«Благотворитель года — 2018»: в Кремле объявили имена 80 главных меценатов республики

Сегодня в казанском Кремле подвели итоги республиканского конкурса «Благотворитель года — 2018». Победителями стали 80 благотворителей. За 12 лет в конкурсе приняли участие свыше 2 тыс. представителей бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, средств массовой информации и физических лиц. Общая сумма собранных благотворительных средств достигла 38 млрд рублей.

Конкурс проходил по семи категориям: крупные и средние предприятия, организации, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, физические лица, благотворительные фонды и средства массовой информации.

Среди крупных и средних предприятий отличились ОАО «ТАИФ», ПАО «КАМАЗ», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Татэнерго», ПАО «Татнефть» и другие.