых французских кланов — в материале «Реального времени».

Знакомьтесь, клан Мюлье

Основатель Аuchan Жерар Пол Луи Мари-Жозеф Мюлье — потомок влиятельного французского рода предпринимателей, чью историю можно проследить вплоть до 1470 года. Его отец Жерар Мюлье (тезка) с юных лет стоял во главе семейной текстильной компании Phildar — одного из крупнейших производств Франции. Будущий миллиардер, «изобретатель» супермаркетов самообслуживания, родился 13 мая 1931 года на севере Франции в небольшой коммуне Рубе, в то время известной как крупный центр текстильной промышленности. К слову, основанная в 1903 году, Phildar — мировая марка, которая существует и сегодня.

Фабрика компании Phildar в Рубе, 1903 год. Фото phildar.fr

«Чрезвычайно благочестивая пара Мюлье будет стремиться привить своим потомкам чувство долга, солидарности, любовь к работе и простоту. Всю свою жизнь, несмотря на успехи, они будут оставаться сдержанными и скромными в отношении денег, — описывал уклад жизни прадедов Жерара Мюлье журналист Бертран Гобин в несанкционированной биографии «Тайны Мюлье», выпущенной в 1998 году. — Щедрые и альтруистичные, они тем не менее будут крайне внимательно относиться к тому, чтобы их дети не общались с людьми «другого круга» и вступали в брак исключительно с людьми из «хороших семей». Эти принципы до сих пор очень распространены среди Мюлье, и они в том числе объясняют, как этот клан смог остаться единоличным хозяином империи спустя столько лет»

Жерар Мюлье получил великолепное образование и до конца жизни ставил знания превыше всего, не жалея средств на консультации грамотных специалистов. Он закончил среднюю классическую школу Saint Rеmi в Рубе, несколько лет провел в английском колледже Мейфилд, а затем вернулся домой и завершил свое обучение в Техническом институте Рубе (Institut Technique Roubaisien), ныне носящем название Высшая школа промышленной техники и текстиля (ESTIT).

«Нет парковки — нет бизнеса»

Как подобает наследнику Мюлье, в 1954 году 23-летний Жерар начал входить в семейное дело — в начале в качестве мастера цеха отцовской фабрики в Рубе. Очень быстро он проявит себя и станет начальником всего производства, а уже в 1956 году будет назначен топ-менеджером Phildar, курирующим вопросы сбыта. Жерар с юности отличался пытливым умом и страстью к новациям. Поэтому, когда в конце 1950-х до Европы доносится слава американского теоретика, «прародителя» современных принципов розничной торговли Бернардо Трухильо, он решает на время переехать в Штаты, чтобы посетить знаменитые семинары мастера.

Бернардо Трухильо родился в 1920 году в Колумбии, изучал языки и право, в начале 40-х переехал в Америку, где работал в NCR Corporation — компании, известной производством кассовых аппаратов и банкоматов. С 1944 года от имени NCR он организует конференции «Современные методы мерчендайзинга», которые позже войдут в историю как базовые теории розничной торговли. Каждую лекцию Трухильо начинал с минуты молчания, торжественно объявляя: «Мы проведем минуту молчания в память о тех из вас, кто исчезнет, но еще не знает этого».

Бернардо Трухильо (справа) на одном из своих семинаров, 1948 год. Фото carrefouruncombatpourlaliberte.fr

В числе «заповедей», которые приписываются Трухильо, несколько основ, сейчас считающихся классикой ретейла. Приведем некоторые из них: «Успех держится на трех ногах: самообслуживание, скидки, реклама. Если одна нога надломится, все рухнет», «Нет парковки, нет бизнеса», «Окна — это гробы магазинов», «Бедным нужны низкие цены, богатые обожают их».

Неуверенный старт и прогрессивные методы Аuchan

В 1960 году восхищенный идеями Трухильо Жерар Мюлье возвращается во Францию, чтобы, заручившись финансовой поддержкой семьи, попробовать испытать свои силы. Создание розничной сети магазинов было совсем нетипичным вложением капитала для клана, но, как вскоре оказалось, его самым удачным бизнес-направлением. В начале 1961 года Жерар Мюлье берется за восстановление принадлежавшей его отцу и некогда заброшенной фабрики Phildar в районе Haut Champs в Рубе.

6 июля того же года состоялось открытие первого магазина самообслуживания Аuchan площадью в 600 квадратных метров. К слову, изначально магазин получил название Hauts-Champs — в честь района Рубе, однако вскоре Мюлье изменит его, слегка исказив написание словосочетания, которое в переводе с французского означает «верхние поля». По официальной легенде, этот шаг был необходим бренду, чтобы оказаться в самом начале справочников. Птица, изображенная на эмблеме бренда, также является результатом игры слов: au chant в переводе с французского означает «трели птиц».

Один из первых гипермаркетов Аuchan во Франции. Фото: интернет-портал auchanAsEco

Аuchan продержался без прибылей несколько лет. Первые шаги Жерара Мюлье не увенчались успехом, но молодой предприниматель, подпитываемый семейным капиталом, не сдавался. Жерар обратился за помощью к Эдуарду Леклерку, основателю другой мегауспешной французской сети супермаркетов — E. Leclerc, которого историки ставят в один ряд с Бернардо Трухильо. Совет Леклерка был прост — снижать цены. Мюлье воспользовался советом и применил принципы E. Leclerc в Аuchan: объемы продаж начали возрастать пропорционально снижению цен. Через много лет сам Жерар Мюлье станет ярым пропагандистом «акционной экономики».

«Бизнесмены чаще всего ставили во главу угла лишь маржинальность — разницу между покупкой и продажей. Аuchan пришел в розничные продажи с противоположной установкой, считая, что разница между этими двумя ценами должна быть минимальной, чтобы покупатели хотели вновь вернуться в магазин. Нашим принципом стало продавать как можно больше товаров, как можно дешевле, максимальному числу клиентов. И чем больше мы снижали цены, тем больше увеличивались объемы продаж», — цитирует Бертран Гобин основателя Аuchan в своей книге



Mulliez Group — «Ассоциация семьи Мюлье»

Второй магазин Аuchan был открыт спустя год в соседнем районе Ронке, но Жерар Мюлье все четче осознает, что для расширения сети ему требуются все более внушительные финансовые вливания. Аuchan нужен был капитал, и Мюлье решает начать использовать организацию, созданную по его инициативе еще в 1955 году — «Ассоциацию семьи Мюлье», или Mulliez Group. Доподлинно неизвестны внутреннее устройство и структура ассоциации, французские СМИ пишут лишь, что изначально это был некий пакт, в котором зафиксировано, что акции в существенном объеме всех компаний клана Мюлье могут принадлежать только членам семьи, а прибыли компаний в первую очередь используются внутри семейной империи, условно говоря, предприятия финансируют друг друга.

Жерар Мюлье с самого начала был противником использования банковских займов и кредитования, открытия финансовых отчетностей и выхода на фондовый рынок. Акции Аuchan никогда не торговались на бирже. Многие эксперты считают, что именно такое «семейное финансирование» позволяет группе компаний Мюлье оставаться независимой до сегодняшнего дня. Аuchan до сих пор хранит много загадок, в том числе и для налоговой службы Франции, что косвенно подтверждают недавние обыски и расследования в отношении членов клана, но об этом чуть позже. В 60-х и 70-х Жерар Мюлье, заручившись деньгами ассоциации, продолжает расширять Аuchan — на территории Франции появляются десятки торговых точек сети, покупателям нравятся принципы Мюлье, и очень скоро супермаркеты новой формации заполоняют рынок розничных продаж.

Гипермаркет Аuchan, Франция, 1981 год. Фото auchanAsEco

Мюлье старается идти в ногу со временем и на протяжении всего существования компании постоянно проводит оптимизации. На прилавках Аuchan со временем появляется продукция non-food, в магазинах сети становится возможным найти абсолютно все, что необходимо человеку в быту. Сейчас подобный формат уже не в новинку, и купить суперклей или швабру в казалось бы продуктовом магазине — не проблема, но в свое время Жерар Мюлье стал настоящим новатором.

«Делиться знаниями, властью и имуществом»

В 1977 году предприимчивый бизнесмен вводит новую беспрецедентную меру поощрения в Аuchan: Жерар Мюлье выделяет около 10% акций компании, резервируя их для сотрудников. Теперь каждый работник Аuchan может выбрать: получать заработную плату наличными или акциями предприятия. При этом, покидая компанию, сотрудник обязан продать имеющиеся у него на момент увольнения акции. При этом, по данным французских СМИ, уже в начале 70-х заработная плата группы Аuchan была значительно выше среднерыночной, что позволяло Мюлье привлекать самые квалифицированные кадры.

Обложка книги Бертрана Гобина «Тайны Мюлье». Фото издание Challenges

«Каждая успешная компания должна делиться знаниями, властью и имуществом, — цитирует Бертран Гобин основателя Аuchan. — Делиться знаниями — значит обучать и развивать персонал, делиться властью — делегировать полномочия и доверять, а делиться имуществом — предоставить сотрудникам возможность стать акционерами компании»

Поглощение Leroy Merlin и международная экспансия

В 1981 году Аuchan, осознав свою привлекательность и перспективы, начал заходить на иностранные рынки. Международная экспансия начинается с открытия гипермаркета в Испании — название бренда адаптируется под особенности местного языка, превращаясь в Alcampo. В 1983 году для обеспечения большей независимости холдинга Мюлье создает дочернюю финансовую компанию Аuchan — банк Banque Accord (с 1 июля 2016 года переименован в Oney Banque Accord). С 1980-х годов группа начинает активно расти, открывая новые магазины Аuchan по всей Европе. К началу 1990-х годов магазины Аuchan открываются в Таиланде. Опробовав азиатский рынок, в 1999 году ретейлер запускается в Китае, а затем, в 2002 году, приходит и в Россию.

Сейчас холдингу принадлежит порядка 20 крупных мировых брендов и свыше 70 компаний в различных отраслях — Decathlon, Mondial Carpet, Green Light, Kiabi и другие. Одним из первых крупных приобретений Мюлье стала марка Leroy Merlin. В 1970-е годы число магазинов этой французской компании увеличилось до 33, но фирма, основанная за почти полвека до этого Адольфом Леруа и Роуз Мерлин, столкнулась с финансовыми трудностями. Компания долго не соглашалась на предложение Мюлье, но после смерти Адольфа Леруа-младшего в 1979 году Auchan все же выкупил 50% акций Leroy Merlin. Компания полностью вошла в Mulliez Group в 1981 году. Мюлье сфокусировал новый актив на DIY и товарах для оформления дома, отказавшись от множества менее прибыльных дополнительных направлений. Начав международную экспансию Аuchan, Мюлье повел за границу и другие свои проекты, сделав Leroy Merlin известным европейским брендом.

Фото издание Challenges

Заложенные в основание империи Мюлье принципы позволяли ей выстоять в борьбе с в разы более мощными конкурентами, пишет Forbes. Весной 1999 года генеральный директор американского гиганта ретейла Walmart Роб Уолтон посетил Париж. Его компания намеревалась начать экспансию на европейском рынке, но для реализации планов им требовались благоустроенные площадки. Уолтон был уверен, что семья Мюлье не откажется от продажи Аuchan за внушительную по тем временам сумму в $17 млрд. Но Жерар Мюлье отклонил щедрое предложение и, в свою очередь, поинтересовался у Уолтона, не хочет ли он продать Walmart, чтобы помочь Аuchan с выходом в Штаты.

Сам Жерар Мюлье возглавлял группу компаний до 1996 года, еще в течение десяти лет он был главой наблюдательного совета холдинга. 10 мая 2006 года, когда Мюлье было практически 75 лет, достигнув возрастного порога, оговоренного в семейном пакте, он оставил руководящий пост. Тем не менее он сохранил положение в группе и занял должность председателя стратегического комитета совета. Себе в преемники он выбрал двоюродного племянника, который впоследствии возглавлял Auchan Holding 11 лет, вплоть до 9 февраля 2017 года. Затем в течение полутора лет у руля холдинга впервые стоял человек, не связанный кровными узами с семейством Мюлье, — опытный управленец Дегальке Реджис, зарекомендовавший себя в структурах Leroy Merlin. Однако опыт найма сторонних менеджеров был недолгим и не очень успешным. 8 марта 2019 года холдинг возглавил Эдгар Бонте, зять младшего брата Жерара Мюлье.

Немного о цифрах

Достоверных данных о финансовом состоянии компании не так много. За всю свою 58-летнюю историю холдинг не публиковал подробной отчетности. По данным Reuters, в 2009 году выручка Auchan Holding составила €39,7 млрд. В 2010 году ретейлер Auchan стал 11-м по счету в топе крупнейших в мире розничных сетей и вторым во Франции продавцом продуктов питания. Кроме того, гипермаркеты Auchan к тому времени уже заняли лидирующие позиции на одном из самых перспективных мировых рынков — в Китае, опередив Carrefour, Tesco и Walmart. По состоянию на 31 октября 2010 года сеть имела 1 278 точек c 243 тысячами сотрудников в 13 странах мира.

Супермаркет Аuchan в Пекине. Фото Sadpanda

В 2011 году Auchan Holding достиг оборота в €40 млрд и продолжал рост вплоть до 2015 года. Тогда французская пресса впервые заговорила о том, что гигант начал стагнировать, а затем и сбавлять обороты. Члены клана Мюлье по-прежнему не дают интервью и крайне неохотно общаются с прессой, хотя компания подтверждала потерю некоторых рынков. Тем не менее в 2018 году журнал Fortune оценил капитализацию Auchan Holding в €38 млрд. В течение последних трех лет компания переживает постоянные волны оптимизации.

Благотворительный фонд для Нотр-Дама vs скандалы в Бангладеш и Бельгии

Говоря о клане Мюлье, нельзя не отметить и того факта, что на родине семейства, во Франции, отношение к нему сложно назвать однозначным. Всего неделю назад, 18 апреля, газета La Voix du Nord объявила, что «Ассоциация семьи Мюлье» внесет вклад в восстановление собора Парижской Богоматери и создаст фонд для сбора пожертвований. Средства в некоммерческую структуру внесут члены клана Мюлье и «дружественные» холдингу компании. Компания на постоянной основе в течение многих лет работает с разными благотворительными организациями и фондами, однако, судя по материалам французских СМИ, все это не перекрывает прошлых «заслуг» семейства.

Первым крупным скандалом семейства Мюлье можно считать бегство из Франции сразу нескольких видных и влиятельных его членов в начале 80-х. В 1981 году к власти во Франции пришла социалистическая партия, которая ввела налог «на богатство» (IGF) физических лиц, чье налогооблагаемое имущество оценивается более чем в €1,3 млн, в 1989 году ему на замену приходит так называемый «налог солидарности» (ISF). В это время часть семьи Мюлье переезжает в соседнюю Бельгию. По информации, опубликованной Бертраном Гобином, в Бельгии до сих пор остаются 18 семей клана.

Основатель Аuchan Жерар Мюлье. Фото bosco-conference.com

Вторым крупным скандалом можно считать несчастный случай, который произошел 24 апреля 2013 года в Дакке, Бангладеш, где рухнуло огромное здание текстильной фабрики Rana Plaza. В результате обрушения погибло больше тысячи рабочих. Как пишет французское издание Frustrationlarevue, за несколько дней до трагедии инспекторы выдали заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии, однако администрация комплекса не отреагировала на доводы экспертов, принудив сотрудников выйти на работу. Было проведено расследование и установлено, что здание почти целиком занимали представительства европейских компаний, которые использовали местных жителей в качестве дешевой рабочей силы, не обеспечивая соблюдения норм труда. Помимо Bennetton, Mango и Carrefour в их числе оказался и Auchan.

Третьим сомнительным фактом биографии клана можно считать продолжение налоговой эпопеи Мюлье. 30 марта 2015 года на французском телеканале Canal+ вышел документальный фильм «Специальное расследование Мюлье». Лента рассказывала об изощренных методах ухода от налоговых выплат компаний холдинга. Известно, что 10 мая 2016 года Центральное управление по борьбе с финансовыми преступлениями Франции провело обыски в домах и резиденциях Мюлье — во Франции, Бельгии и Люксембурге, а также в штаб-квартире Auchan Holding в Рубе. Расследование продолжалось около года, но обвинений против Мюлье выдвинуто не было.