Конец сказки Андерсона. «Зенит» попрощался с американцем и обыграл «Факел»

Первый шаг к очередному финалу сделан

Одиннадцать дней назад казанцы в эпичном матче обыграли «Перуджу» Вильфредо Леона и теперь готовятся к главному финалу сезона — 18 мая в Берлине «Зенит» сыграет против итальянской «Чивитановы». Однако параллельно подопечным Владимира Алекно приходится решать самые высокие задачи и в чемпионате России. Если ответная игра четвертьфинала в Уфе против «Урала» никаких хлопот не принесла, то вот старт полуфинала не обещал быть легким. Новоуренгойский «Факел» обыгрывал «Зенит» в этом сезоне дважды и не готов был упустить еще одну возможность если не победить, то хотя бы потрепать чемпионам нервы. О том, как казанский клуб прощался с Мэттью Андерсоном и снова выиграл благодаря Эрвину Нгапету, в репортаже «Реального времени».

Семь лет — легионерский рекорд «Зенита»

Американский доигровщик «Зенита» Мэттью Андерсон на минувшей неделе подтвердил информацию о том, что покинет казанский клуб в будущем сезоне. «Реальное время» подробно писало об этом еще в начале марта, но утечек за это время было так много, что Мэтту остается только широко улыбаться и рассказывать о причинах отъезда.

Андерсон не скрывает, что за 7 лет в России (если быть точным, то за 6с половиной – американец на полгода брал «самоотвод» из-за депрессии, но вернулся в Казань) он подустал. Но дело не касается волейбольных матчей или тренировок.

— Мне и моим близким будет находиться комфортнее в стране, где нет такой зимы, как в России, — рассказал перед игрой с «Факелом» американец в интервью клубному ТВ «Зенита». — Да, я подтверждаю, что проведу следующий сезон в итальянской «Модене». Еще одним фактором, почему я выбрал именно этот клуб, стало то, что там играют мои соотечественники Холт и Кристенссон. Мы готовимся к Олимпиаде и сезон совместной игры, безусловно, пойдет нам на пользу перед Токио-2020.

Любопытно, что когда-то в «Зенит» Андерсон попал в самый последний момент. У казанцев летом 2012 года сорвался топовый трансфер кубинца Османи Хуантарены, и нужно было срочно подписывать легионера на его место в крайне сжатые сроки. Мэттью не сразу показывал топовый уровень и по-настоящему разыгрался в Казани только весной 2014 года, когда провел феноменальный по уровню игры в атаке Финал шести чемпионата России в Екатеринбурге. Затем играл с небольшими перепадами, но в решающих матчах практически никогда не подводил.

Около 300 матчей за 7 лет и 18 титулов — так долго и хорошо волейбольные легионеры в Татарстане еще не играли

Предстоящее межсезонье — пожалуй, лучшее время для отъезда волейболиста из Казани. Это понимают и в руководстве клуба, которое приняло решение перед полуфинальной встречей с «Факелом» поднять под своды казанского Центра волейбола майку Андерсона. Около 300 матчей за 7 лет и 18 титулов — так долго и хорошо волейбольные легионеры в Татарстане еще не играли. Ллой Болл провел здесь 4 лет, Вильфредо Леон — 4 года. Любопытно, что майку Мэтта повесили прямо перед стягом его великого соотечественника Болла. А вот майки Леона в Казани так и нет.

— Это большая честь для меня, — говорил по окончании матча счастливый Андерсон. — Посмотрите, какие фамилии размещены рядом с моей. Великие игроки. Когда я начинал играть в волейбол, то мечтал быть лучшим в мире, но это невозможно в командной игре, где каждый вносит свой вклад в общую победу. Но я хотел стать игроком, который отдавал бы все лучшее и делал команду лучше.

— Как относитесь к тому, что из восьми футболок под потолком сразу три — американские?

— ESPN теперь должны снять про это сюжет. Отмечу, что в США нет сильной профессиональной волейбольной лиги, но она очень нужна.

— Вас не отвлекала церемония перед игрой?

— Не очень. Я старался не думать об этом. Хорошо, что она была короткой, так как я не большой фанат длинных чествований. Но, конечно, мне было приятно. Главное, что она не отвлекла нас от того, что мы должны были сделать на площадке, — победить.

— Был какой-то особый настрой на «Факел» после двух поражений в этом сезоне?

— Конечно. Это же полуфинал чемпионата России. Мы были очень внимательны и сделали выводы из прошлых поражений. Тогда мы проиграли им сами, а не они нас обыграли.



Вчерашняя полуфинальная встреча стала уже четвертой официальной игрой клубов в этом сезоне

«Факел» как главный раздражитель

Андерсон на всех домашних матчах этого сезона даже во время игр не расстается со своей возлюбленной — она сидит рядом с местами для прессы и Мэттью регулярно встречается с ней взглядами, обменивается улыбками и эмоциональными жестами. Так было и на игре с «Факелом», который в этом сезоне стал главным раздражителем казанцев.

Вчерашняя полуфинальная встреча стала уже четвертой официальной игрой клубов в этом сезоне. До нее счет был в пользу подопечных Камилло Плачи: 2-1. Сначала новоуренгойцы добились сенсационной победы на клубном чемпионате мира, но затем уступили в матче чемпионата России дома, а в феврале со счетом 3:2 сенсационно победили в Казани.

Главным отличием в подготовке к отчетной игре стали сроки, в которые команды готовились к полуфиналу. «Зенит-Казань» еще в прошлые выходные победил «Урал» и выиграл 2-0 в четвертьфинале, а вот «Факел» «рубился» с «Белогорьем» все три матча из трех возможных, а в среду выиграл лишь в пятом сете.

13–0 на подаче

Первое брейковое очко казанцы добыли как раз на подаче Андерсона. «Зенит» всю стартовую партию уверенно держал трехочковое преимущество, не давая сопернику нащупать свою игру, так в итоге и победив — 25:22.

Во втором сете «Факел» практически сразу вышел в лидеры и потихоньку наращивал преимущество, убежав к середине партии аж на 5 очков вперед — 15:10. Но сначала на подаче Максима Михайлова хозяева подтянулись, а на подаче Нгапета «Зенит» вырвался вперед на 2 очка — 18:16. Плачи заменил Дмитрия Волкова на Дениса Богдана, который стал героем сразу нескольких игровых моментов. «Факел» вернул первенство в счете — 19:18, но затем снова упустил его. Снова вперед гости вышли лишь на подаче Коленковского, но два эйса Максима Михайлова завершили и этот сет в пользу «зенитовцев» — 26:24 и 2:0.

В третьей партии перелом в игру снова внесли подачи Нгапета, после которых счет стал 18:14. До этого новоуренгойцы вели 2—3 очка, но француз настрелял сразу 7 эйсов. Вообще, по итогам встречи довольно показательна как раз разница в подачах навылет: 13-0 в пользу «Зенита»!

В третьей партии перелом в игру снова внесли подачи Нгапета, после которых счет стал 18:14

В самой концовке игры случился неприятный эпизод — подвернул ногу Алексей Вербов, и ему потребовалась срочная замена на Валентина Кроткова. Но играть оставалось недолго: Андерсон роскошным пайпом ставит точку в партии и в матче — 25:19 и 3:0.

— Была неплохая игра, хотя немножко нервозно начали, — подвел итог встрече капитан казанцев Александр Бутько. — В следующем матче нам нужно добавить в эмоциональном плане. Сегодня начали слишком спокойно — не так, как с «Перуджей». В этом плане нужно будет провести большую работу. Впрочем, как и во многих других компонентах.

— Ключевым моментом игры стала подача?

— Думаю, да. Даже не подача всей нашей команды, а конкретно Эрвина. Его серия подач вернула нас в матч, потому что неизвестно, как все сложилось бы, проиграй мы во втором сете. Немного не получалось у него на передней линии, в атаке, но в нужный момент он добавил на подаче.

«Мне нравится возвращаться в прекрасный город Казань»

Владимир Алекно после игры был привычно немногословен:

— Счет 3:0 вообще ничего не определяет в характеристике этой игры. «Факел» — тяжелая команда, физически сильная. Требует моральных инвестиций, стопроцентной концентрации. То, что смогли, сегодня показали, и это еще хорошо, что уложились в три партии. Много говорить после такой победы не хочется.

— Можно сказать о том, что ключевыми моментами второй и третьей партии стали серии подач Нгапета?

— Эрвин уже сколько раз был на грани, чтобы его отправить в запас. Но, наверное, он чувствует меня, уже понимает все тонкости и мои требования. Молодец. Два сета проигрывали и два сета выравнивали за счет него.

— Чем «Факел» сегодня понравился?

— Практически всем. Настрой, понимание игры, техническая составляющая, атака, страховка. Тяжелая команда — там почти половина нынешней сборной России.

Камилло Плачи, в свою очередь, не выглядел тренером, который проиграл. Он много улыбался, хохотал и хвалил «прекрасный город Казань»

Главный тренер новоуренгойского клуба Камилло Плачи, в свою очередь, не выглядел тренером, который проиграл. Он много улыбался, хохотал и хвалил «прекрасный город Казань»:

— Мы сегодня выглядели лучше соперника на блоке и в атаке, но абсолютно проиграли подачу и прием. Эта разница перевесила, и «Зенит» добился легкой по счету победы. Нгапет своей подачей просто перевернул игру. Он вышел — отподавал сначала одну серию, потом — вторую. Но мы не унываем. Лично я очень хочу вернуться на третью игру в Казань. У нас есть немного времени для подготовки к следующей встрече, но мне очень нравится прекрасный город, столица Татарстана. Конечно, не только из-за этого, но я твердо намерен вернуться сюда.

— Сказался на качестве игры тот факт, что ваша серия с «Белогорьем» затянулась?

— У нас молодая команда, и нам в плане восстановления полегче, чем клубам, где есть много возрастных игроков. Для нас это не в новинку, весь сезон катаемся, играем долгие матчи. Не думаю, что проблема была в этом.

Ответная игра состоится 25 апреля в Новом Уренгое, и в случае победы «Факела» командам придется вернуться в так полюбившуюся Плачи Казань в ближайшие выходные. Однако, даже если этого не произойдет, с большой долей вероятности Камилло еще побывает в другом красивом российском городе — в матче за третье место «Факел» может сыграть с питерским «Зенитом», который в другом полуфинале с таким же счетом 0:3 уступил кемеровскому «Кузбассу».