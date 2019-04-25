«Мы просто понимаем наши ошибки»: «Рубин» снова не смог победить

А «Уфу» уже вряд ли что-то спасет от стыковых матчей

Татаро-башкирское дерби в футболе совсем не так раскручено, как в хоккее. По большому счету, и для «Рубина», и для «Уфы» принципиальность их вчерашней встречи была лишь в близости команд в турнирной таблице. О том, как команда Бердыева сыграла свой очередной ничейный матч, а команда Евсеева уже начинает подготовку к «стыкам» — в репортаже «Реального времени».

Турнирный шанс для «Рубина»

Казанцы подходили к этому матчу с ужасной серией из семи матчей без побед. Последний раз «Рубин» побеждал 2 марта на своем поле «Терек» со счетом 1:0, и тогда позиции подопечных Курбана Бердыева выглядели не так плачевно. Нынешняя встреча с «Уфой», которую можно назвать аутсайдером, была отличным шансом для «рубиновых» укрепить свое турнирное положение и отдалиться от зоны стыковых матчей.

Но даже без оглядки на турнирное положение очевидно, что казанцам сейчас крайне нужна победа. Пускай вымученная, но способная после финального свистка разрядить атмосферу напряженности и уже затянувшейся беспобедной серии.

«Уфа» воюет с судьями и готовится к «стыкам»?

В свою очередь, положение «Уфы» с приходом в марте в команду Вадима Евсеева улучшилось. Башкирский клуб заиграл, начал добывать столь необходимые очки, но, похоже, все идет к тому, что как минимум стыковых матчей уфимцам не избежать. Но и в этом есть позитив — ведь принимал Евсеев команду в тот момент, когда она занимала 15-е место, которое служит прямым лифтом в ФНЛ.

Положение «Уфы» с приходом в марте в команду Вадима Евсеева улучшилось

В минувшие выходные «горожане» играли с тульским «Арсеналом» дома и уступили со счетом 1:2. По окончании встречи руководство «Уфы» возмущалось судейством. Председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов в своих соцсетях буквально разнес судейский корпус и РПЛ в целом. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов тактично отметил, что судья в какой-то момент игры перестал замечать фолы со стороны соперника, а уфимцам свистел абсолютно каждый.

После игры в Казани Шамиль Камилович преодолел микст-зону с помощью костылей. Газизов получил травму, характер которой не разглашается, но, как рассказал корреспонденту «Реального времени» источник в уфимском клубе, гендиректор идет на поправку и скоро будет передвигаться самостоятельно.

«Ак Барс» снова напомнил о себе на футболе

Перед игрой первый, символический удар по мячу нанес нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов. На прошлой неделе он подписал совсем не символический, а самый настоящий краткосрочный контракт с «КАМАЗом» из Набережных Челнов и уже сыграл за команду 5 минут в официальном матче. Громких оваций в Казани Лукоянов не удостоился лишь по причине неудовлетворительной посещаемости матча. Даже прекрасная апрельская погода и +18 градусов, а также удобное время начало матча (19.30 по московскому времени для людей, которые готовы идти на футбол после работы в будний день) не сделали своего дела. В столице Татарстана по-прежнему остаются большие проблемы с заполняемостью арены, хотя ближе к середине первого тайма центральные секторы выглядели уже не так пустынно.

Кстати, ровно год назад матч с вывеской «Рубин» — «Уфа» был тестовым перед чемпионатом мира и билеты на него распространялись бесплатно. Тогда удалось собрать больше 25 тыс. зрителей, а на вчерашнюю игру пришли, по официальным данным, 5 886 зрителей. Примерно столько вмещает старый стадион уфимцев «Динамо». И примерно столько собирает самый слабо посещаемый матч казанского «Ак Барса».

Во втором тайме казанцы не устраивали осаду ворот, а даже позволяли уфимцам создавать голевые моменты

Защитник Сорокин стал лучшим бомбардиром казанцев

Игра началась неспешно. К 20-й минуте команды обменялись желтыми карточками — отличились Могилевец у Казани и Карп у Уфы. На 33-й минуте «Рубин» сделал вынужденную замену: Александра Бухарова из-за повреждения заменил Артур Сагитов. Казанцы создавали моменты, но серьезных ударов в створ ворот, по сути, не было.

На исходе второй компенсированной минуты первого тайма, когда все катилось к нулевой ничьей, игрок «Уфы» Данил Круговой прострелил в штрафную хозяев, а Ондржей Ванек едва заметным касанием переправил мяч в ворота Ивана Коновалова. Правда, после неоднократного просмотра повтора стало понятно, что мяча он все-таки не касался, и гол был записан на Кругового. Взятие ворот никак не вытекало из хода игры.

Во втором тайме казанцы не устраивали осаду ворот, а даже позволяли уфимцам создавать голевые моменты. Однако во второй половине 45-минутки «Рубин» резко прибавил, добившись своего на уже привычном стандарте. На 72-й минуте свой очередной гол в чемпионате России забил Егор Сорокин — защитник здорово кивнул головой после подачи, отправив мяч мимо вратаря уфимцев Александра Беленова.

— Удовлетворения от игры нет. Нам нужны очки, мы хотим выигрывать, а вместо этого играем вничью с «Уфой» дома. Это нехорошо, — говорил после матча Сорокин.

— Сказывается психологический фактор, учитывая, что это восьмая игра без побед?

— Безусловно, есть небольшое давление. Когда не выигрываешь на протяжении многих игр, это сказывается на психологическом состоянии. Не очень комфортно, и болельщики неактивно ходят на стадион. Но мы должны справляться с давлением, выигрывать матчи и преодолеть этот сложный период.

Защитник должен забивать со стандартов, если он туда идет. И должен играть агрессивно. Пока получается, что я забил пять мячей. Надеюсь, еще будет парочка голов

— В первом тайме «Рубин» почти не создал моментов у чужих ворот.

— Думаю, в какой-то степени все боялись за результат. Когда боишься, такое может произойти, и мы пропустили гол.

— Во втором тайме вы забили со стандарта. За них сейчас отвечает Олег Кузьмин?

— У нас дружная команда и тренерский штаб, все подсказывают и делятся информацией. Был стандарт, с которого я забил. Все благодаря команде. Стандарт заработала команда. Все стояли в своих зонах, которые обсуждаются заранее. Я оказался в своей и забил.

— Бердыев говорил, что у вас особое чутье в атаке, которое не натренировать. О чем он?

— Мне сложно это комментировать. Защитник должен забивать со стандартов, если он туда идет. И должен играть агрессивно. Пока получается, что я забил пять мячей. Надеюсь, еще будет парочка голов.

Отметим, что Егор стал лучшим бомбардиром команды, опередив Полоза. Центральный защитник забивает больше нападающего — таков нынешний «Рубин».



«Ничья идет в актив обоим клубам»

— Обе команды хотели выиграть, нам удалось забить в первом тайме, сопернику — во втором, — говорил на послематчевой пресс-конференции Вадим Евсеев. — То, что мы ждали от соперника, то и увидели в целом. Это то, что касается атаки. В обороне у нас возникли проблемы по составу, но мы с честью вышли из этой ситуации. Считаю, что сегодняшняя ничья пойдет в актив обеим командам. Ну а кому помогут эти очки, покажет итоговая расстановка сил в турнирной таблице.

— Что скажете об игре Вомбергара?

— Он вышел в стартовом составе, мы брали его под определенные задачи. Не первую игру он выполняет то, что мы от него требуем.

Мы просто понимаем наши ошибки. Паники нет. К сожалению, не знаю, что с Бухаровым. Если он выпадет надолго, это будет проблемой. Вроде набрал форму, а тут такое

Курбан Бердыев не выглядел разочарованным, но был краток:

— Первый тайм мы сыграли неважно. Может, переволновались. Но в целом, считаю, ничья закономерна.

— Восемь матчей без побед — есть понимание, как выбраться из сложившейся ситуации?

— Мы просто понимаем наши ошибки. Паники нет. К сожалению, не знаю, что с Бухаровым. Если он выпадет надолго, это будет проблемой. Вроде набрал форму, а тут такое.

— Сегодня на стандартах к бровке выходил Олег Кузьмин…

— Да, то, что делал раньше Кафанов, сейчас делает Кузьмин. И достаточно неплохо делает.

Теперь «Рубин» отправится на выездной матч с московским «Спартаком», а «Уфа» сыграет дома с «Уралом». Календарь оставшихся пяти встреч у казанцев и уфимцев примерно идентичен, но шансы не попасть в стыковые игры у подопечных Курбана Бердыева еще остаются.