Куда пойти в Казани: марафон, Пасхальная ярмарка и новый сезон в парках

Афиша мероприятий с 29 апреля по 5 мая

Фото: Максим Платонов

Майские каникулы — так можно назвать следующую неделю, потому что отдыхать будем в два раза больше, чем работать. В целом выходные будут довольно скудные на мероприятия. Из крупного можно выделить «Казанский марафон» и Пасхальную ярмарку. Казанские парки откроют сезон, а на автодроме пройдут гонки. Подробности в воскресном обзоре «Реального времени».

В Доме предпринимателя обсудят развитие экспорта

29 апреля в Доме предпринимателя пройдет конференция #MyExport. Мероприятие будет полезно предпринимателям, госслужащим, представителям общественных организаций. Участники обсудят выход на зарубежный рынок и развитие татарстанского экспорта.

Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

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В Казани пройдет Кубок России по бадминтону

С 2 по 5 мая в казанском Центре бадминтона пройдет Кубок России по бадминтону. Участниками станут более 120 спортсменов из различных регионов страны. Соревнования пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах.

2 мая соревнования стартуют в 09.00. Финальные игры турнира пройдут 5 мая в 12.00.

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Соревнования пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах. Фото Дмитрия Резнова

Поэты и диджеи сойдутся в поэтических поединках

С 3 мая по 2 июня в Казани пройдет цикл музыкально-поэтических встреч «Слова и музыка». В парках будут выступать дуэты из поэтов и диджеев. Ближайший баттл пройдет 3 мая в парке Черное озеро.

Начало в 18.00. Вход свободный.

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На Баумана пройдет Пасхальная ярмарка

4 и 5 мая на улице Баумана пройдет Пасхальная ярмарка. Гости смогут продегустировать продукцию, принять участие в мастер-классах по приготовлению различных блюд. На ярмарке запланированы выступления музыкальных и фольклорных коллективов, конкурсы рисунков, мастер-классы по приготовлению кулича и раскрашиванию пасхальных яиц, розыгрыш призов. Отдельно будет работать детская зона.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 20.00.

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Казанцы пробегут марафон

4 и 5 мая в Казани пройдет «Казанский марафон». Забег планируется на дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. В рамках соревнования состоится Чемпионат России по марафону, участие в котором примут сильнейшие легкоатлеты нашей страны и спортсмены из других стран мира.

Кроме того, в программе запланирована спортивная выставка, где будут обсуждаться актуальные вопросы в спортивном сообществе.

Начало 4 мая в 09.00, 5 мая — в 07.35. Стоимость билетов — от 490 до 1,6 тыс. рублей.

Также 4 мая на центральном стадионе для участников марафона с концертом выступит группа «ПИЦЦА». Начало в 19.00.

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Гонка откроет летний сезон 2019. Фото Олега Тихонова

В КДК им. Ленина покажут военные фильмы

С 4 по 9 мая в кинотеатре КДК им. Ленина пройдут кинопоказы «Они подарили право на жизнь». В программе — военные фильмы.

Ежедневно сеансы стартуют в 10.00, вход свободный.

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Автодром откроет гоночный сезон

5 мая на автодроме KazanRing Canyon пройдет первый этап кубка Казани по любительским кольцевым гонкам CanyonCup Time-Attack 2019. Гонка откроет летний сезон 2019. В это день на автодроме можно будет посмотреть чемпионат Forza Motorsport, первый этап Кубка Казани на лучшее время, автовыставку Чемпионата России по автомодельному спорту.

Начало в 12.00, вход свободный.

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Казанские парки откроют сезон

4 мая в казанских парках и скверах откроется весенне-летний сезон. Так, в парке им. Горького устроят фестиваль мороженого, на новой набережной озера Кабан — фестиваль кофе. В Горкинско-Ометьевском лесу состоится фестиваль барбекю. Музыкальные мероприятия обещают устроить во всех парках города.

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