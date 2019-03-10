Без газа. Казанский и питерский «Зениты» сыграли дежурное «газпромовское» дерби

На фоне слухов об отъезде Андерсона и старта подготовки к матчам против Леона

Накануне на питерской «Сибур Арене» был настоящий ажиотаж вокруг волейбола. «Газпромовское» дерби собрало более семи тысяч зрителей, но таким ярким, как в прошлом сезоне, не получилось. Один из ведущих игроков питерского «Зенита» Ореол Камехо не был заявлен на матч из-за болезни, а казанский клуб пусть и одержал дежурную победу, но обнаружил некоторые проблемы в своей игре. Об очередных весенних слухах, дерби с улыбками и старте подготовки к приезду Леона в Казань — в материале «Реального времени».

Андерсон уходит?



Как и в прошлом году, март становится временем трансферных слухов вокруг казанского суперклуба. Только прошлой весной инициативу проявил Эрвин Нгапет. Волейболист, игравший за итальянскую «Модену», в интервью французским СМИ рассказал, что продолжит карьеру в столице Татарстана, а Вильфредо Леон отправится в Италию. Тогда опровергать эту информацию не имело никакого смысла — все всё понимали и так. Вопросом оставалось лишь, как сам Леон воспримет преждевременную «утечку» и как это скажется на его игре. В итоге не сказалось никак совершенно — «Зенит» выиграл пять из пяти трофеев сезона, а Лео собственноручно вытащил для казанцев почти проигранную пятую партию майского финала Лиги чемпионов.

В этом году информационный барьер пробили итальянские СМИ. На прошлой неделе журналист популярного спортивного издания La Gazzetta dello Sport Джанлука Пазини сообщил, что американский легионер казанского клуба Мэттью Андерсон достиг предварительной договоренности о переходе в ту же самую «Модену», где ранее играл Нгапет. Там сейчас выступают соотечественники Мэтта и его давние партнеры по сборной США — центральный блокирующий Максвелл Холт и связующий Мика Кристенсон. Позже всезнающие польские СМИ сообщили и о том, кто может прийти на смену Андерсону в Казань, — это болгарский диагональный Цветан Соколов.

Первая часть инсайда действительно похожа на правду. Андерсон выступает в Казани с 2012 года (с небольшим перерывом на отъезд из клуба из-за депрессии) и выиграл здесь все, что только можно. В прошлом году он стал появляться на публике со своей девушкой, которой, вероятно, было бы комфортнее жить в Европе, чем в России. Любопытно, что когда-то в «Зенит» американец попал в самый последний момент. У казанцев сорвался топовый трансфер кубинца Османи Хуантарены, и нужно было срочно подписывать легионера на его место.

Андерсон выступает в Казани с 2012 года и выиграл здесь все, что только можно.



Андерсон по-настоящему разыгрался в Казани только весной 2014 года, когда провел феноменальный по уровню Финал шести чемпионата России в Екатеринбурге, а затем играл с небольшими перепадами, но в решающих матчах практически никогда не подводил. Предстоящее межсезонье, пожалуй, лучшее время для отъезда из Казани, и Мэтт вряд ли будет опровергать эту информацию, хотя с официальным заявлением и он, и клуб точно не будут торопиться.

Гораздо любопытнее вторая часть инсайда — касающаяся Соколова. Если она соответствует действительности, то возникает резонный вопрос: зачем в Казани два топовых диагональных? Сами же поляки и дали на него ответ — Максим Михайлов из диагонали будет переведен на позицию доигровщика, где он периодически появляется. А вот это уже выглядит чьей-то выдумкой или просто ложной информацией. Вряд ли даже в самом казанском клубе сейчас уже знают, что будут наигрывать Михайлова в доигровку. А если бы предпосылки к этому были, то мы бы гораздо чаще видели Максима на этой позиции уже в этом сезоне.

Питер снова без Камехо

Например, можно было дать такой шанс Михайлову в очередном «газпромовском» дерби, которое состоялось вчера в Санкт-Петербурге. Тем более что перед игрой стало известно о некой форе, которую питерцы вынужденно дали казанцам — заболел один из главных игроков «Зенита» из Санкт-Петербурга, кубинец с российским паспортом Ореол Камехо. Любопытно, что и игру первого круга между «Зенитами» он пропускал. Сторонники теории заговора получают небывалое поле для обсуждений и рассуждений: а не пропускает ли Камехо матчи с казанцами по той причине, что перейдет к ним на следующий сезон? А не боится ли он играть против чемпиона? А не «мудрит» ли тренерский штаб питерцев?

В первой партии тренеры «Зенита» с почти двухлетней историей показали себя во всей красе — бросалась в глаза отличная тактическая подготовка питерцев, блок и подстраховка работали отменно, а атака не давала сбоев и без Камехо. Тренеры «Зенита» с историей восемнадцатилетней выставили максимально боевой состав. Вот только далеко не лучшую партию провел играющий тренер казанцев Алексей Вербов, который и в приеме не блистал, и в защите не был привычно подвижен. Апогеем первого сета можно считать эйс от Лукаша Дивиша в концовке, после которого стало понятно, что Питер старт матча не отдаст. Как итог — 25:19 в пользу хозяев.

«Парни, улыбаемся, улыбаемся. Что напряглись? Мы их не боимся и обыгрывали. Давайте, давайте веселее», — говорил одноклубникам в одном из тренерских перерывов опытнейший игрок питерцев Александр Волков. Фото vczenit-spb.ru



Улыбки и пот

Дальше за дело взялись уже гости. Нгапет разыгрался и начал забивать как красивые, так и технически сложные по исполнению мячи. Включился и казанский блок, который в первом сете не справлялся с «пушкой» Георга Грозера. Немца откровенно не хватило на весь матч, и в решающие моменты он немало ошибался, а с его головы градом катился пот.

— Парни, улыбаемся, улыбаемся. Что напряглись? Мы их не боимся и обыгрывали. Давайте, давайте веселее, — говорил одноклубникам в одном из тренерских перерывов опытнейший игрок питерцев Александр Волков.

Действительно, улыбка не сходила с лица Волкова почти весь матч. Он долгое время играл в Казани, и бояться ему некого. Но большинство его нынешних одноклубников дрогнули в решающий момент и не справились ни с Нгапетом, ни с Андерсоном, ни с первым темпом гостей. Периодически хозяйскому «Зениту» удавалось справляться лишь с Михайловым, который провел далеко не лучший свой матч.

В концовке четвертого сета питерцы шли вровень с соперником, но когда казанцы вышли на одно очко вперед, уже тренерский штаб хозяев стал выдумывать на ровном месте спорные ходы. Так, в доигровку был отправлен улыбающийся Волков, который явно не усилил прием, а забил лишь с третьей попытки. На подаче Артема Вольвича гости сделали комфортный задел и спокойно победили со счетом 3:1.

Главный момент сезона для Казани

Эта победа с турнирной точки зрения казанцам не дает ровным счетом ничего — они еще на прошлой неделе досрочно заняли первое место в регулярном чемпионате российской Суперлиги и теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу (им станет либо сургутская «Газпром-Югра», либо уфимский «Урал», хотя теоретические шансы имеют еще красноярский «Енисей» и «Нова» из Самарской области). А вот питерцам победа помогла бы в погоне за второй строчкой, но и поражение несильно ударило — по итогам тура с третьего места их никто не сдвинет.

Нгапет, ставший лучшим бомбардиром с 19 очками, в целом выглядел очень достойно, но снова, по сути, провалил одну партию. Фото vczenit-spb.ru



В прошлом году в «регулярке» «Зенит-Казань» в Питере, напомним, проиграл, и то поражение было очень чувствительным. Хотя, как выяснилось позже, очень помогло перед подготовкой к решающим матчам что на клубном чемпионате мира, что перед финалом чемпионата России. Поэтому и вчерашняя победа не должна пускать «пыль в глаза». Будь в составе хозяев Камехо, это точно была бы другая игра.

Михайлов пусть и набрал 18 очков (и даже 3 раза поучаствовал в приеме), в целом имеет некоторые игровые проблемы, которые явно бросаются в глаза. Например, Макс снова стал очень много скидывать мяч, а не «колотить» по линии или в ход. Возможно, это следствие передач Бутько, что тоже вызывает вопросы. Нгапет, ставший лучшим бомбардиром с 19 очками, в целом выглядел очень достойно, но снова, по сути, провалил одну партию. Вербов в этой игре принимал аж 35 раз, показал 11% отличного приема, допустив две ошибки. Цифры неплохие, но чисто внешне заметно, что Алексею уже тяжелее даются матчи, в которых он главная мишень для подающих. Блокирующие питерского «Зенита» пусть и всего на один блок, но переиграли своих визави в казанском клубе — 8:7. Все это нюансы, но в важнейших матчах сезона они обязательно выйдут наружу.

Впереди у казанского «Зенита» выезд в польский Гданьск на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, а затем ответная игра с поляками и две домашние встречи в Суперлиге с «Динамо-ЛО» и «Енисеем». Именно этот мартовский отрезок станет важнейшим для подопечных Алекно, ведь как пройдет подготовка, как будут исправлены недочеты, так и выступит команда в главных матчах сезона. После недавней жеребьевки Лиги чемпионов стало понятно, что в полуфинале этого турнира казанцы в случае прохода поляков встретятся с «Перуджей» Вильфредо Леона.