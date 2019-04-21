«Рубин» рискует пробить историческое дно: казанцы финишировали ниже десятого места

Команда Бердыева становится все ближе к опасной зоне стыков

К очной игре «Рубин» и «Урал» подходили далеко не в лучшем настроении: екатеринбуржцы прозябали в зоне стыков, а казанцы балансировали почти на самом ее краю, да и выигрывали обе команды давненько. Поэтому встреча была в каком-то смысле определяющей. В итоге «Рубин» выстрелил лишь раз в матче, но на спасение от поражения, казанцев не хватило — команда Бердыева вновь щедро одарила «нуждающихся» победой. Подробности — в материале «Реального времени».

«Рубин» замкнул десятку РПЛ

Ожидаемый спад в игре «Рубина» после вынужденной распродажи лидеров в зимнем перерыве уже опустил казанскую команду с уверенного еврокубкового шестого места на привычное в последние годы десятое.

Ниже этой отметки казанцы не финишировали ни разу за всю историю своих выступлений в Российской премьер-лиге (статистика более чем достойная) — даже в период «смуты», когда менялись тренеры и руководство, «рубиновые» занимали пятое (при Билялетдинове в 2015-м), десятое (при Чалом в 2016-м) и девятое (при Грасии в 2017-м) места.

Курбан Бердыев уверяет, что все наладится, нужно только время на отработку обновленного механизма. Вот только время это поджимает — до конца чемпионата перед игрой с «Уралом» оставалось лишь пять туров, а до зоны вылета было всего три очка.

Очевидно, что недостаток опыта в средней линии и серьезный недостаток мастерства в завершении атак не просто говорят, а кричат о том, что команде срочно нужны игроки на эти позиции. А последняя игра с «Крыльями», в которой 23-летний Антон Зиньковский, найденный самарцами в ФНЛ (в самобытном «Чертаново»), блестящим дальним ударом решил исход матча, показала, что замена Азмуну вовсе не обязательно может быть дорогостоящей или непременно должна быть носителем иностранного паспорта.

Курбан Бердыев, конечно, после каждого невыигранного матча уверяет, что все наладится — нужно только время на отработку обновленного механизма

Впрочем, эти рассуждения лишены смысла, пока не откроется трансферное окно, а стало быть, завершать сезон необходимо с тем материалом, который имеется. Постаравшись сделать так, чтобы не выпасть из исторической «десятки».

Игра за безопасность от «зоны стыков»

У екатеринбуржцев, впрочем, проблем с составом тоже хватало. Например, в последней игре с «Арсеналом» уральцы так и не сумели отличиться результативным действием — главный забивала Эрик Бикфалви получил передышку, а его место занял «уральский Бухаров» — Павел Погребняк, который тоже голами особо не радует. Да и отсутствие лидера обороны Стефана Станнберга серьезно ударило по надежности задней линии «Урала» — без поддержки опытного норвежца омоложенной обороне недоставало подстраховки. Уральцы потеряли тем самым и игрока с первым пасом, так что разворачивать атаки им стало еще сложнее, чем прежде.

Так что можно смело говорить, что встречались в Екатеринбурге команды одного уровня. И расстояние всего в три очка («Урал» с 27 баллами находился в зоне стыковых матчей, «Рубин с 30-ю чувствовал себя чуть безопаснее) лишь подтверждает тот факт, что Казань и Екатеринбург сегодня — борцы за выживание, а не за еврокубки.

«Пропускать так быстро... Не знаю, как так можно вообще»

В старте нападения на этот раз вышли Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян, в центре поля — Коновалов, Башкиров и Подберезкин, в центре обороны — Камболов, Уремович и Сорокин, а по краям — Степанов и Цаллагов.

Если до начала игры нейтральные любители российского футбола еще отходили от зубодробительного противостояния «Краснодара» и «Зенита», в котором команды показали открытый футбол и назабивали пять мячей, то уже после первых минут матча «Урала» и «Рубина» воспоминание о встрече лидеров начало быстро улетучиваться.

Байрамян выглядел самым активным игроком на поле, он появлялся и в атаке, и отыгрывал в центре поля, он же начинал значительную часть контратак «Рубина»

Игру команды начали абсолютно без центра поля, и жертвой этого стали, к сожалению, казанцы — они пропустили уже на 12-й (!) секунде. Длинный заброс «Урала» из центра поля и неразбериха в защите «Рубина» привели к голу в ворота Ивана Коновалова после дальнего пушечного выстрела Егорычева. Напомним, что и в предыдущей игре против «Крыльев Советов» Ивану пришлось вынимать мяч из сетки после подобного удара из-за пределов штрафной.

— Пропускать на первых секундах — для меня это впервые, — делился в перерыве форвард «Рубина» Дмитрий Полоз. — Хорошо, что хоть вышли агрессивно после этого и забили ответный. Но пропускать так быстро — я вообще не знаю, как так можно.

Казанцы действительно исправились совсем скоро — сразу же прошла многоходовая атака с множеством точных передач, самой неожиданной из которых стала «слепая» завершающая от Байрамяна на набегающего Полоза. И к четвертой минуте матча на табло «Екатеринбург Арены» светилось уже «1:1».

Открытая игра продолжилась и после забитых мячей — обе команды хотели поскорее выйти вперед, ведь и тем и другим уже порядком надоело сидеть без побед. Правда, чем дальше, тем больше команды осторожничали и тем дольше разворачивали свои атаки. Ударов по воротам практически не было, зато опасные полумоменты возникали периодически. Например, на 35-й минуте «Рубин» провел атаку-близнец голевой. Только на сей раз Полоз отдавал справа от лицевой линии, а Байрамян должен был замыкать — армянский хавбек пробил выше ворот. У уральцев явно проседал левый фланг обороны, и именно туда и пытались нажимать гости. По владению мячом «Рубин» хозяев поля превосходил — 54% против 46%.

Вообще, Байрамян выглядел самым активным игроком на поле, он появлялся и в атаке, и отыгрывал в центре поля, он же начинал значительную часть контратак «Рубина». Но до перерыва команды голами так больше и не разродились.

До перерыва команды голами так больше и не разродились

«Рубин» раздал очки всем неудачникам сезона

Второй тайм начался с неприятного столкновения, после которого полузащитника хозяев Петруса Бумаля пришлось менять на «наше все» «Урала» Эрика Бикфалви. Румын сразу придумал голевой момент — с ударом справились коллективно Коновалов и защитники. Казанцы тут же ответили своим опасным моментом, и Годзюру пришлось доставать мяч уже лежа, а защитникам выносить его абы куда, лишь бы не допустить добивания.

В основном же уральцы пытались постоянно забрасывать мяч в штрафную площадь «Рубина», но значительно превосходящие в росте защитники легко эти попытки пресекали.

На 66-й минуте Бердыева, судя по всему, утомили нередкие потери мяча в исполнении Башкирова, и он заменил его на Павла Могилевца. Дмитрий Парфенов ответил своей заменой — бесполезного Погребняка заменил Роман Емельянов. Бикфалви тут же сместился на привычную позицию оттянутого нападающего, и сразу обновленная атака уральцев создала опаснейший момент — это все тот же Егорычев отыгрался с Эриком, получил мяч на скорости и ворвался в штрафную «Рубина». Полузащитник «Урала» «проткнул» мяч мимо Коновалова, но тот прошел рядом со штангой.

Заменами Парфенов довольно серьезно оживил атаку своей команды, хозяева стали серьезно поджимать «Рубин». Бердыев ответил заменой Полоза на Бухарова, тот почти сразу отметился желтой карточкой — и более ничем в этой игре. А в гостевом фан-секторе тем временем появился стяг с переиначенной известной фанатской кричалкой: «За «Рубин» болеть не бросим — 1958».

Уральцы пытались постоянно забрасывать мяч в штрафную площадь «Рубина», но значительно превосходящие в росте защитники легко эти попытки пресекали

Чем ближе становилась концовка матча, тем больше «Рубин» садился на свою половину и играл в оборонительный футбол. Правда, это не помогло — Бикфалви замкнул головой стандарт с левого фланга (ровно год назад гол Эрика помог вырвать ничью у Казани). В составе «Рубина» своего «джокера» не нашлось.

«Рубин» уже в очередной раз в этом сезоне выступает в роли щедрого поставщика очков — недавно такой подарок принял аутсайдер «Енисей», в предыдущем туре «Крылья» благодаря казанцам одержали долгожданную победу. И вот теперь «Урал», который до этой игры безуспешно пытался выбраться из зоны стыков, набирает — с легкой ноги «Рубина» — свои три очка и уходит с опасного 14-го места.